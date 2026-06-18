Florentino Perez çıldırdı! Real Madrid'den tarihe geçecek transfer

Michael Olise, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.

Michael Olise'nin transferi gerçekleşirse, bu transfer futbol tarihinin en pahalılarından biri olabilir.

Real Madrid, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Michael Olise için 200 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.

Ancak Madrid ekibi transfer operasyonlarını henüz tamamlamadı.

Yeniden başkan seçilen Florentino Perez, yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi, yaptığı transferlerle dikkat çekmişti.

Michael Olise, Fransa ile Dünya Kupası'nda mücadele veriyor

HEDEFTE MICHAEL OLISE VAR

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Real Madrid'in radarındaki son isim, Michael Olise oldu. Haberde, eflatun-beyazlıların Bayern Münih'in yıldız kanat oyuncusu için tarihi bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.

200 MİLYON EURO İDDİASI

İddialara göre Real Madrid, pazarlıklara 200 milyon euro seviyesinden başlamayı planlıyor. Böyle bir transferin gerçekleşmesi halinde Olise, futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biri olabilir.