2026 Dünya Kupası: Fransa, Senegal karşısında 3 puanı 3 golle aldı
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'ndaki ilk maçında Senegal'i mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri; 66 ve 90+6. dakikada Mbappe ve 82'de Barcola kaydetti.
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- Fransa, FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Senegal'i MetLife Stadyumu'nda 3-1 mağlup etti.
- Fransa'nın gollerini Mbappe 66 ve 90+6. dakikalarda, Barcola ise 82. dakikada kaydetti.
- Senegal'in tek golünü Mbaye 90+5. dakikada attı.
- Fransa turnuvaya 3 puanla başlayarak bir sonraki maçta Irak ile karşılaşacak.
- Senegal ise gelecek maçında Norveç ile oynayacak.
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada I Grubu ilk maçında Fransa ile Senegal MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler.
Bu mücadeleden Horozlar 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri; 66 ve 90+6. dakikada Mbappe ve 82'de Barcola kaydetti.
Senegal'in tek golünü ise 90+5. dakikada Mbaye attı.
Horozlar böylece turnuvaya 3 puanla başlamış oldu. Fransa gelecek maç Irak ile karşılaşacak. Senegal ise Norveç ile kozlarını paylaşacak.
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