Lionel Messi'nin babası ölüm döşeğinde! Messi ailesinden açıklama
2026 FIFA Dünya Kupası'na muhteşem bir başlangıç yapan Lionel Messi'nin Cezayir karşısında attığı ilk golün ardından gözyaşlarına hakim olamaması dünya futbolunun gündemine oturmuştu. Arjantinli yıldızın duygusal anlarının perde arkası ortaya çıktı.
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- Lionel Messi, Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği Dünya Kupası maçında hat-trick yaptı.
- Messi'nin ilk gol sonrası gözyaşlarına boğulması dikkat çekti ve duygusal anlar yaşandı.
- Maç sonrası Messi, duygusal anlarının futbolla ilgili olmadığını, özel hayatında zor günler geçirdiğini belirtti.
- Messi ailesi, Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin ciddi sağlık sorunları yaşadığını doğruladı.
- Futbol dünyasından Jorge Messi için destek mesajları gelirken, Lionel Messi'ye de sosyal medyada destek verildi.
Arjantin'in 17 Haziran'da Cezayir ile oynadığı Dünya Kupası maçında sahneye çıkan Lionel Messi, kaydettiği hat-trickle takımını galibiyete taşırken turnuvaya da damga vurdu.
Ancak karşılaşmanın en çok konuşulan anı attığı ilk golden sonra yaşandı. Messi'nin gol sevincinde gözyaşlarına boğulması milyonlarca futbolseveri duygulandırdı.
"FUTBOLLA İLGİLİ DEĞİL"
Karşılaşma sonrasında konuşan Messi, yaşadığı duygusal anların futbolla ilgili olmadığını söylemişti. Arjantinli yıldız, turnuva öncesinde özel hayatında zor günler geçirdiğini belirtmekle yetinmiş, detay vermemişti.
AİLEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Ortaya atılan çeşitli iddiaların ardından Messi ailesi sessizliğini bozdu. Yapılan açıklamada, Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği doğrulandı.
Ailenin açıklamasında, son dönemde Jorge Messi'nin sağlık durumunun tüm aileyi derinden etkilediği belirtilirken, Lionel Messi'nin Dünya Kupası sürecine bu zorlu psikolojik yükle geldiği ifade edildi.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Yakın çevresinden gelen bilgilere göre Messi'nin attığı ilk golün ardından yaşadığı duygu patlamasının temel nedeni, babasının sağlık süreci boyunca yaşadığı stres ve belirsizlik oldu.
Arjantinli yıldızın gol sonrası gökyüzüne bakarak yaptığı sevinç de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
DÜNYA FUTBOLUNDAN DESTEK MESAJLARI
Ailenin açıklamasının ardından futbol dünyasından Jorge Messi için çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşılırken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden Lionel Messi'ye destek verdi.
39 yaşındaki yıldız, tüm yaşananlara rağmen 2026 Dünya Kupası'na hat-trick yaparak başlamayı başardı ve Arjantin'in en büyük kozlarından biri olmayı sürdürüyor.
JORGE MESSI AÇIKLAMASI
Messi ailesinden baba Jorge Messi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada; "Messi ailesi, Jorge Messi'nin şu anda bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini bildiriyor. Şu anda tıbbi gözetim altında olup, iyileşme sürecinde ve yaşadığı durumda olumlu ilerleme kaydediyor. Aile, son saatlerde dolaşan raporlar, söylentiler ve spekülasyonlar ışığında, bazı kişilerin kesinlikle özel bir aile meselesini tartışırken gösterdiği hassasiyet, saygı ve nezaket eksikliğinden duyduğu derin rahatsızlığı ifade etmek istiyor.
Aile ayrıca, Jorge'nin durumuyla ilgili doğru ve güvenilir bilgilere yalnızca en yakın akrabalarının sahip olduğunu belirtmek ister. Bu nedenle, doğrudan aileden veya resmi kanallardan gelmeyen herhangi bir versiyon, beyan veya bilgi geçerli veya doğru kabul edilmemelidir. Böyle bir zamanda sorumluluk, dikkat ve insanlık bekliyoruz.
Bir kişinin sağlığı ve sevdiklerinin huzuru, spekülasyon veya sorumsuz medya ilgisinin konusu olmamalıdır. Bunu içtenlikle takdir ediyoruz." denildi.