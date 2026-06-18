Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı açıklamaya hazırlanıyor
Fenerbahçe’de 7 Haziran’daki seçim sonrası gözler teknik direktör kararına çevrilmişti. Şampiyonlar Ligi ön eleme takviminin yaklaşmasına rağmen yeni hocanın açıklanmaması tartışma yaratırken, yönetimin Aykut Kocaman için sembolik bir tarihi beklediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, deneyimli teknik adamın dönüşünü bugün resmen duyurması bekleniyor.
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- Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük görevi için resmi açıklamanın 18 Haziran'da yapılması planlanıyor.
- 18 Haziran 2018 tarihinde Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle Aykut Kocaman'ın görevine son verilmişti.
- Aziz Yıldırım yönetimi Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı ve açıklamayı sembolik bir tarihe denk getirmek için bugüne erteledi.
- Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçı 21 Temmuz'da oynanacak.
- Dirk Kuyt'un Başkan Aziz Yıldırım ile görüşerek anlaştığı ve teknik ekipte görev alacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından başlayan teknik direktör belirsizliği sona eriyor.
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının yaklaşması ve ilk karşılaşmanın 21 Temmuz'da oynanacak olması nedeniyle taraftarlar yeni teknik adamın neden halen açıklanmadığını sorgularken, yönetimin bu konuda özel bir planlama yaptığı öğrenildi.
Seçimden zaferle ayrılan Aziz Yıldırım yönetiminin, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardığı ve resmi duyuruyu bilinçli olarak bugüne bıraktığı belirtildi.
Yönetimin bu kararı almasındaki en önemli nedenin ise kulüp tarihindeki anlamlı bir tarihe vurgu yapmak olduğu ifade edildi.
AYKUT KOCAMAN İÇİN SEMBOLİK TARİH
18 Haziran 2018, Fenerbahçe tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar resmen ayrılmış, deneyimli çalıştırıcının ikinci Fenerbahçe dönemi sona ermişti.
Sarı-lacivertli yönetimin, Kocaman'ın dönüşünü tam da bu tarihte açıklayarak hem tecrübeli teknik adama vefa göstermeyi hem de yarım kalan hikâyeyi yeniden başlatmayı hedeflediği öğrenildi. Resmi açıklamanın yapılması halinde Kocaman, 2 bin 922 gün sonra yeniden Fenerbahçe kulübesine geçmiş olacak.
TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLIYOR
Teknik direktör konusunun netleşmesinin ardından yönetimin transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.
Yeni sezon planlamasının büyük bölümünün Kocaman ile yapılan görüşmeler doğrultusunda şekillendirildiği ve kadro yapılanmasına ilişkin adımların kısa süre içinde atılacağı belirtiliyor.
Öte yandan teknik ekiple ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aykut Kocaman'ın ekibinde görev alması beklenen Dirk Kuyt'ın, Başkan Aziz Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların tüm konularda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Hollandalı futbol adamının, hazırlıklarını tamamlamak amacıyla Belçika'ya gittiği, Kocaman'ın resmen açıklanmasının ardından ise İstanbul'a dönerek görevine başlamasının planlandığı ifade edildi. Böylece Fenerbahçe'de yeni teknik kadronun kısa süre içinde şekillenmesi ve sezon hazırlıklarının hız kazanması bekleniyor.