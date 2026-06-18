Çekya - Güney Afrika | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

Güney Afrika'nın kadrosunda kaleciler Ronwen Williams, Sipho Chaine ve Ricardo Goss bulunuyor.

Çekya'nın kadrosunda kaleciler Matěj Kovář, Lukáš Horníček ve Jindřich Staněk yer alıyor.

Çekya, Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldu ve Ladislav Krejčí'nin golüyle öne geçmesine rağmen maçı kaybetti.

Çekya ve Güney Afrika, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında karşı karşıya geliyor.

Çekya ile Güney Afrika, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşıyor.

Çekler, Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldu. Ladislav Krejčí'nin golüyle öne geçilse de In-beom Hwang ve Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-gyu Oh skoru belirleyen vuruşları yaptılar. Maç Asya temsilcisinin galibiyeti ile tamamlandı.

İkinci maçlarında birbirleriyle karşılaşan Çekya ve Güney Afrika, ilk randevularından yenik ayrıldı.

Çekya ilk maçında Güney Kore'ye 2-1 yenildi

AÇILIŞTA YENİLDİ

Güney Afrika ise turnuvanın açılış karşılaşmasında Meksika ile karşı karşıya geldi. Organizasyonun ev sahiplerinden birine karşı sahada varlık gösteremeyen Bafana Bafana, Julián Quiñones ve Raul Jimenez'in gollerine engel olamayarak sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

SON MAÇLAR

Çekya gruptaki son randevusunda Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Güney Kore ile 3 puan mücadelesi verecek.