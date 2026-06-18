Galatasaray'a İngiliz golcü önerisi! Son karar Okan Buruk'un
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Chelsea'nin kadro planlamasında yer almayan Liam Delap'ın sarı-kırmızılı kulübe önerildiği belirtilirken, transfer konusunda son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek.
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- Galatasaray, Chelsea'nin kadro dışı bıraktığı 23 yaşındaki İngiliz santrfor Liam Delap'ı transfer gündemine aldı.
- Delap'ın menajerlerinin oyuncuyu Galatasaray yönetimine teklif ettiği ve kulübün transfer maliyetini değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
- Teknik direktör Okan Buruk'un forvet rotasyonuna yönelik hazırlayacağı rapor sonrası yönetim resmi girişim konusunda karar verecek.
- Liam Delap, profesyonel kariyerinde 226 maçta 75 gol atıp 25 asist yaparak toplamda 100 gole katkı sağladı.
- Galatasaray yönetimi, hücum hattına yapacağı takviyelerde yaş, maliyet ve potansiyel kriterlerini ön planda tutuyor.
Transfer döneminde hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Galatasaray, hücum hattı için farklı alternatifleri değerlendirmeyi sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların gündemine bu kez İngiliz futbolunun dikkat çeken genç santrforlarından Liam Delap geldi. İngiltere basınında yer alan iddialara göre Chelsea'nin gelecek sezon planlarında düşünmediği oyuncu, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi.
MENAJERLERDEN GALATASARAY'A TEKLİF
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Delap'ın temsilcileri, oyuncunun durumunu Galatasaray yönetimine iletti. Sarı-kırmızılı kurmayların da 23 yaşındaki futbolcunun şartlarını ve transfer maliyetini değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edeceği ve oyuncuyla ilgili detaylı analiz çalışması yaptığı ifade edildi.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde hücum hattına yapacağı takviyelerde yaş, maliyet ve potansiyel kriterlerini ön planda tuttuğu bilinirken, Delap'ın profili bu planlamaya uygun isimler arasında gösteriliyor.
KARARI OKAN BURUK VERECEK
Transfer sürecindeki en önemli aşamanın teknik direktör Okan Buruk'un değerlendirmesi olduğu belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının forvet rotasyonuna yönelik hazırlayacağı raporun ardından Galatasaray yönetimi resmi girişim konusunda karar verecek.
Sarı-kırmızılıların mevcut kadro planlamasına göre Delap için temasların hız kazanabileceği belirtiliyor.
İngiliz futbolcu, profesyonel kariyerinde şimdiye kadar 226 karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte 75 gol atan ve 25 asist üreten Delap, toplamda 100 gole doğrudan katkı sağladı.
Güçlü fiziği, ceza sahasındaki etkinliği ve gol vuruşlarındaki başarısıyla dikkat çeken genç santrforun, Galatasaray'ın değerlendirdiği forvet adayları arasında yer aldığı öne sürülüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik heyetin vereceği raporun ardından transfer için resmi adım atıp atmayacağı netleşecek.