Dünya Kupası'nda dev kapışma! İngiltere ve Hırvatistan kozlarını paylaşacak

İngiltere-Hırvatistan maçı, grup liderliği açısından belirleyici bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

L Grubu'nda İngiltere ve Hırvatistan'ın yanı sıra Gana ve Panama da üst tur için mücadele edecek.

Hırvatistan, Luka Modric'in son Dünya Kupası'nda Josko Gvardiol ve Mateo Kovacic gibi oyuncularla başarı hedefliyor.

İngiltere, Jude Bellingham, Harry Kane ve Bukayo Saka gibi yıldızlarıyla kupanın favorileri arasında gösteriliyor.

İngiltere ve Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alarak dikkat çeken bir karşılaşmaya çıkacak.

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda grup aşamasının en dikkat çeken karşılaşmalarından biri İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak. Son yılların en istikrarlı milli takımlarından ikisi, turnuvaya büyük hedeflerle gelirken yıldız futbolcuları da futbolseverlerin yakın takibinde olacak. İşte İngiltere ve Hırvatistan'ın Dünya Kupası hikayeleri, kadroları, öne çıkan yıldızları ve fikstürleri...

Harry Kane, İngiltere'nin gol silahı

İNGİLTERE KUPANIN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN

Avrupa futbolunun en değerli kadrolarından birine sahip olan İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası'na favoriler arasında geldi. Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden ve Cole Palmer gibi yıldızları bünyesinde bulunduran Üç Aslanlar, teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde kupayı hedefliyor.

Son yıllarda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda sürekli son aşamalara kalan İngiltere, bu kez şeytanın bacağını kırarak 1966'dan sonraki ilk Dünya Kupası zaferini yaşamak istiyor.

İngiltere Kadrosu

Kaleciler: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

Defans: Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Reece James, Luke Shaw, John Stones, Marc Guéhi, Levi Colwill, Ezri Konsa, Jarrad Branthwaite

Orta Saha: Jude Bellingham, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Conor Gallagher, Curtis Jones, Adam Wharton

Hücum: Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden, Cole Palmer, Anthony Gordon, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Ollie Watkins, Ivan Toney

İNGİLTERE'NİN YILDIZLARI

JUDE BELLINGHAM (İNGİLTERE)

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen dünya futbolunun en komple orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Jude Bellingham, İngiltere'nin saha içindeki liderlerinden biri olacak. Hücum ve savunmaya yaptığı katkı, oyun görüşü, top tekniği ve gol tehdidiyle dikkat çeken yıldız futbolcu, takımının en önemli kozu konumunda bulunuyor.

HARRY KANE (İNGİLTERE)

İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu olan Harry Kane, Dünya Kupası'na takım kaptanı olarak geliyor. Ceza sahası içerisindeki bitiriciliği, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurulumuna yaptığı katkıyla öne çıkan yıldız forvet, İngiltere'nin gol yükünü sırtlayacak.

BUKAYO SAKA (İNGİLTERE)

Hızı, teknik kapasitesi ve savunma arkasına yaptığı koşularla rakipler için büyük tehdit oluşturan Bukayo Saka, İngiltere'nin kanatlardaki en önemli oyuncusu olarak gösteriliyor. Turnuvada göstereceği performans İngiltere'nin başarısında belirleyici olabilir.