Kanada açıkladı! Kone'den kötü haber

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kanada Milli Takımı orta saha oyuncusu Ismael Kone, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar maçında sol bacağından kırık geçirdi.

Katarlı futbolcu Assim Madibo'nun 51. dakikada arkadan yaptığı müdahale sonrası yaralanan Kone hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edildi.

Kanada Futbol Federasyonu, Kone'nin ameliyatının başarıyla tamamlandığını ancak turnuvanın geri kalanında oynayamayacağını açıkladı.

Hakem, sakatlığa neden olan müdahale sonrası Madibo'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

US Sassuolo Calcio forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşünün 4-5 ay sürmesi bekleniyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci maçlar oynanırken Kanada Milli Takımı hem tarihi bir galibiyet hem de büyük bir talihsizlik yaşadı. Katar'ı farklı mağlup ederek son 16 turuna yükselen Kanada'da, orta saha oyuncusu Ismael Kone'nin karşılaşma sırasında yaşadığı ağır sakatlık gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Maçın 51. dakikasında yaşanan pozisyonda Katarlı futbolcu Assim Madibo'nun arkadan yaptığı müdahale sonrası yerde kalan Kone, büyük acı yaşadı. Sağlık ekipleri sahaya hızla girerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde genç futbolcunun sol bacağında kırık şüphesi oluşurken, oyuncuya saha içinde oksijen desteği verildi.