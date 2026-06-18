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Eski golcü yeniden Fenerbahçe'de! Vedat Muriqi İstanbul'a geliyor

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğe yeniden gelmesinin ardından Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferini duyurdu. Yıldız golcü 18 Haziran akşamı saat 21.00'de İstanbul'da olacak.

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Eski golcü yeniden Fenerbahçe'de! Vedat Muriqi İstanbul'a geliyor
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  • Fenerbahçe, futbolcu Vedat Muriqi ile prensipte anlaşmaya vardı.
  • Vedat Muriqi, sağlık kontrolü ve transfer görüşmelerinin son aşaması için bu akşam İstanbul'a gelecek.
  • Muriqi'yi taşıyan uçak saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne inecek.
  • Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayan Fenerbahçe transferde de ilk adımını attı.

Sarı lacivertliler, Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı ve bu akşam İstanbul'a geliyor.

Eski golcü yeniden Fenerbahçe'de! Vedat Muriqi İstanbul'a geliyor-2

GELECEĞİ SAAT BELLİ OLDU

İşte resmi açıklama;
Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eski golcü yeniden Fenerbahçe'de! Vedat Muriqi İstanbul'a geliyor-3

SON SEZONUNDA 37 MAÇTA 23 GOL ATTI

Tecrübeli santrfor bu sezon La Liga'da 37 maçta 23 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 47 dakika sahada kaldı.

6 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe, 2019 yılında Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanıp, Muriqi'i Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı kadrosuna katmıştı.

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