Okan Buruk'tan Jose İsmail Kartal ve İbrahim Hacıosmanoğlu'na gönderme: Galatasaray antipatisi var
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yarışından derbilere, rakip teknik adamlardan Jose Mourinho ile yaşadığı polemiğe kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile olan rekabetin zorluğuna dikkat çekti.
- Buruk, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğu kaybetme endişesi yaşamadığını belirtti.
- Okan Buruk, rakip teknik direktörler arasında en başarılı ismin İsmail Kartal olduğunu söyledi.
- Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı olaydan dolayı kin beslemediğini ifade etti.
- Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de göreve gelmesini olumlu karşılayan Buruk, futbolun mizahi yönünden memnun olduğunu belirtti.
2024-25 sezonundaki Fenerbahçe rekabetine değinen Buruk, puan yarışının zorluğuna vurgu yaparak; "Bazen '99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz?' diyorlar. Çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yarışından derbi maçlarına, rakip teknik direktörlerden taraftar desteğine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE DERBİSİ VE YOUNG BOYS MAÇLARI
Geride kalan sezonda oynanan son Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğu kaybetme endişesi yaşamadığını belirten Buruk, "Derbiyi kazanamamak gibi bir düşünceye hiç kapılmadım. Fenerbahçe derbisine çıkarken 4 puan öndeydik ve maçı kaybetsek bile şampiyon olabilirdik. Bu nedenle şampiyonluğu kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Üzüldüğüm maçlar tabii ki oldu. Özellikle Young Boys maçları sırasında çok üzülmüştüm. Taraftarlarımız nereye gidersek gidelim bizi hep çiçeklerle karşıladı. Bu yüzden kırılacağım hiçbir olay olmadı." dedi.
"EN BAŞARILISI İSMAİL KARTAL'DI"
"Dört şampiyonluğunuzdan hangisi sizi daha çok zorladı?" sorusuna yanıt veren deneyimli teknik adam, rakip teknik direktörlere ilişkin değerlendirmesinde, "Hepsi iyi teknik adamlara karşıydı. Jorge Jesus'a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Hoca'nın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılıydı. Bu dört teknik adam içerisinde en başarılısı İsmail Hoca'ydı diyebiliriz!" şeklinde konuştu.
"MOURINHO'YA KİN BESLEMİYORUM"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile arasında yaşanan ve uzun süre gündem olan olaya da değinen Buruk, yaşananların ardından herhangi bir kırgınlık taşımadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Jose Mourinho'ya karşı kin beslemiyorum. Saha içinde bazı olaylar yaşanabiliyor ancak sonrasında bunları geride bırakıp el sıkışmak gerekir. O dönem yaşananlar tekrar olsa aynı hareketi yapmam. Yere düşürecek bir darbe değildi ancak refleks olarak gelişen bir durumdu. Aynı hareketi ben, Jose Mourinho'ya yapsam 10 maç ceza alırdım." ifadelerini kullandı.
AZİZ YILDIRIM VE FUTBOLDA MİZAH
Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de yeniden göreve gelmesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Buruk, "Aziz Yıldırım'a da hayırlı olsun. Türk futbolu için de hayırlı olsun. Çok tecrübeli bir başkan ve tekrar göreve geldi. Taraftarların birbiriyle mizahi açıdan dalga geçmeleri güzel bir şey. Futbolun böyle güzelleştiğini düşünüyorum. Benimle de çok dalga geçiyorlar ama güzel şeyler çıkabiliyor. Komik geliyor, bunlara takılmıyorum!" ifadelerini kullandı.
TFF'YE GÖNDERME
Öte yandan TFF Başkanı bra Hacıosmanoğlu ile ilgili de konuşan Buruk, "TFF Başkanı'nın tüm çıkışları Galatasaray'a karşı oldu. Galatasaray'a antipatisi var." dedi.