Galatasaray’da yabancı kuralı planı: Ayrılıklar peş peşe geliyor

Galatasaray yönetimi, yabancı oyuncu kuralları gereği kadroya sadece bir yabancı oyuncu daha katabilecek ve transfer çalışmalarını genç yabancı oyuncular ile yerli alternatifler üzerinde yoğunlaştırıyor.

Sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlandı ve tecrübeli oyuncunun takımda kalması kesinleşti.

Mauro Icardi ile yürütülen sözleşme görüşmelerinde taraflar arasında fikir ayrılıkları bulunuyor ve ilişkiler kopma noktasına geldi.

Galatasaray, Sacha Boey, Noa Lang, Yaser Asprilla ve Nicolo Zaniolo ile yollarını ayırırken Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert ve Victor Nelsson'a da yeni kulüp bulmaları yönünde bilgi verdi.

Bu kapsamda kadroda önemli değişiklikler yaşanmaya başladı. Devre arasında kiralık olarak takıma katılan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile devam edilmeme kararı alındı. Sezon sonunda söz konusu oyuncularla yollar ayrılırken, yönetim kadrodaki yabancı kontenjanını açmak için başka hamleler de gerçekleştirdi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması büyük ölçüde yabancı oyuncu kuralına göre yapılıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yabancı oyuncu sayısına ilişkin düzenlemede değişiklik olabileceği ihtimalini değerlendirse de mevcut kuralların uygulanması senaryosuna göre hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'da dikkat çeken bir diğer gelişme ise Mauro Icardi cephesinde yaşandı. Arjantinli golcüyle yürütülen sözleşme görüşmelerinde taraflar arasında fikir ayrılıklarının bulunduğu, bu nedenle ilişkilerin kopma noktasına geldiği belirtildi. Yönetimin, Icardi konusunda nihai kararını görüşmelerin seyrine göre vereceği ifade ediliyor.

Kiralık sözleşmesinin ardından takıma geri dönen Nicolo Zaniolo'nun da yeni sezon planlamasında yer almadığı öğrenildi. Bunun yanı sıra Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert ve Victor Nelsson'a da kendilerine yeni kulüp bulmaları yönünde bilgi verildi.

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KADRODAKİ YABANCI DENKLEMİ NETLEŞİYOR

Mevcut tabloya göre teknik direktör Okan Buruk'un elinde yabancı statüsünde Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Renato Nhaga, Leroy Sane ve Victor Osimhen bulunuyor.

Öte yandan sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile de yeni kontrat konusunda anlaşma sağlandı. Böylece tecrübeli orta saha oyuncusunun takımda kalması kesinleşti.

Galatasaray kadrosunda 2004 ve sonrası doğumlu yabancı oyuncular arasında yalnızca Renato Nhaga yer alıyor. Bu nedenle sarı-kırmızılı ekipte Nhaga hariç dokuz yabancı futbolcu bulunurken, mevcut kurallar doğrultusunda yönetimin 2004 öncesi doğumlu yalnızca bir yabancı oyuncuyu daha kadroya katma hakkı bulunuyor.

Transfer komitesinin bu nedenle çalışmalarını genç yabancı oyuncular ve yerli alternatifler üzerinde yoğunlaştırdığı, yeni sezon kadrosunun büyük ölçüde bu kriterlere göre şekilleneceği öğrenildi.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray