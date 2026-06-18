Kanada - Katar | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile Katar karşı karşıya geliyor. İlk maçında berabere kalan iki ülkenin mücadelesinde hedef kazanarak 3 puanı hanesine yazdırabilmek. Kanada - Katar maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Kanada ile Katar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor.
- Kanada ve Katar, ilk maçlarından birer puanla ayrıldı.
- Kanada, Bosna Hersek karşısında beraberlikle yetinirken Katar, İsviçre'den son dakikada puan aldı.
- Bosna Hersek, üçüncü maçında Katar ile karşılaşacak ve Kanada, İsviçre karşısında 3 puan mücadelesi verecek.
- Kanada ve Katar'ın Dünya Kupası kadroları, kaleci, defans, orta saha ve forvet oyuncularından oluşuyor.
Kanada ile Katar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor.
CANLI TAKİP
Kanada - Katar maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Kanada: Crepeau, Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea, Eustaquio, Kone, Buchanan, Ahmed, Larin, David.
Katar: Abunada, Miguel, Laye, Gaber, Aloui, Ahmed, Khoukhi, Madibo, Edmilson Junior, Afif, Abdurisag.
BERABERLİKLE KAPATTILAR
Kanada ile Katar, ilk maçlarından birer puanla ayrıldı.
Bosna Hersek karşısında beraberlikle yetinen Kanada umudunu ikinci maça taşıdı. Katar ise son dakikalarda İsviçre'den puan koparmayı başardı.
SON MAÇLAR
Bosna Hersek 3. karşılaşmasında Katar ile kozlarını paylaşacak. Kanada ise İsviçre karşısında 3 puan mücadelesi verecek.
KANADA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace)
Defans: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Münih), Alfie Jones (Middlesbrough)
Orta saha: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto)
Forvet: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG)
KATAR'IN DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)
Defans: Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), Lucas Mendes (Al Wakrah), Issa Laye (Al Arabi), Pedro Miguel (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Sultan Al Brake (Al Duhail),
Orta saha: Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Ahmed Fathi (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Jassim Gaber (Al Rayyan), Mohammed Mannai (Al Shamal),
Forvet: Ahmed Al-Janehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Akram Afif (Al Sadd), Almoez Ali (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)