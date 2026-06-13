Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası maçı | CANLI

2022'de ev sahibi avantajıyla yer aldığı turnuvanın ardından bu kez sahaya eleme başarısıyla çıkan Katar, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini almak ve grup aşamasında daha rekabetçi bir performans sergilemek istiyor.

Üçüncü turda istediği istikrarı yakalayamayan Katar, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle grubunu dördüncü sırada bitirdi. Ancak Dünya Kupası umutlarını koruyan Katar, yoluna dördüncü turda devam etti.

2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülke olarak ilk kez futbolun en büyük sahnesinde yer alan Katar, bu kez finallere eleme maçlarıyla ulaşmayı başardı.

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İSVİÇRE NASIL GELDİ?

İsviçre, tarihinde 13. kez Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanıyor. Daha önceki turnuvalardaki en büyük başarısını 1954 yılında çeyrek finale yükselerek elde eden Avrupa temsilcisi, 2026 Dünya Kupası'na da etkileyici bir eleme performansıyla geldi.

Teknik direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Kosova, Slovenya ve İsveç ile mücadele etti. Oynadığı 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen İsviçre, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.

Rakip fileleri 14 kez havalandıran İsviçre, savunmadaki başarısıyla da dikkat çekti. Kalesinde yalnızca 2 gol gören Murat Yakın'ın öğrencileri, doğrudan Dünya Kupası bileti alarak finallere katılma hakkı kazandı.