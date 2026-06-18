Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı açıklamaya hazırlanıyor

Yeni sezon planlamasının büyük bölümünün Kocaman ile yapılan görüşmeler doğrultusunda şekillendirildiği ve kadro yapılanmasına ilişkin adımların kısa süre içinde atılacağı belirtiliyor.

Aykut Kocaman'ın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor

Öte yandan teknik ekiple ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aykut Kocaman'ın ekibinde görev alması beklenen Dirk Kuyt'ın, Başkan Aziz Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların tüm konularda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Hollandalı futbol adamının, hazırlıklarını tamamlamak amacıyla Belçika'ya gittiği, Kocaman'ın resmen açıklanmasının ardından ise İstanbul'a dönerek görevine başlamasının planlandığı ifade edildi. Böylece Fenerbahçe'de yeni teknik kadronun kısa süre içinde şekillenmesi ve sezon hazırlıklarının hız kazanması bekleniyor.

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