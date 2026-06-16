2026 Dünya Kupası: Fransa, Senegal karşısında 3 puanı 3 golle aldı

Senegal ise gelecek maçında Norveç ile oynayacak.

Fransa turnuvaya 3 puanla başlayarak bir sonraki maçta Irak ile karşılaşacak.

Fransa'nın gollerini Mbappe 66 ve 90+6. dakikalarda, Barcola ise 82. dakikada kaydetti.

FIFA 2026 Dünya Kupası 'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada I Grubu ilk maçında Fransa ile Senegal MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler.

FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa ile Senegal takımları, ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda karşılaştı. Fransa takımında Kylian Mbappe (10), attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

Bu mücadeleden Horozlar 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri; 66 ve 90+6. dakikada Mbappe ve 82'de Barcola kaydetti.

Senegal'in tek golünü ise 90+5. dakikada Mbaye attı.

Horozlar böylece turnuvaya 3 puanla başlamış oldu. Fransa gelecek maç Irak ile karşılaşacak. Senegal ise Norveç ile kozlarını paylaşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor