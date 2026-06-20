2'sini toplasan yarımız etmiyor! Avustralya ve Paraguay'ın durumları 'pes' dedirtti
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı ilk iki maçtan puan çıkaramayınca turnuvaya grup aşamasında veda etti. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olan Türkiye, oyun üstünlüğüne rağmen skor üretmekte zorlandı. Maçlarda yakalanan istatistikler ve rakiplerin form ve kadro durumları, bu skorları 'felaket'e dönüştürdü. İşte detaylar...
2026 Dünya Kupası'na büyük umutlarla başlayan A Milli Takım, ilk iki karşılaşmanın ardından elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay'a 1-0 mağlup oldu.
Oyun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutmasına rağmen rakip fileleri havalandıramayan Türkiye, puansız şekilde turnuvaya veda etti.
TOPA SAHİP OLDU AMA GOLÜ BULAMADI
Türkiye, iki karşılaşmada da topun sahibi olan taraftı. Avustralya karşısında yüzde 72, Paraguay karşısında ise yüzde 79 oranında topa sahip olan ay-yıldızlılar, oyunu rakip yarı sahaya yıkmasına rağmen son vuruşlarda istediği verimi alamadı.
Topa sahip olma istatistiklerinde belirgin üstünlük kuran milli takım, bu avantajı skora yansıtamadı.
62 ŞUTTA GOL GELMEDİ
Turnuvanın ilk iki maçında hücum anlamında üretken bir görüntü çizen Türkiye, buna karşın gol sevinci yaşayamadı. Ay-yıldızlı ekip, Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında toplam 62 şut çekmesine rağmen rakip ağları sarsmayı başaramadı.
Ortaya çıkan tablo, takımın en büyük sorununun bitiricilik olduğunu gözler önüne serdi.
ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU ETKİSİZ KALDI
Milli takımın hücumdaki en önemli kozları arasında gösterilen Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu da turnuvanın ilk iki maçında beklenen katkıyı veremedi.
İki yıldız oyuncu, Paraguay karşılaşmalarında kaleyi bulan şut üretemedi.
PARAGUAY 16 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ
Türkiye karşısında sahadan 1-0 galip ayrılan Paraguay, Dünya Kupaları tarihinde dikkat çekici bir seriye de son verdi. Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası sahnesinde 16 yıl sonra bir Avrupa ülkesini mağlup etmeyi başardı.
Paraguay'ın Avrupa ekiplerine karşı turnuvadaki son galibiyeti, 2010 Dünya Kupası'nda Slovakya karşısında aldığı 3-1'lik sonuç olmuştu.
DEĞERLER SAHAYA YANSIMADI
Karşılaşmalar öncesinde kadro değerleri açısından Türkiye rakiplerine göre önemli bir üstünlüğe sahipti. Ay-yıldızlı ekibin toplam kadro değeri 473,70 milyon euro olarak gösterilirken, Avustralya'nın değeri 77,45 milyon euro, Paraguay'ın ise 153,65 milyon euro seviyesindeydi.
Ancak kağıt üzerindeki bu fark, saha sonuçlarına yansımadı ve Türkiye iki maç sonunda puan alamadan Dünya Kupası'na veda etti.
FIFA SIRALAMASINDA DA ÜSTÜNLÜK TÜRKİYE'DEYDİ
Türkiye, yalnızca kadro değeri açısından değil FIFA dünya sıralamasında da rakiplerinin önünde yer alıyordu. Turnuva öncesindeki sıralamada A Milli Takım 22, Avustralya 27 ve Paraguay 41. sırada bulunuyordu.
Dünya sıralamasında daha geride bulunan iki rakibine de mağlup olan ay-yıldızlı ekip, istatistiksel üstünlüğüne rağmen puan çıkaramadı. FIFA sıralaması ve kadro değerleri Türkiye'yi grubun favorilerinden biri olarak gösterirken, sahadaki sonuçlar beklentilerin tersine gelişti.
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