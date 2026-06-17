Ronaldo Messi'nin şovu sonrası sahada! Portekiz ile Kongo karşı karşıya

Turnuvada Portekiz, K Grubu'nda Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan ile mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla gelen Portekiz, bir kez daha kupanın en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki ekip, deneyimli yıldızları ve genç jenerasyonun yükselen isimlerini harmanlayan kadrosuyla dikkat çekiyor. Cristiano Ronaldo'nun altıncı Dünya Kupası'nda boy gösterecek olması ise turnuvaya ayrı bir hikâye katıyor.

Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası 'nın ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşıyor. Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı Cezayir randevusunun ardından Cristiano Ronaldo'nun neler yapacağı merak konusu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada Portekiz, K Grubu'nda mücadele ediyor. Rakipleri ise Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan. Uzmanlar, grubun favorisini açık ara Portekiz olarak gösteriyor.

Portekiz, Avrupa Elemeleri'nde yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayarak 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı. Ay-yıldızlı ekip; İrlanda Cumhuriyeti, Macaristan ve Ermenistan'ın bulunduğu grupta üstün bir performans sergileyerek doğrudan finallere yükseldi.

Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası'nda

PORTEKİZ'İN ÖNE ÇIKAN YILDIZLARI

Cristiano Ronaldo

41 yaşındaki süper yıldız, kariyerindeki altıncı Dünya Kupası'na çıkıyor. Tarihin en golcü milli takım futbolcusu olan Ronaldo, kariyerindeki eksik parça olan Dünya Kupası zaferini kazanmak istiyor.

Bruno Fernandes

Portekiz'in saha içindeki beyni konumunda. Oyun kurma becerisi, duran toplardaki etkinliği ve liderliğiyle takımın en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Birçok uzmana göre Portekiz'in gerçek oyun lideri Bruno Fernandes.

Vitinha

Paris Saint-Germain'de gösterdiği performansla dünyanın en formda orta sahalarından biri haline gelen Vitinha, Portekiz'in pas temposunu belirleyen isim olacak.

João Neves

Henüz genç yaşına rağmen Avrupa futbolunun en değerli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen João Neves, enerjisi ve top kazanma becerisiyle dikkat çekiyor.

Rúben Dias

Savunmanın lideri konumundaki Manchester City yıldızı, Portekiz'in savunma güvenliğinin en önemli parçası. Ancak Dünya Kupası öncesinde yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle durumu yakından takip ediliyor.

Rafael Leão

Hızlı geçiş oyunlarının en önemli silahlarından biri olan Leão, bire birlerdeki etkisiyle rakip savunmaların korkulu rüyası konumunda.