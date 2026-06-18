Florentino Perez çıldırdı! Real Madrid'den tarihe geçecek transfer
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Real Madrid, gözünü Avrupa futbolunun en dikkat çekici yıldızlarından birine çevirdi. Başkan Florentino Perez'in, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Michael Olise için tüm şartları zorlamaya hazırlandığı öne sürüldü.
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- Florentino Perez, Jose Mourinho'yu teknik direktör olarak atayarak Real Madrid'in kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.
- Real Madrid, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Michael Olise için 200 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.
- Michael Olise'nin transferi gerçekleşirse, bu transfer futbol tarihinin en pahalılarından biri olabilir.
- Bayern Münih, Michael Olise'yi takımda tutmak istiyor ve satmaya sıcak bakmıyor.
- Michael Olise, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.
Yeniden başkan seçilen Florentino Perez, yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi, yaptığı transferlerle dikkat çekmişti.
Ancak Madrid ekibi transfer operasyonlarını henüz tamamlamadı.
HEDEFTE MICHAEL OLISE VAR
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Real Madrid'in radarındaki son isim, Michael Olise oldu. Haberde, eflatun-beyazlıların Bayern Münih'in yıldız kanat oyuncusu için tarihi bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı.
200 MİLYON EURO İDDİASI
İddialara göre Real Madrid, pazarlıklara 200 milyon euro seviyesinden başlamayı planlıyor. Böyle bir transferin gerçekleşmesi halinde Olise, futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biri olabilir.
BAYERN SATMAK İSTEMİYOR
Öte yandan Bayern Münih cephesinin oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Alman devinin, takımın en önemli hücum silahlarından biri haline gelen Olise'yi kadroda tutmak istediği belirtildi.
YILDIZLAŞTI
Son dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın en çok konuşulan oyuncularından biri olan Michael Olise; teknik kapasitesi, bire birdeki etkinliği, oyun görüşü ve skor katkısıyla dikkat çekiyor.
Bu sezon çıktığı 52 maçta 22 gol atıp 31 asist yaptı. Ayrıca 4015 dakika sahada kaldı.