Lionel Messi'nin babası ölüm döşeğinde! Messi ailesinden açıklama

39 yaşındaki yıldız, tüm yaşananlara rağmen 2026 Dünya Kupası'na hat-trick yaparak başlamayı başardı ve Arjantin'in en büyük kozlarından biri olmayı sürdürüyor.

Ailenin açıklamasının ardından futbol dünyasından Jorge Messi için çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşılırken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden Lionel Messi'ye destek verdi.

Lionel Messi ilk maçında 3 gol attı

JORGE MESSI AÇIKLAMASI

Messi ailesinden baba Jorge Messi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada; "Messi ailesi, Jorge Messi'nin şu anda bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini bildiriyor. Şu anda tıbbi gözetim altında olup, iyileşme sürecinde ve yaşadığı durumda olumlu ilerleme kaydediyor. Aile, son saatlerde dolaşan raporlar, söylentiler ve spekülasyonlar ışığında, bazı kişilerin kesinlikle özel bir aile meselesini tartışırken gösterdiği hassasiyet, saygı ve nezaket eksikliğinden duyduğu derin rahatsızlığı ifade etmek istiyor.

Aile ayrıca, Jorge'nin durumuyla ilgili doğru ve güvenilir bilgilere yalnızca en yakın akrabalarının sahip olduğunu belirtmek ister. Bu nedenle, doğrudan aileden veya resmi kanallardan gelmeyen herhangi bir versiyon, beyan veya bilgi geçerli veya doğru kabul edilmemelidir. Böyle bir zamanda sorumluluk, dikkat ve insanlık bekliyoruz.

Bir kişinin sağlığı ve sevdiklerinin huzuru, spekülasyon veya sorumsuz medya ilgisinin konusu olmamalıdır. Bunu içtenlikle takdir ediyoruz." denildi.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor