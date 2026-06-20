Montella'dan masallar: "Olmayınca olmuyor" Paraguay maçı sonrası konuştu

İşte Montella'nın yaptığı açıklamalar: "Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum."

Montella'lı milli takımımız puan alamadı



"50 YILDA BİR OLUR"



"Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum! 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor! Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse, ben de öğrenmeye hazırım! Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta oluyor!"

"Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum, futbolcularımı eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik, o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değil gibiydi... Bir tane atsak, daha farklı olurdu."

"Daha fazla ne yapabilirdik, düşünüyorum ama yok! Olmayınca olmuyor..."