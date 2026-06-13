Brezilya - Fas | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

Ederson Fenerbahçe forması giyiyor

BREZİLYA'NIN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi olarak öne çıkıyor. Sambacılar, 1930'dan bu yana düzenlenen tüm Dünya Kupaları'nda yer alan tek takım olma unvanını taşıyor.

Dünya Kupası karnesi

23 Dünya Kupası katılımı

5 şampiyonluk (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

7 final

11 yarı final

Dünya Kupası tarihinin en fazla galibiyet alan takımı

Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan takımı

Pele, Garrincha, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho ve Neymar gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Brezilya, 2026 Dünya Kupası'na da kupanın en güçlü adaylarından biri olarak geldi.

EDERSON DA KADRODA

Türkiye'deki futbolseverler için dikkat çeken isimlerden biri de Ederson oldu. Brezilya Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi, Alisson ve Weverton ile birlikte kaleci rotasyonunda yer alıyor. Tecrübeli eldiven, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini korumak için mücadele edecek.