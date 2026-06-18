Okan Buruk'tan Jose İsmail Kartal ve İbrahim Hacıosmanoğlu'na gönderme: Galatasaray antipatisi var

Geride kalan sezonda oynanan son Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğu kaybetme endişesi yaşamadığını belirten Buruk, "Derbiyi kazanamamak gibi bir düşünceye hiç kapılmadım. Fenerbahçe derbisine çıkarken 4 puan öndeydik ve maçı kaybetsek bile şampiyon olabilirdik. Bu nedenle şampiyonluğu kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Üzüldüğüm maçlar tabii ki oldu. Özellikle Young Boys maçları sırasında çok üzülmüştüm. Taraftarlarımız nereye gidersek gidelim bizi hep çiçeklerle karşıladı. Bu yüzden kırılacağım hiçbir olay olmadı." dedi.

Okan Buruk Jose Mourinho hakkında da konuştu

"EN BAŞARILISI İSMAİL KARTAL'DI"

"Dört şampiyonluğunuzdan hangisi sizi daha çok zorladı?" sorusuna yanıt veren deneyimli teknik adam, rakip teknik direktörlere ilişkin değerlendirmesinde, "Hepsi iyi teknik adamlara karşıydı. Jorge Jesus'a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Hoca'nın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılıydı. Bu dört teknik adam içerisinde en başarılısı İsmail Hoca'ydı diyebiliriz!" şeklinde konuştu.

"MOURINHO'YA KİN BESLEMİYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile arasında yaşanan ve uzun süre gündem olan olaya da değinen Buruk, yaşananların ardından herhangi bir kırgınlık taşımadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Jose Mourinho'ya karşı kin beslemiyorum. Saha içinde bazı olaylar yaşanabiliyor ancak sonrasında bunları geride bırakıp el sıkışmak gerekir. O dönem yaşananlar tekrar olsa aynı hareketi yapmam. Yere düşürecek bir darbe değildi ancak refleks olarak gelişen bir durumdu. Aynı hareketi ben, Jose Mourinho'ya yapsam 10 maç ceza alırdım." ifadelerini kullandı.