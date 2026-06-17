Sürprizi kim yapacak? Gana ve Panama Dünya Kupası'nda karşılaşacak

İngiltere'nin favori olduğu L Grubu'nda Hırvatistan ikinci tur için güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

İngiltere'nin grup favorisi olarak gösterildiği L Grubu'nda Hırvatistan ikinci tur için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Gana ile Panama arasında oynanacak mücadele, iki ekibin de üst tur umutlarını canlı tutabilmesi adına adeta final niteliği taşıyor. Kazanan takım grup aşamasının kalan bölümüne avantajlı girerken, mağlup olan tarafın işi oldukça zorlaşacak.