Yeni Zelanda - Mısır | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

Her iki ülke de 1 puana sahip ve kazanarak grupta avantaj elde etmek istiyor.

Yeni Zelanda ile Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor. 1 puanı bulunan iki ülke de bu kez kazanıp kaderini çizmeyi hedefliyor. Özellikle İran karşısında aldığı beraberlik sonrasında umudunu artıran Yeni Zelanda, güçlü rakibine şans tanımayı düşünmüyor. Hossam Hassan'ın öğrencileri ise sahadan zaferle ayrılmayı arzu ediyor.

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Yeni Zelanda - Mısır maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

YENİ ZELANDA:

MISIR: