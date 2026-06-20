Montella'dan masallar: "Olmayınca olmuyor" Paraguay maçı sonrası konuştu
Türkiye, 45. dakikada 10 kişi kalan Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etti. İtalyan teknik adam maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Montella, "Olmayınca olmuyor" dedi. İşte o sözler...
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- Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda 45. dakikada 10 kişi kalan Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
- Teknik Direktör Vincenzo Montella, millet ve TFF adına büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
- Montella, 65 şut çektiklerini ancak gol atamadıklarını, rakibin ise ilk şutta gol bulduğunu söyledi.
- İtalyan teknik adam, forvet eleştirilerine şaşırdığını ve futbolcuları eleştirmeyeceğini ifade etti.
- Montella, Türkiye'nin büyük turnuvalarda sürekli yer alması gerektiğini ve bunun alışkanlık kazanılması gerektiğini vurguladı.
Türkiye, 45. dakikada 10 kişi kalan Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etti. İtalyan teknik adam maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
İşte Montella'nın yaptığı açıklamalar:
"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum."
"50 YILDA BİR OLUR"
"Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum! 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor! Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım! Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor!"
"Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum, futbolcularımı eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik, o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değil gibiydi... Bir tane atsak, daha farklı olurdu."
"Daha fazla ne yapabilirdik, düşünüyorum ama yok! Olmayınca olmuyor..."
SANTRFOR SORUSUNA CEVAP
"Bu saatten sonra büyük turnuvalarda oynamayı sürdürmemiz gerekiyor. Dünya Kupası'nda hep olmalıyız. Belki bilinçaltında 24 sene sonra burada olmak oyuncularımızı etkiledi. Milli Takım'ın bu alışkanlığı kazanması ve turnuvalara gitmesi gerekiyor. Sonra daha iyi olacak."
"Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum! 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor! Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım! Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor!"
"BİR TANE ATSAK..."
"Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum, futbolcularımı eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik, o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değil gibiydi... Bir tane atsak, daha farklı olurdu."
"Tek bir kişiyi hedefe koymak eleştirmek kolay. Kimseyi suçlamaya gerek yok! Çünkü elimizden geleni yaptık. Ben de büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Amacım gruptan çıkmaktı ama bu sonucu bir şekilde kabul etmek zorundayız. Olmayınca olmuyor... Kısacası, buna bağlıyorum! Bundan farklı ne diyeceğimi bilmiyorum!"
2'sini toplasan yarımız etmiyor!
Dünya Kupası'na veda ettik! Türkiye 10 kişi Paraguay'a 1-0 kaybetti