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İsviçre - Bosna Hersek | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. İki ülke de ilk maçta aldıkları beraberliklerin ardından 3 puanla sahadan ayrılmak ve son karşılaşma ile birlikte grup birinciliği elde etmek amacında. İsviçre - Bosna Hersek maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
İsviçre - Bosna Hersek | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
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  • İsviçre, Katar ile oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kaldı.
  • Bosna Hersek, Kanada ile oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kaldı.
  • İsviçre'nin teknik direktörü Murat Yakın, Katar maçında uzatmalarda gelen golle 1 puan aldı.
  • Bosna Hersek, Katar ile üçüncü maçında karşılaşacak.
  • İsviçre, üçüncü maçında Kanada ile karşılaşacak.

İsviçre ile Bosna Hersek kozlarını paylaşıyor.

İsviçre - Bosna Hersek | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI-1

CANLI TAKİP

İsviçre - Bosna Hersek maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

İSVİÇRE:

BOSNA HERSEK:

Granit Xhaka, ülkesini galibiyete götürmek amacındaGranit Xhaka, ülkesini galibiyete götürmek amacında

MURAT YAKIN'A BÜYÜK ŞOK

Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, ilk maçında Katar ile karşılaştı. İsviçre, Breel Embolo'nun penaltısıyla öne geçerken uzatmalarda Miro Muheim'in kendi kalesine attığı golle sahadan 1 puanla ayrılmaya razı oldu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko Bosna Hersek için mücadele veriyorFenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko Bosna Hersek için mücadele veriyor

LARIN 1 PUANI KURTARDI

Boşnaklar ise ilk maçında turnuvanın ev sahibi Kanada ile karşılaştı. Jovo Lukic gol perdesini 21'de açarken Beşiktaş'ın eski yıldızı Cyle Larin beraberliği getirdi. Maç 1-1 bitti.

SON MAÇLAR

İsviçre 3. karşılaşmasında Kanada ile kozlarını paylaşacak. Bosna Hersek ise Katar ile 3 puan mücadelesi verecek.

Breel Embolo Dünya Kupası'na golle başladıBreel Embolo Dünya Kupası'na golle başladı

İSVİÇRE KADROSU

Kaleci: Marvin Keller (Young Boys), Gregor ⁠Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)

Savunma: Manuel Akanji (Inter), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico ⁠Elvedi (Borussia Monchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz)

Orta saha: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), ‌Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben ‌Vargas (both Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco)

Forvet: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Rennes), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United)

Bosna Hersek ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldıBosna Hersek ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı

BOSNA HERSEK KADROSU

Kaleci: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Savunma: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), ⁠Nihad Mujakic (Partizan), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Orta saha: Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan ‌Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), ‌Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Forvet: Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Edin Dzeko (Schalke)

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