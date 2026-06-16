2026 Dünya Kupası: Arjantin - Cezayir | CANLI

Arjantin 22 Haziran'da Avusturya ile, Cezayir ise aynı gün Ürdün ile karşılaşacak.

Güney Amerika temsilcisi, sahip olduğu yıldızlarla kupanın en önemli favorileri arasında gösterilirken, Afrika ekibi Cezayir ise disiplinli oyun yapısı ve tecrübeli kadrosuyla zorlu rakibine karşı puan arıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri de Arjantin ile Cezayir arasında oynanıyor.



ARJANTİN'DE GÖZLER HÜCUM HATTINDA

Arjantin'in en önemli kozlarından biri hücum hattındaki yüksek kalite olacak. Takımın gol yollarındaki en etkili isimlerinden Lionel Messi ve Julian Alvarez'in yanı sıra Lautaro Martinez ve Alejandro Garnacho gibi yıldızlar teknik heyetin en büyük silahları arasında bulunuyor. Orta sahada Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister ve Rodrigo De Paul'un oyun kurucu özellikleri Arjantin'in topa sahip olma üstünlüğünü artırmayı hedefliyor. Savunmada ise Cristian Romero ile Lisandro Martinez ikilisinin performansı dikkatle takip edilecek.

Cezayir cephesinde ise Riyad Mahrez tecrübesiyle takımın liderliğini üstleniyor. Hücum hattında Amine Gouiri ve Baghdad Bounedjah gibi golcü isimlere sahip olan Afrika temsilcisi, orta sahada Ismael Bennacer'in oyun görüşüne güveniyor. Savunmada Aissa Mandi ve Ramy Bensebaini'nin liderliği, güçlü Arjantin hücumunu durdurma konusunda belirleyici olacak.