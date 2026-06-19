Kanada açıkladı! Kone'den kötü haber
Kanada, Katar karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda üst tura yükselirken, Ismael Kone'nin yaşadığı ciddi sakatlık takımın sevincini gölgede bıraktı. Sol bacağında kırık tespit edilen yıldız futbolcunun turnuvayı kapattığı açıklandı.
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- Kanada Milli Takımı orta saha oyuncusu Ismael Kone, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar maçında sol bacağından kırık geçirdi.
- Katarlı futbolcu Assim Madibo'nun 51. dakikada arkadan yaptığı müdahale sonrası yaralanan Kone hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edildi.
- Kanada Futbol Federasyonu, Kone'nin ameliyatının başarıyla tamamlandığını ancak turnuvanın geri kalanında oynayamayacağını açıkladı.
- Hakem, sakatlığa neden olan müdahale sonrası Madibo'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.
- US Sassuolo Calcio forması giyen 24 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşünün 4-5 ay sürmesi bekleniyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci maçlar oynanırken Kanada Milli Takımı hem tarihi bir galibiyet hem de büyük bir talihsizlik yaşadı. Katar'ı farklı mağlup ederek son 16 turuna yükselen Kanada'da, orta saha oyuncusu Ismael Kone'nin karşılaşma sırasında yaşadığı ağır sakatlık gündemin en önemli başlıklarından biri oldu.
Maçın 51. dakikasında yaşanan pozisyonda Katarlı futbolcu Assim Madibo'nun arkadan yaptığı müdahale sonrası yerde kalan Kone, büyük acı yaşadı. Sağlık ekipleri sahaya hızla girerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde genç futbolcunun sol bacağında kırık şüphesi oluşurken, oyuncuya saha içinde oksijen desteği verildi.
KIRMIZI KART SONRASI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Pozisyonun ardından hakem, müdahaleyi yapan Madibo'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Tedavisi uzun süre sahada devam eden Kone ise sedyeyle oyun alanından çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kanada'nın farklı galibiyetine rağmen takım arkadaşlarının yaşadığı endişe dikkat çekti.
24 yaşındaki futbolcunun durumuna ilişkin ilk resmi açıklama ise Kanada Futbol Federasyonu'ndan geldi. Federasyon, oyuncunun acil olarak ameliyata alındığını ve operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.
TURNUVAYI KAPATTI
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Kone'nin bacağındaki kırık nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilirken, oyuncunun tamamen iyileşmesinin beklendiği ifade edildi. Ancak açıklamada, yıldız orta saha oyuncusunun Dünya Kupası'nın geri kalan bölümünde görev yapamayacağı da net şekilde vurgulandı.
Kulüp kariyerini Serie A ekiplerinden US Sassuolo Calcio formasıyla sürdüren Kone'nin sakatlığının etkilerinin yalnızca turnuvayla sınırlı kalmayacağı öğrenildi. İlk tıbbi değerlendirmelere göre genç futbolcunun sahalara dönüş sürecinin 4 ila 5 ay arasında değişebileceği belirtilirken, yeni sezon hazırlıklarının önemli bölümünü de kaçırması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte Kanada, Dünya Kupası'nın kritik aşamalarına önemli bir oyuncusundan yoksun şekilde devam edecek.