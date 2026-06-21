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Yeni Zelanda - Mısır | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda heyecan devam ediyor. Yeni Zelanda ile Mısır kozlarını paylaşıyor. İki takım da ilk maçta aldıkları beraberliğin ardından bu kez kazanmak isterken diğer yandan son 32 turu için avantaj yakalamak amacında. Yeni Zelanda - Mısır maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Yeni Zelanda - Mısır | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI
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  • Yeni Zelanda ile Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor.
  • Her iki ülke de 1 puana sahip ve kazanarak grupta avantaj elde etmek istiyor.
  • Yeni Zelanda, İran karşısında aldığı beraberlikle umutlarını artırdı.
  • Mısır, Hossam Hassan yönetiminde sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.
  • Maç, takvim.com.tr üzerinden canlı takip edilebilecek.

Yeni Zelanda ile Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor. 1 puanı bulunan iki ülke de bu kez kazanıp kaderini çizmeyi hedefliyor. Özellikle İran karşısında aldığı beraberlik sonrasında umudunu artıran Yeni Zelanda, güçlü rakibine şans tanımayı düşünmüyor. Hossam Hassan'ın öğrencileri ise sahadan zaferle ayrılmayı arzu ediyor.

Yeni Zelanda - Mısır | 2026 FIFA Dünya Kupası CANLI-1

CANLI TAKİP

Yeni Zelanda - Mısır maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

YENİ ZELANDA:

MISIR:

Mohamed Salah Mısır'ın en önemli kozuMohamed Salah Mısır'ın en önemli kozu

YENİ ZELANDA'NIN KADROSU

Kaleci: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC)

Defans: Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers)

Orta saha: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Ben Old (Saint-Etienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Forvet: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)

Chris Wood ilk maçında 2 asist yaptıChris Wood ilk maçında 2 asist yaptı

MISIR'IN KADROSU

Kaleci: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)

Defans: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids)

Orta saha: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Ovideo)

Forvet: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Kulüpsüz), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona)

Omar Marmoush rakip kalede gol arayacakOmar Marmoush rakip kalede gol arayacak

GRUPTA KALAN MAÇLAR

27 Haziran Cumartesi: 06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place-Vancouver)

27 Haziran Cumartesi: 06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)

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