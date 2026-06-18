Galatasaray'a İngiliz golcü önerisi! Son karar Okan Buruk'un

Delap'ın menajerlerinin oyuncuyu Galatasaray yönetimine teklif ettiği ve kulübün transfer maliyetini değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Transfer döneminde hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Galatasaray, hücum hattı için farklı alternatifleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların gündemine bu kez İngiliz futbolunun dikkat çeken genç santrforlarından Liam Delap geldi. İngiltere basınında yer alan iddialara göre Chelsea'nin gelecek sezon planlarında düşünmediği oyuncu, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi.