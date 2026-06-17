Sürprizi kim yapacak? Gana ve Panama Dünya Kupası'nda karşılaşacak
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda ilk hafta heyecanı Gana ile Panama arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İngiltere ve Hırvatistan'ın da yer aldığı grupta iki takım için de puan kaybına tahammül bulunmazken, karşılaşmanın sonucu son 32 turu yarışında büyük önem taşıyor.
Hızlı Özet Göster
- İngiltere'nin favori olduğu L Grubu'nda Hırvatistan ikinci tur için güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.
- Gana ve Panama'nın karşılaşması, iki takımın üst tur umutları için final niteliği taşıyor.
- Gana, eleme grubunda gösterdiği performansla 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
- Panama, Kuzey ve Orta Amerika elemelerinde başarılı olarak tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
- Gana ve Panama arasında oynanacak ilk maç, L Grubu'ndaki sıralamayı ve son 16 turu umutlarını doğrudan etkileyebilir.
İngiltere'nin grup favorisi olarak gösterildiği L Grubu'nda Hırvatistan ikinci tur için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Gana ile Panama arasında oynanacak mücadele, iki ekibin de üst tur umutlarını canlı tutabilmesi adına adeta final niteliği taşıyor. Kazanan takım grup aşamasının kalan bölümüne avantajlı girerken, mağlup olan tarafın işi oldukça zorlaşacak.
GANA'NIN 2026 DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
Afrika futbolunun köklü ülkelerinden Gana, eleme grubunda gösterdiği başarılı performansla Dünya Kupası bileti aldı. Siyah Yıldızlar, özellikle hücum hattındaki üretkenliği ve fizik gücüyle ön plana çıkarken üst üste beşinci kez Dünya Kupası sahnesinde boy göstermeyi başardı.
Teknik direktör Otto Addo yönetimindeki ekip, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen oyuncularıyla dikkat çekiyor.
GANA KADROSU
Kaleci: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick's Athletic)
Defans: Abdul Rahman Baba (PAOK), Gideon Mensah, Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (RAMS Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos)
Orta saha: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu (Leicester City), Elisha Owusu (Auxerre)
Forvet: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Olimpik Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)
GANA'NIN YILDIZLARI
Inaki Williams
Hızı ve fizik gücüyle rakip savunmaları zorlayan yıldız forvet, Dünya Kupası'nda Gana'nın en büyük gol umudu olacak.
Antoine Semenyo
Premier Lig'de yükselen performansıyla dikkat çeken Semenyo, çok yönlü hücum özellikleri sayesinde rakipler için ciddi tehdit oluşturuyor.
PANAMA'NIN 2026 DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
Kuzey ve Orta Amerika elemelerinde sürpriz sonuçlara imza atan Panama, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası finallerine katılma başarısı gösterdi. Savunma disiplini ve takım oyunu sayesinde birçok güçlü rakibini geride bırakan Orta Amerika temsilcisi, yeniden futbol dünyasının vitrinine çıkıyor.
Teknik direktör Thomas Christiansen yönetimindeki ekip, özellikle geçiş hücumları ve mücadeleci futboluyla dikkat çekiyor.
Panama Kadrosu
Kaleciler: Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio
Defans: Fidel Escobar, Jose Cordoba, Andres Andrade, Eric Davis, Michael Murillo, Cesar Blackman
Orta Saha: Adalberto Carrasquilla, Cristian Martinez, Anibal Godoy, Carlos Harvey, Cesar Yanis
Hücum: Ismael Diaz, Jose Fajardo, Eduardo Guerrero, Jose Luis Rodriguez, Freddy Gondola
PANAMA'NIN YILDIZLARI
Adalberto Carrasquilla
Panama futbolunun son yıllardaki en önemli oyuncularından biri olan Carrasquilla, oyun kurulumundaki başarısı ve teknik kapasitesiyle takımın lideri konumunda.
Ismael Diaz
Gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken hücum oyuncusu, Panama'nın Dünya Kupası'ndaki en önemli skor silahı olarak gösteriliyor.
Michael Murillo
Sağ bek pozisyonunda görev yapan tecrübeli futbolcu, hem savunma hem hücum katkısıyla takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.
Jose Cordoba
Avrupa'da forma giyen genç savunmacı, Panama savunmasının geleceği olarak görülüyor.
PANAMA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Luis Mejía (Nacional), Orlando Mosquera (Al-Fayha), César Samudio (Marathón)
Defans: Amir Murillo (Beşiktaş), José Córdoba (Norwich City), César Blackman (Slovan Bratislava), Andrés Andrade (LASK), Éric Davis (Plaza Amador), Roderick Miller (Turan Tovuz), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Fidel Escobar (Saprissa), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod)
Orta saha: Aníbal Godoy (San Diego), Adalberto Carrasquilla (UNAM), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), Carlos Harvey (Minnesota United), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (No Club), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarias Londoño (Universidad Católica)
Forvet: Ismael Díaz (León), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Saprissa), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción)
GANA'NIN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
23 Haziran 2026
İngiltere - Gana
27 Haziran 2026
Hırvatistan - Gana
PANAMA'NIN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
23 Haziran 2026
Panama - Hırvatistan
27 Haziran 2026
Panama - İngiltere