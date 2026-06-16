2026 Dünya Kupası: Arjantin - Cezayir | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası J grubunda Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geliyor. Son dünya şampiyonu unvanını taşıyan Arjantin, turnuvaya galibiyetle başlamayı hedeflerken, Cezayir ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak grupta avantaj yakalamak istiyor. Arjantin - Cezayir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
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- 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçında Arjantin ile Cezayir karşı karşıya geliyor.
- Arjantin'de Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez ve Alejandro Garnacho gibi yıldızlar hücum hattında yer alıyor.
- Cezayir'de Riyad Mahrez liderliğinde Amine Gouiri, Baghdad Bounedjah ve Ismael Bennacer öne çıkan isimler arasında bulunuyor.
- Arjantin 22 Haziran'da Avusturya ile, Cezayir ise aynı gün Ürdün ile karşılaşacak.
- Grup etabının son haftasında Arjantin-Ürdün ve Cezayir-Avusturya maçları oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri de Arjantin ile Cezayir arasında oynanıyor.
Güney Amerika temsilcisi, sahip olduğu yıldızlarla kupanın en önemli favorileri arasında gösterilirken, Afrika ekibi Cezayir ise disiplinli oyun yapısı ve tecrübeli kadrosuyla zorlu rakibine karşı puan arıyor.
ARJANTİN'DE GÖZLER HÜCUM HATTINDA
Arjantin'in en önemli kozlarından biri hücum hattındaki yüksek kalite olacak. Takımın gol yollarındaki en etkili isimlerinden Lionel Messi ve Julian Alvarez'in yanı sıra Lautaro Martinez ve Alejandro Garnacho gibi yıldızlar teknik heyetin en büyük silahları arasında bulunuyor. Orta sahada Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister ve Rodrigo De Paul'un oyun kurucu özellikleri Arjantin'in topa sahip olma üstünlüğünü artırmayı hedefliyor. Savunmada ise Cristian Romero ile Lisandro Martinez ikilisinin performansı dikkatle takip edilecek.
Cezayir cephesinde ise Riyad Mahrez tecrübesiyle takımın liderliğini üstleniyor. Hücum hattında Amine Gouiri ve Baghdad Bounedjah gibi golcü isimlere sahip olan Afrika temsilcisi, orta sahada Ismael Bennacer'in oyun görüşüne güveniyor. Savunmada Aissa Mandi ve Ramy Bensebaini'nin liderliği, güçlü Arjantin hücumunu durdurma konusunda belirleyici olacak.
İKİ TAKIM DA GENİŞ KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nahuel Molina, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Lionel Messi, Alejandro Garnacho ve Nicolas Paz gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldız futbolcular bulunuyor. Teknik heyet, kadro derinliği sayesinde maç içerisinde farklı oyun planlarını uygulayabilecek önemli alternatiflere sahip.
Cezayir ise son yıllarda oluşturduğu rekabetçi kadrosuyla turnuvaya katıldı. Kalede Anthony Mandrea'nın görev yapması beklenirken, savunmada Aissa Mandi, Ramy Bensebaini ve Youcef Atal, orta sahada Ismael Bennacer ile Hicham Boudaoui, hücum hattında ise Riyad Mahrez, Amine Gouiri ve Baghdad Bounedjah takımın en önemli isimleri olarak öne çıkıyor. Teknik ekip, hızlı hücumlarla Arjantin savunmasını zorlamayı planlıyor.
SONRAKİ FİKSTÜR
Arjantin, grup aşamasındaki ikinci maçında 22 Haziran'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Cezayir ise aynı gün Ürdün ile mücadele edecek.
Grup etabının son haftasında Arjantin-Ürdün ve Cezayir-Avusturya karşılaşmaları oynanacak ve son 32 turuna yükselecek takımlar belli olacak.