CANLI YAYIN
Geri

Brezilya - Fas | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

2026 Dünya Kupası'nda heyecan C Grubu maçlarıyla devam ediyor. Dünyanın en önemli futbol ülkelerinden biri olan Brezilya, son turnuvada yarı final sevinci yaşayan Fas ile karşı karşıya geliyor. İki taraf da kazanarak 3 puanla başlamak amacında. Brezilya - Fas maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Brezilya - Fas | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Brezilya ile Fas, 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında karşılaşıyor.
  • Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi olarak öne çıkıyor ve 5 şampiyonluk elde etti.
  • Fas, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olarak dikkat çekti.
  • 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya, Fas, Haiti ve İskoçya mücadele ediyor.
  • Brezilya'nın kadrosunda Ederson, Alisson ve Neymar gibi önemli isimler yer alıyor.

Brezilya ile Fas, 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geliyor.

Brezilya - Fas | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI-2

CANLI TAKİP

Brezilya - Fas maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Barcelona'nın yıldızı Raphinha, ülkesi adına gol arayacakBarcelona'nın yıldızı Raphinha, ülkesi adına gol arayacak

İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Roger Ibanez, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Paqueta, Raphinha, Igor Thiago

Fas: Bono, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Brahim Diaz, Saibari

Ederson Fenerbahçe forması giyiyorEderson Fenerbahçe forması giyiyor

BREZİLYA'NIN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi olarak öne çıkıyor. Sambacılar, 1930'dan bu yana düzenlenen tüm Dünya Kupaları'nda yer alan tek takım olma unvanını taşıyor.

Dünya Kupası karnesi

23 Dünya Kupası katılımı
5 şampiyonluk (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
7 final
11 yarı final
Dünya Kupası tarihinin en fazla galibiyet alan takımı
Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan takımı

Pele, Garrincha, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho ve Neymar gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Brezilya, 2026 Dünya Kupası'na da kupanın en güçlü adaylarından biri olarak geldi.

EDERSON DA KADRODA

Türkiye'deki futbolseverler için dikkat çeken isimlerden biri de Ederson oldu. Brezilya Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi, Alisson ve Weverton ile birlikte kaleci rotasyonunda yer alıyor. Tecrübeli eldiven, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini korumak için mücadele edecek.

Brahim Diaz Fas'ın en büyük kozları arasındaBrahim Diaz Fas'ın en büyük kozları arasında

FAS'IN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Fas ise Afrika kıtasının en başarılı Dünya Kupası ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.

Fas'ın Dünya Kupası karnesi:

7 Dünya Kupası katılımı
En büyük başarı: 2022 Dünya Kupası yarı finali
Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi
1986 ve 2022'de son 16 turu başarısı

Atlas Aslanları, özellikle 2022 Katar Dünya Kupası'nda Belçika, İspanya ve Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi ve Afrika futbol tarihine geçti. Fas, turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak kıta futbolunun en büyük Dünya Kupası başarısını elde etti.

Ounahi Fas'ın orta sahadaki dinamosuOunahi Fas'ın orta sahadaki dinamosu

C GRUBU'NDA DEV KAPIŞMA

2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya, Fas, Haiti ve İskoçya mücadele ediyor. Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya ile Afrika futbolunun son yıllardaki en güçlü temsilcilerinden Fas, grubun favorileri arasında gösteriliyor. İki ekip arasındaki mücadele, grup liderliği yarışında belirleyici rol oynayabilir.

Vinicius Junior, Brezilya'nın en önemli gol silahlarından biriVinicius Junior, Brezilya'nın en önemli gol silahlarından biri

BREZİLYA KADROSU

Kaleci: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)

Savunma: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma)

Orta Saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Ederson (Atalanta), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)

Forvet: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit Saint Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)

Yassine Bounou Fas'ın 1 numarasıYassine Bounou Fas'ın 1 numarası

FAS KADROSU

Kaleci: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Kajoui (Renaissance de Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)

Savunma: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Zakaria El Ouahdi (Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Nayef Aguerd (OM)

Orta saha: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille)

Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland)

2026 Dünya Kupasının en pahalı kadrosu belli oldu! Kalede sürpriz isim2026 Dünya Kupasının en pahalı kadrosu belli oldu! Kalede sürpriz isim
2026 Dünya Kupası'nın en pahalı kadrosu belli oldu! Kalede sürpriz isim

Takvim Kaynak Tercihleri
ABD kaptanı Pulisic temkinli: "Henüz bir şey başarmadık"
SONRAKİ HABER

"Henüz bir şey başarmadık"

 Dünya Kupası'na hasret iki ülkenin savaşı! Haiti ve İskoçya 3 puan peşinde
ÖNCEKİ HABER

Dünya Kupası'na hasret iki ülkenin savaşı!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler