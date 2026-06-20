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Arda Güler maç sonunda konuştu: "Utanç duyuyoruz! Özür dileriz"

Milli futbolcu Arda Güler, Paraguay yenilgisi sonrası takımın büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek taraftarlardan özür diledi.

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Arda Güler maç sonunda konuştu: "Utanç duyuyoruz! Özür dileriz"
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  • A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti.
  • Arda Güler maç sonrası takım olarak çok üzgün olduklarını ve utanç duyduklarını belirtti.
  • Milli futbolcu tüm halktan özür diledi ve bundan sonraki turnuvalarda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
  • Arda Güler takımda arkadaşlıkla ilgili bir sorun olmadığını ancak sahada istenen performansın gösterilemediğini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

Milli yıldız Arda Güler, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Güler maç sonu konuştu.Arda Güler maç sonu konuştu.

"UTANÇ DUYUYORUZ!"

Takım olarak çok üzgün olduklarını belirten Arda, "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz! Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız.! Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım! Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz." dedi.

"ÖZÜR DİLERİZ!"

Açıklamalarına devam eden genç futbolcu, "Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok! Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık! Özür dileriz!" ifadelerini kullandı.

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