Herkes şaşkın! Dünya basını Türkiye'nin vedasını konuştu

Avustralya mağlubiyetinin ardından ikinci maçını da kaybeden ay-yıldızlı ekip, turnuvaya erken veda ederken dünya basını da karşılaşmayı ve ortaya çıkan tabloyu manşetlerine taşıdı. Özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızların yer aldığı kadronun beklentileri karşılayamaması, yabancı medya kuruluşlarının ortak değerlendirmeleri arasında yer aldı.

Gazete, ilk maçlarını kaybeden iki takım için mücadelenin büyük önem taşıdığını vurgularken, Paraguay'ın maça daha güçlü bir inançla başladığını belirtti. Haberde, erken gelen golün ardından Güney Amerika temsilcisinin oyunu istediği noktaya taşıdığı ve Türkiye'nin turnuvadan uzaklaştığı ifade edildi.

İspanyol spor gazetesi Marca, haberinde Arda Güler ve Kenan Yıldız'a dikkat çekerek "Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin elenmesini engelleyemiyor" başlığını kullandı.

Milliler Dünya Kupası'na veda etti

İtalya'nın önde gelen yayın organlarından La Gazzetta dello Sport ise Türkiye'nin yalnızca Dünya Kupası'na değil, genç jenerasyonla kurulan büyük hedeflere de veda ettiğini yazdı. Gazete, üst üste alınan iki mağlubiyet sonrasında ay-yıldızlı futbolcuların turnuvaya gözyaşlarıyla veda ettiğini aktardı.

Bir diğer İtalyan gazetesi Tuttosport, karşılaşmayı Kenan Yıldız ve teknik direktör Vincenzo Montella üzerinden değerlendirdi. Haberde, Avustralya yenilgisinin ardından Paraguay karşısında da puan alınamamasının büyük bir hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken, rakibin maçın önemli bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen sonucun değişmediğine vurgu yapıldı.