Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası maçı | CANLI
2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu'nda yer alan Katar ve İsviçre, 3 puan için karşı karşıya geliyor. İki ülkenin de hedefi de galibiyetle turnuvaya başlamak ve kalan 2 karşılaşmaya umutlu çıkabilmek. Katar - İsviçre maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Katar ile İsviçre, 2026 Dünya Kupası B Grubu'ndaki ilk maçlarını oynuyor.
- Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahibi olarak katıldıktan sonra 2026'da elemelerle finallere ulaştı.
- İsviçre, 2026 Dünya Kupası'na Avrupa Elemeleri B Grubu'nu lider tamamlayarak katılma hakkı elde etti.
- Katar, eleme aşamasında Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni geçerek Dünya Kupası biletini aldı.
- İsviçre, elemelerde mağlubiyet almadan 14 puan toplayarak doğrudan finallere katıldı.
Katar ile İsviçre, 2026 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER:
KATAR:
İSVİÇRE:
KATAR NASIL GELDİ?
2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülke olarak ilk kez futbolun en büyük sahnesinde yer alan Katar, bu kez finallere eleme maçlarıyla ulaşmayı başardı.
Teknik direktör Julen Lopetegui yönetimindeki Katar, Asya Elemeleri 2. Tur A Grubu'nda başarılı bir performans ortaya koydu. Grubu 16 puanla lider tamamlayan Körfez temsilcisi, adını üçüncü tura yazdırdı.
Üçüncü turda istediği istikrarı yakalayamayan Katar, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle grubunu dördüncü sırada bitirdi. Ancak Dünya Kupası umutlarını koruyan Katar, yoluna dördüncü turda devam etti.
Kritik aşamada Umman ile golsüz berabere kalan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2026 FIFA Dünya Kupası biletini cebine koydu.
2022'de ev sahibi avantajıyla yer aldığı turnuvanın ardından bu kez sahaya eleme başarısıyla çıkan Katar, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini almak ve grup aşamasında daha rekabetçi bir performans sergilemek istiyor.
İSVİÇRE NASIL GELDİ?
İsviçre, tarihinde 13. kez Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanıyor. Daha önceki turnuvalardaki en büyük başarısını 1954 yılında çeyrek finale yükselerek elde eden Avrupa temsilcisi, 2026 Dünya Kupası'na da etkileyici bir eleme performansıyla geldi.
Teknik direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Kosova, Slovenya ve İsveç ile mücadele etti. Oynadığı 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen İsviçre, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.
Rakip fileleri 14 kez havalandıran İsviçre, savunmadaki başarısıyla da dikkat çekti. Kalesinde yalnızca 2 gol gören Murat Yakın'ın öğrencileri, doğrudan Dünya Kupası bileti alarak finallere katılma hakkı kazandı.
KATAR'IN KADROSU
Kaleci: Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)
Defans: Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), Lucas Mendes (Al Wakrah), Issa Laye (Al Arabi), Pedro Miguel (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Sultan Al Brake (Al Duhail),
Orta saha: Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Ahmed Fathi (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Jassim Gaber (Al Rayyan), Mohammed Mannai (Al Shamal),
Forvet: Ahmed Al-Janehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Akram Afif (Al Sadd), Almoez Ali (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)
İSVİÇRE'NİN KADROSU
Kaleci: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)
Savunma: Manuel Akanji (Inter), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz)
Orta saha: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (both Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco)
Forvet: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Rennes), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United)