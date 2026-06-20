2'sini toplasan yarımız etmiyor! Avustralya ve Paraguay'ın durumları 'pes' dedirtti

Milli takımın hücumdaki en önemli kozları arasında gösterilen Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu da turnuvanın ilk iki maçında beklenen katkıyı veremedi.

Türkiye karşısında sahadan 1-0 galip ayrılan Paraguay, Dünya Kupaları tarihinde dikkat çekici bir seriye de son verdi. Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası sahnesinde 16 yıl sonra bir Avrupa ülkesini mağlup etmeyi başardı.

Mert Müldür, maç sonu gözyaşlarını tutamadı

DEĞERLER SAHAYA YANSIMADI

Karşılaşmalar öncesinde kadro değerleri açısından Türkiye rakiplerine göre önemli bir üstünlüğe sahipti. Ay-yıldızlı ekibin toplam kadro değeri 473,70 milyon euro olarak gösterilirken, Avustralya'nın değeri 77,45 milyon euro, Paraguay'ın ise 153,65 milyon euro seviyesindeydi.

Ancak kağıt üzerindeki bu fark, saha sonuçlarına yansımadı ve Türkiye iki maç sonunda puan alamadan Dünya Kupası'na veda etti.