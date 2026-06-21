TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e yanıt! "Ancak eliyle cevap verirler"

TFF Başkanı, Merih Demiral'ın direğe çarpan topunun gol olması durumunda farklı bir tablo ortaya çıkacağını ifade etti.

Hacıosmanoğlu, kulüp takımlarındaki gibi sürekli futbolcu ve teknik adam değişikliği yapmayacaklarını belirtti.

Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası 'ndan elenmenin kalbini sızlattığını belirtirken, Fatih Terim'in açıklamalarına bir yanıt daha verdi. Hacıosmanoğlu, "Kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyenler ancak eliyle cevap verirler." dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu:



Hakikaten kalbimiz sızlıyor, Dünya Kupası'na bu hedefler için gelmemiştik.



Kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyenler ancak eliyle cevap verirler.

2 maç kaybettik ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Montella hocamıza sahip çıkacağız. Burası kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında devamlılık olmadığı için başarısızlık geliyor.

15 futbolcu gönderip, 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip, yeni hoca alamazsınız. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir, biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla değiştirmiyoruz. Başarıları yine bu hoca ve bu çocuklar bize yaşatacak.

Merih'in son anda vurduğu top, direğin dibinden dışarı çıkmasa da içeri girse bugün farklı bir şey konuşuyorduk. Yine bunları düzeltecek olan teknik kadro ve değerli kardeşlerimizdir."

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor