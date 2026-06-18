A Milli Takım'da Paraguay mesaisi başladı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı ikinci maçın hazırlıklarına San Jose'de başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda tüm futbolcular takımla birlikte çalışırken, deneyimli teknik adamın Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı özel görüşme dikkat çekti.
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- A Milli Futbol Takımı, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası maçı öncesi San Jose'de ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
- Teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme yaptı.
- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu antrenmanı yerinde takip etti.
- Basına kapalı bölümde Paraguay maçına yönelik taktik organizasyonlar üzerinde çalışıldı.
- A Milli Takım, son antrenmanını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te San Jose Park'ta yapacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci sınavına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşılaşması öncesindeki ilk çalışmasını San Jose'de gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlı ekip, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.
MONTELLA'DAN YUNUS VE KEREM'E ÖZEL GÖRÜŞME
San Jose Park'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Çalışmada milli takım kadrosunda bulunan tüm oyuncuların takımla birlikte yer aldığı bildirildi.
Antrenman sırasında Montella'nın Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel görüşme yaptığı görüldü. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
TAKTİK PROVA KAPALI BÖLÜMDE YAPILDI
Koşu çalışmasıyla başlayan idman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen bölümde ise Paraguay maçına yönelik taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.
Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yerinde takip etti. A Milli Takım, Paraguay karşılaşması öncesindeki son antrenmanını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te yine San Jose Park'ta yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.
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