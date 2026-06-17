Dünya Kupası'nda dev kapışma! İngiltere ve Hırvatistan kozlarını paylaşacak
2026 Dünya Kupası'nda heyecan iki güçlü ülkenin karşılaştığı bir maçla devam ediyor. İngiltere ve Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Kupayı kaldırmak isteyen iki takım sahadan galibiyetle ayrılmayı ve iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İşte zorlu randevuya dair detaylar...
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- İngiltere ve Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alarak dikkat çeken bir karşılaşmaya çıkacak.
- İngiltere, Jude Bellingham, Harry Kane ve Bukayo Saka gibi yıldızlarıyla kupanın favorileri arasında gösteriliyor.
- Hırvatistan, Luka Modric'in son Dünya Kupası'nda Josko Gvardiol ve Mateo Kovacic gibi oyuncularla başarı hedefliyor.
- L Grubu'nda İngiltere ve Hırvatistan'ın yanı sıra Gana ve Panama da üst tur için mücadele edecek.
- İngiltere-Hırvatistan maçı, grup liderliği açısından belirleyici bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının en dikkat çeken karşılaşmalarından biri İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak. Son yılların en istikrarlı milli takımlarından ikisi, turnuvaya büyük hedeflerle gelirken yıldız futbolcuları da futbolseverlerin yakın takibinde olacak. İşte İngiltere ve Hırvatistan'ın Dünya Kupası hikayeleri, kadroları, öne çıkan yıldızları ve fikstürleri...
İNGİLTERE KUPANIN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN
Avrupa futbolunun en değerli kadrolarından birine sahip olan İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası'na favoriler arasında geldi. Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden ve Cole Palmer gibi yıldızları bünyesinde bulunduran Üç Aslanlar, teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde kupayı hedefliyor.
Son yıllarda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda sürekli son aşamalara kalan İngiltere, bu kez şeytanın bacağını kırarak 1966'dan sonraki ilk Dünya Kupası zaferini yaşamak istiyor.
İngiltere Kadrosu
Kaleciler: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford
Defans: Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Reece James, Luke Shaw, John Stones, Marc Guéhi, Levi Colwill, Ezri Konsa, Jarrad Branthwaite
Orta Saha: Jude Bellingham, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Conor Gallagher, Curtis Jones, Adam Wharton
Hücum: Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden, Cole Palmer, Anthony Gordon, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Ollie Watkins, Ivan Toney
İNGİLTERE'NİN YILDIZLARI
JUDE BELLINGHAM (İNGİLTERE)
Henüz 23 yaşında olmasına rağmen dünya futbolunun en komple orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Jude Bellingham, İngiltere'nin saha içindeki liderlerinden biri olacak. Hücum ve savunmaya yaptığı katkı, oyun görüşü, top tekniği ve gol tehdidiyle dikkat çeken yıldız futbolcu, takımının en önemli kozu konumunda bulunuyor.
HARRY KANE (İNGİLTERE)
İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu olan Harry Kane, Dünya Kupası'na takım kaptanı olarak geliyor. Ceza sahası içerisindeki bitiriciliği, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurulumuna yaptığı katkıyla öne çıkan yıldız forvet, İngiltere'nin gol yükünü sırtlayacak.
BUKAYO SAKA (İNGİLTERE)
Hızı, teknik kapasitesi ve savunma arkasına yaptığı koşularla rakipler için büyük tehdit oluşturan Bukayo Saka, İngiltere'nin kanatlardaki en önemli oyuncusu olarak gösteriliyor. Turnuvada göstereceği performans İngiltere'nin başarısında belirleyici olabilir.
HIRVATİSTAN'DA MODRIC'İN SON DANSI
2018 Dünya Kupası finalisti, 2022 Dünya Kupası üçüncüsü Hırvatistan ise yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyor. Vatreni'nin en büyük kozu yine kaptan Luka Modric olacak.
Tecrübeli yıldızın son Dünya Kupası'na çıkması beklenirken, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic ve Martin Baturina gibi isimler de takımın en önemli silahları arasında yer alıyor.
HIRVATİSTAN KADROSU
Kaleciler: Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Nediljko Labrovic
Defans: Josko Gvardiol, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Duje Caleta-Car, Borna Sosa, Josip Juranovic
Orta Saha: Luka Modric, Mateo Kovacic, Luka Sucic, Martin Baturina, Lovro Majer, Mario Pasalic, Petar Sucic
Hücum: Andrej Kramaric, Ante Budimir, Ivan Perisic, Marco Pasalic, Igor Matanovic, Dion Drena Beljo
HIRVATİSTAN'IN YILDIZLARI
LUKA MODRIC (HIRVATİSTAN)
Hırvat futbolunun yaşayan efsanesi Luka Modric, kariyerinin son Dünya Kupası'na çıkmaya hazırlanıyor. 2018 Dünya Kupası'nda takımını finale taşıyan tecrübeli yıldız, oyun zekâsı, pas kalitesi ve liderliğiyle yine takımın merkezinde yer alacak.
JOSKO GVARDIOL (HIRVATİSTAN)
Dünyanın en değerli savunmacıları arasında gösterilen Josko Gvardiol, Hırvatistan savunmasının lideri konumunda. Hava toplarındaki hakimiyeti, oyun kurulumundaki başarısı ve atletik özellikleriyle takımın en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
MATEO KOVACIC (HIRVATİSTAN)
Orta sahadaki tecrübesiyle öne çıkan Mateo Kovacic, top taşıma becerisi ve oyun temposunu belirleme konusunda takımın kilit oyuncularından biri olacak. Modric ile oluşturduğu orta saha hattı Hırvatistan'ın en büyük gücü olarak gösteriliyor.
MARTIN BATURINA (HIRVATİSTAN)
Hırvat futbolunun yeni jenerasyon yıldızı olarak gösterilen Martin Baturina, yaratıcılığı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Genç futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda kendisini dünya vitrinine çıkarması bekleniyor.
ANTE BUDIMIR (HIRVATİSTAN)
Ceza sahası içerisindeki etkinliği ve fizik gücüyle öne çıkan Budimir, Hırvatistan'ın en önemli gol umutlarından biri olacak. Özellikle duran toplarda rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
İNGİLTERE'NİN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
23 Haziran 2026
İngiltere - Gana
27 Haziran 2026
Panama - İngiltere
HIRVATİSTAN'IN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
23 Haziran 2026
Panama - Hırvatistan
27 Haziran 2026
Hırvatistan - Gana
GRUP L'DE NEFES KESECEK YARIŞ
İngiltere ve Hırvatistan'ın yer aldığı L Grubu'nda Gana ile Panama da üst tur mücadelesi verecek. Kadro kalitesi bakımından İngiltere grubun en büyük favorisi olarak gösterilirken, Hırvatistan ise tecrübesiyle dikkat çekiyor.
Özellikle İngiltere-Hırvatistan karşılaşması, grup liderliği yarışında belirleyici rol oynayabilir. Dünya Kupası'nın ilk haftasında oynanacak mücadele, turnuvanın en dikkat çeken maçlarından biri olmaya aday.