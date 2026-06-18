Çekya - Güney Afrika | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda ikinci maçlar oynanıyor. Çekya ile Güney Afrika kozlarını paylaşıyor. Çekler ilk maçta aldığı mağlubiyeti ardından gruptan çıkmak adına galibiyet elde etmek, Afrika temsilcisi ise Meksika karşısındaki yenilgisi sonrası umudunu son karşılaşmaya taşımak amacında. İki güçlü ekibin zorlu randevusundan çıkacak sonuç merak konusu. Çekya - Güney Afrika maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Çekya ve Güney Afrika, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında karşı karşıya geliyor.
- Çekya, Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldu ve Ladislav Krejčí'nin golüyle öne geçmesine rağmen maçı kaybetti.
- Güney Afrika, turnuvanın açılış maçında Meksika'ya 2-0 yenildi.
- Çekya'nın kadrosunda kaleciler Matěj Kovář, Lukáš Horníček ve Jindřich Staněk yer alıyor.
- Güney Afrika'nın kadrosunda kaleciler Ronwen Williams, Sipho Chaine ve Ricardo Goss bulunuyor.
Çekya ile Güney Afrika, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşıyor.
CANLI TAKİP
Çekya - Güney Kore maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
ÇEKYA: Kovar, Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka, Hlozek, Schick.
GÜNEY AFRİKA: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Mbatha, Adams, Appollis, Maseko, Rayners.
ÇEKLERE KORE DARBESİ
İkinci maçlarında birbirleriyle karşılaşan Çekya ve Güney Afrika, ilk randevularından yenik ayrıldı.
Çekler, Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldu. Ladislav Krejčí'nin golüyle öne geçilse de In-beom Hwang ve Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-gyu Oh skoru belirleyen vuruşları yaptılar. Maç Asya temsilcisinin galibiyeti ile tamamlandı.
AÇILIŞTA YENİLDİ
Güney Afrika ise turnuvanın açılış karşılaşmasında Meksika ile karşı karşıya geldi. Organizasyonun ev sahiplerinden birine karşı sahada varlık gösteremeyen Bafana Bafana, Julián Quiñones ve Raul Jimenez'in gollerine engel olamayarak sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
SON MAÇLAR
Çekya gruptaki son randevusunda Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Güney Kore ile 3 puan mücadelesi verecek.
ÇEKYA'NIN KADROSU
Kaleciler: Matěj Kovář, Lukáš Horníček, Jindřich Staněk
Savunma: Ladislav Krejčí, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Zima, Tomáš Holeš, Jaroslav Zelený, David Jurásek, Vladimír Coufal
Orta Saha: Tomáš Souček, Michal Sadílek, Lukáš Červ, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Vladimír Darida, David Douděra, Pavel Šulc, Denis Višinský, Lukáš Provod
Forvet: Patrik Schick, Adam Hložek, Mojmír Chytil, Jan Kuchta, Tomáš Chorý
GÜNEY AFRİKA'NIN KADROSU
Kaleciler: Ronwen Williams, Sipho Chaine, Ricardo Goss
Savunma: Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Olwethu Makhanya, Nkosinathi Sibisi, Khulumani Ndamane, Samukele Kabini, Aubrey Modiba, Bradley Cross, Thabang Matuludi, Khuliso Mudau, Kamogelo Sebelebele
Orta Saha: Teboho Mokoena, Thalente Mbatha, Jayden Adams, Yaya Sithole, Themba Zwane
Forvet: Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Thapelo Maseko, Lyle Foster, Iqraam Rayners, Evidence Makgopa