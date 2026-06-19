2026 Dünya Kupası: Brezilya - Haiti | CANLI

Brezilya 1 puanda bulunuyor

YILDIZLAR SAHNE ALIYOR Brezilya'da gözler hücum hattındaki yıldızlarda olacak. Vinicius Junior, Rodrygo ve Endrick gibi isimlerin skor yükünü üstlenmesi beklenirken, takımın yaratıcı oyuncuları da kilidi açmaya çalışacak. Haiti cephesinde ise tüm dikkatler kaleci ve savunma hattında olacak. Karayip ekibinin Brezilya'nın yoğun baskısına karşı göstereceği direnç, maçın kaderini belirleyebilir.

Brezilya 3 puan hedefliyor

PUAN TABLOSUNDA SON DURUM C Grubu'nda ilk hafta sonunda İskoçya 3 puanla lider durumda bulunuyor. Brezilya ve Fas'ın birer puanı bulunurken, Haiti henüz puanla tanışamadı. Bu tablo nedeniyle Brezilya'nın alacağı olası bir puan kaybı, gruptan çıkma yolunda ciddi bir baskı oluşturabilir. Haiti ise sürpriz bir sonuçla son hafta öncesinde yeniden umutlanmayı hedefliyor.