2026 Dünya Kupası: Brezilya - Haiti | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda ikinci hafta heyecanı sürüyor. İlk maçında Fas karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Brezilya, henüz puanı bulunmayan Haiti karşısında galibiyet arıyor. Sambacılar, son 32 turu yolunda kritik öneme sahip mücadelede sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıktı. Brezilya - Haiti maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Hızlı Özet Göster
- Brezilya, Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Haiti ile karşılaşacak.
- Brezilya ilk maçta Fas ile 1-1 berabere kalırken, Haiti İskoçya'ya 1-0 mağlup oldu.
- C Grubu'nda İskoçya 3 puanla lider durumda, Brezilya ve Fas 1'er puan topladı.
- Brezilya'da Vinicius Junior, Rodrygo ve Endrick gibi isimler hücumda görev alacak.
- Brezilya için üç puan neredeyse zorunluluk haline gelirken, Haiti sürpriz peşinde.
Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, grup aşamasındaki ikinci sınavında Haiti ile karşı karşıya geliyor. İlk haftada Fas karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Güney Amerika temsilcisi, bu kez hata yapmak istemiyor.
Haiti ise ilk maçında İskoçya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya puansız başladı. Karayip temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.
İLK 11'LER
BREZİLYA: Alisson, Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Paqueta, Raphinha, Vini Jr, Cunha.
HAİTİ: Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Duverne, Bellegarde, Jean Jacques, Providence, Pierrot, Casimir.
Fas karşısında topa daha fazla sahip olmasına rağmen istediği sonucu alamayan Brezilya, ikinci hafta öncesinde baskıyı hissediyor. C Grubu'nda İskoçya'nın lider durumda bulunması nedeniyle Sambacılar için üç puan neredeyse zorunluluk haline gelmiş durumda.
Teknik ekip, ilk maçta eksik kalan hücum etkinliğini artırmayı ve rakip savunmayı daha fazla zorlamayı hedefliyor.
HAİTİ'NİN KAYBEDECEK BİR ŞEYİ YOK
İlk maçta İskoçya karşısında dirençli bir görüntü sergileyen Haiti, sahadan mağlubiyetle ayrılmasına rağmen mücadele gücüyle olumlu not aldı.
Grubun en zorlu rakibi olarak gösterilen Brezilya karşısında savunma güvenliğini ön planda tutması beklenen Haiti, yakalayacağı kontratak fırsatlarıyla sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor.
YILDIZLAR SAHNE ALIYOR
Brezilya'da gözler hücum hattındaki yıldızlarda olacak. Vinicius Junior, Rodrygo ve Endrick gibi isimlerin skor yükünü üstlenmesi beklenirken, takımın yaratıcı oyuncuları da kilidi açmaya çalışacak.
Haiti cephesinde ise tüm dikkatler kaleci ve savunma hattında olacak. Karayip ekibinin Brezilya'nın yoğun baskısına karşı göstereceği direnç, maçın kaderini belirleyebilir.
PUAN TABLOSUNDA SON DURUM
C Grubu'nda ilk hafta sonunda İskoçya 3 puanla lider durumda bulunuyor. Brezilya ve Fas'ın birer puanı bulunurken, Haiti henüz puanla tanışamadı.
Bu tablo nedeniyle Brezilya'nın alacağı olası bir puan kaybı, gruptan çıkma yolunda ciddi bir baskı oluşturabilir. Haiti ise sürpriz bir sonuçla son hafta öncesinde yeniden umutlanmayı hedefliyor.
SAMBACILAR MESAJ VERMEK İSTİYOR
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya için Haiti karşılaşması yalnızca üç puan anlamına gelmiyor. Sambacılar, Fas maçının ardından oluşan soru işaretlerini dağıtmak ve şampiyonluk adaylarından biri olduğunu yeniden göstermek istiyor.
Haiti ise Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atabilmek için sahaya çıkacak. C Grubu'ndaki kritik mücadele, hem zirve yarışını hem de son 32 turu hesaplarını doğrudan etkileyecek.