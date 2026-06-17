Başakşehir’in Avrupa sınavında rakip Sarajevo-Inter Turku galibi

2. Ön Eleme Turu müsabakaları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Başakşehir'in rakibi Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku arasından çıkacak.

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertliler, Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcimiz RAMS Başakşehir'in muhtemel rakibi de netleşti.

Buna göre Başakşehir, Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya temsilcisi Inter Turku arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Konferans Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu müsabakaları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Spor