İsviçre - Bosna Hersek | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

İsviçre, üçüncü maçında Kanada ile karşılaşacak.

Bosna Hersek, Katar ile üçüncü maçında karşılaşacak.

Bosna Hersek, Kanada ile oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kaldı.

İsviçre, Katar ile oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kaldı.

İsviçre ile Bosna Hersek kozlarını paylaşıyor.

Granit Xhaka, ülkesini galibiyete götürmek amacında

MURAT YAKIN'A BÜYÜK ŞOK

Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, ilk maçında Katar ile karşılaştı. İsviçre, Breel Embolo'nun penaltısıyla öne geçerken uzatmalarda Miro Muheim'in kendi kalesine attığı golle sahadan 1 puanla ayrılmaya razı oldu.