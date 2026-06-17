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Ronaldo Messi'nin şovu sonrası sahada! Portekiz ile Kongo karşı karşıya

2026 FIFA Dünya Kupası'nda K Grubu'nun ilk maçı Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında oynanacak. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz sahadan 3 puanla ayrılmak isterken Afrika temsilcisi ise sürpriz peşinde. İşte zorlu randevuya dair detaylar...

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Ronaldo Messi'nin şovu sonrası sahada! Portekiz ile Kongo karşı karşıya
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  • Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile ilk maçını oynayacak.
  • Portekiz, Avrupa Elemeleri'nde F Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
  • Cristiano Ronaldo, kariyerindeki altıncı Dünya Kupası'nda Portekiz'in kadrosunda yer alıyor.
  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine yükseldi.
  • Turnuvada Portekiz, K Grubu'nda Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan ile mücadele edecek.

Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşıyor. Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı Cezayir randevusunun ardından Cristiano Ronaldo'nun neler yapacağı merak konusu.

2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla gelen Portekiz, bir kez daha kupanın en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki ekip, deneyimli yıldızları ve genç jenerasyonun yükselen isimlerini harmanlayan kadrosuyla dikkat çekiyor. Cristiano Ronaldo'nun altıncı Dünya Kupası'nda boy gösterecek olması ise turnuvaya ayrı bir hikâye katıyor.

Cristiano Ronaldo Portekiz'in en büyük silahıCristiano Ronaldo Portekiz'in en büyük silahı

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI'NA NASIL GELDİ?

Portekiz, Avrupa Elemeleri'nde yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayarak 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı. Ay-yıldızlı ekip; İrlanda Cumhuriyeti, Macaristan ve Ermenistan'ın bulunduğu grupta üstün bir performans sergileyerek doğrudan finallere yükseldi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada Portekiz, K Grubu'nda mücadele ediyor. Rakipleri ise Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan. Uzmanlar, grubun favorisini açık ara Portekiz olarak gösteriyor.

Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası'ndaCristiano Ronaldo son Dünya Kupası'nda

PORTEKİZ'İN ÖNE ÇIKAN YILDIZLARI

Cristiano Ronaldo

41 yaşındaki süper yıldız, kariyerindeki altıncı Dünya Kupası'na çıkıyor. Tarihin en golcü milli takım futbolcusu olan Ronaldo, kariyerindeki eksik parça olan Dünya Kupası zaferini kazanmak istiyor.

Bruno Fernandes

Portekiz'in saha içindeki beyni konumunda. Oyun kurma becerisi, duran toplardaki etkinliği ve liderliğiyle takımın en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Birçok uzmana göre Portekiz'in gerçek oyun lideri Bruno Fernandes.

Vitinha

Paris Saint-Germain'de gösterdiği performansla dünyanın en formda orta sahalarından biri haline gelen Vitinha, Portekiz'in pas temposunu belirleyen isim olacak.

João Neves

Henüz genç yaşına rağmen Avrupa futbolunun en değerli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen João Neves, enerjisi ve top kazanma becerisiyle dikkat çekiyor.

Rúben Dias

Savunmanın lideri konumundaki Manchester City yıldızı, Portekiz'in savunma güvenliğinin en önemli parçası. Ancak Dünya Kupası öncesinde yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle durumu yakından takip ediliyor.

Rafael Leão

Hızlı geçiş oyunlarının en önemli silahlarından biri olan Leão, bire birlerdeki etkisiyle rakip savunmaların korkulu rüyası konumunda.

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PORTEKİZ'İN KADROSU

Kaleciler: Diogo Costa, Rui Patrício, José Sá

Defans: João Cancelo, Diogo Dalot, Nélson Semedo, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, António Silva, Gonçalo Inácio

Orta Saha: João Neves, Rúben Neves, Samú Costa, Vitinha, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

Hücum: Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Trincão, Geovany Quenda, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, Diogo Jota, João Félix.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti sürpriz peşindeDemokratik Kongo Cumhuriyeti sürpriz peşinde

İLK KEZ FİNALLERDELER

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC), Afrika futbolunun yükselen güçlerinden biri olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı başardı. Leoparlar, elemelerde özellikle Senegal, Sudan ve Togo gibi güçlü rakiplerle mücadele ettiği süreçte istikrarlı sonuçlar alarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası'nda elde ettiği yarı final başarısının ardından ivmesini sürdüren Demokratik Kongo Cumhuriyeti, teknik direktör Sébastien Desabre yönetiminde disiplinli savunması ve hızlı hücumlarıyla dikkat çekti. Böylece ülke tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası sahnesinde boy gösterme hakkı kazandı.

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DEMOKRATİK KONGIO CUMHURİYETİ'NİN YILDIZLARI

Yoane Wissa

İngiltere Premier Lig'de gösterdiği performansla takımın en büyük hücum silahı konumunda. Hızı, bitiriciliği ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

Simon Banza

Gol yollarındaki etkinliğiyle son yıllarda Afrika'nın en formda forvetlerinden biri olarak gösteriliyor. Takımın skor yükünü çekmesi bekleniyor.

Chancel Mbemba

Savunmanın lideri ve takım kaptanı. Tecrübesiyle genç oyuncuların sahadaki rehberi konumunda.

Théo Bongonda

Kanatlarda yarattığı bireysel fark ve süratiyle rakip savunmaları zorlayabilecek isimlerden biri.

Silas Katompa

Açık alan bulduğunda durdurulması oldukça zor olan Silas, kontra atakların en önemli silahı olacak.

Cédric Bakambu

Kariyerinin son döneminde olsa da tecrübesi ve bitiriciliğiyle kritik maçlarda fark yaratabilecek oyuncular arasında yer alıyor.

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DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ KADROSU

Kaleciler: Lionel Mpasi, Dimitry Bertaud, Timothy Fayulu

Defans: Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika, Inonga Baka, Rocky Bushiri, Arthur Masuaku, Gedeon Kalulu, Joris Kayembe, Axel Tuanzebe

Orta Saha: Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Charles Pickel, Aaron Tshibola, Gaël Kakuta, Meschack Elia

Hücum: Yoane Wissa, Cédric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Silas Katompa, Théo Bongonda, Grady Diangana, Afimico Pululu

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