Brezilya - Fas | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 Dünya Kupası'nda heyecan C Grubu maçlarıyla devam ediyor. Dünyanın en önemli futbol ülkelerinden biri olan Brezilya, son turnuvada yarı final sevinci yaşayan Fas ile karşı karşıya geliyor. İki taraf da kazanarak 3 puanla başlamak amacında. Brezilya - Fas maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Brezilya ile Fas, 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında karşılaşıyor.
- Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi olarak öne çıkıyor ve 5 şampiyonluk elde etti.
- Fas, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olarak dikkat çekti.
- 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya, Fas, Haiti ve İskoçya mücadele ediyor.
- Brezilya'nın kadrosunda Ederson, Alisson ve Neymar gibi önemli isimler yer alıyor.
Brezilya ile Fas, 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Brezilya: Alisson, Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Roger Ibanez, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Paqueta, Raphinha, Igor Thiago
Fas: Bono, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Brahim Diaz, Saibari
BREZİLYA'NIN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi olarak öne çıkıyor. Sambacılar, 1930'dan bu yana düzenlenen tüm Dünya Kupaları'nda yer alan tek takım olma unvanını taşıyor.
Dünya Kupası karnesi
23 Dünya Kupası katılımı
5 şampiyonluk (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
7 final
11 yarı final
Dünya Kupası tarihinin en fazla galibiyet alan takımı
Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan takımı
Pele, Garrincha, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho ve Neymar gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Brezilya, 2026 Dünya Kupası'na da kupanın en güçlü adaylarından biri olarak geldi.
EDERSON DA KADRODA
Türkiye'deki futbolseverler için dikkat çeken isimlerden biri de Ederson oldu. Brezilya Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi, Alisson ve Weverton ile birlikte kaleci rotasyonunda yer alıyor. Tecrübeli eldiven, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini korumak için mücadele edecek.
FAS'IN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Fas ise Afrika kıtasının en başarılı Dünya Kupası ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.
Fas'ın Dünya Kupası karnesi:
7 Dünya Kupası katılımı
En büyük başarı: 2022 Dünya Kupası yarı finali
Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi
1986 ve 2022'de son 16 turu başarısı
Atlas Aslanları, özellikle 2022 Katar Dünya Kupası'nda Belçika, İspanya ve Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi ve Afrika futbol tarihine geçti. Fas, turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak kıta futbolunun en büyük Dünya Kupası başarısını elde etti.
C GRUBU'NDA DEV KAPIŞMA
2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya, Fas, Haiti ve İskoçya mücadele ediyor. Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya ile Afrika futbolunun son yıllardaki en güçlü temsilcilerinden Fas, grubun favorileri arasında gösteriliyor. İki ekip arasındaki mücadele, grup liderliği yarışında belirleyici rol oynayabilir.
BREZİLYA KADROSU
Kaleci: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)
Savunma: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Roger Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma)
Orta Saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Ederson (Atalanta), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)
Forvet: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit Saint Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)
FAS KADROSU
Kaleci: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Kajoui (Renaissance de Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)
Savunma: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Zakaria El Ouahdi (Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Nayef Aguerd (OM)
Orta saha: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille)
Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland)