Herkes şaşkın! Dünya basını Türkiye'nin vedasını konuştu
A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi, uluslararası basında geniş yer buldu. Avrupa'nın önde gelen gazeteleri, Türkiye'nin sahip olduğu genç yeteneklere rağmen turnuvadan erken elenmesini sürpriz ve hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.
A Milli Takım'ın Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu sona erdirdi.
Avustralya mağlubiyetinin ardından ikinci maçını da kaybeden ay-yıldızlı ekip, turnuvaya erken veda ederken dünya basını da karşılaşmayı ve ortaya çıkan tabloyu manşetlerine taşıdı.
Özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızların yer aldığı kadronun beklentileri karşılayamaması, yabancı medya kuruluşlarının ortak değerlendirmeleri arasında yer aldı.
DÜNYA BASININDA TÜRKİYE YORUMLARI
İspanyol spor gazetesi Marca, haberinde Arda Güler ve Kenan Yıldız'a dikkat çekerek "Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin elenmesini engelleyemiyor" başlığını kullandı.
Gazete, ilk maçlarını kaybeden iki takım için mücadelenin büyük önem taşıdığını vurgularken, Paraguay'ın maça daha güçlü bir inançla başladığını belirtti. Haberde, erken gelen golün ardından Güney Amerika temsilcisinin oyunu istediği noktaya taşıdığı ve Türkiye'nin turnuvadan uzaklaştığı ifade edildi.
İtalya'nın önde gelen yayın organlarından La Gazzetta dello Sport ise Türkiye'nin yalnızca Dünya Kupası'na değil, genç jenerasyonla kurulan büyük hedeflere de veda ettiğini yazdı. Gazete, üst üste alınan iki mağlubiyet sonrasında ay-yıldızlı futbolcuların turnuvaya gözyaşlarıyla veda ettiğini aktardı.
Bir diğer İtalyan gazetesi Tuttosport, karşılaşmayı Kenan Yıldız ve teknik direktör Vincenzo Montella üzerinden değerlendirdi. Haberde, Avustralya yenilgisinin ardından Paraguay karşısında da puan alınamamasının büyük bir hayal kırıklığı yarattığı belirtilirken, rakibin maçın önemli bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen sonucun değişmediğine vurgu yapıldı.
"SÜRPRİZ YENİLGİ" VE "BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI" VURGUSU
Hollanda basınından De Telegraaf, Türkiye'nin Paraguay karşısında aldığı sonucu "dramatik" olarak nitelendirdi. Gazete, rakibinin eksik kalmasına rağmen mağlubiyet yaşanmasının sürpriz olarak değerlendirildiğini ve Türkiye'nin yalnızca iki maç sonunda Dünya Kupası'na veda ettiğini yazdı.
İngiliz gazetesi The Guardian da Paraguay'ın turnuvadaki umutlarını yeniden canlandıran kritik bir galibiyet elde ettiğini belirtti. Haberde, Güney Amerika temsilcisinin Dünya Kupası'nın şu ana kadar kaydedilen en erken golünü bulduğu, Türkiye'nin ise maç boyunca etkili bir performans ortaya koyamadığı ifade edildi. İngiliz gazetesi, bu sonucun Paraguay'ı yarışın içinde tutarken Türkiye'yi büyük bir hayal kırıklığıyla turnuva dışına ittiğini değerlendirdi.
A Milli Takım, Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerle 2026 Dünya Kupası'nda puan alamadan elendi.
Türkiye, iki karşılaşmada toplam 62 şut çekmesine ve yüksek topa sahip olma oranlarına ulaşmasına rağmen gol sevinci yaşayamadı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.
İngilizler gördü İtalyan göremedi! The Guardian'dan Montella eleştirisi
Dünya Kupası'na veda ettik! Türkiye 10 kişi Paraguay'a 1-0 kaybetti