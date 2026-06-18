A Milli Takım'da Paraguay mesaisi başladı

Teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme yaptı.

Milliler Paraguay ile karşılaşacak

MONTELLA'DAN YUNUS VE KEREM'E ÖZEL GÖRÜŞME

San Jose Park'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Çalışmada milli takım kadrosunda bulunan tüm oyuncuların takımla birlikte yer aldığı bildirildi.

Antrenman sırasında Montella'nın Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel görüşme yaptığı görüldü. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.