İngiltere - Hırvatistan 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nın dikkat çeken mücadelelerinden birinde İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada L Grubu'nda yer alan iki Avrupa devi, son 32 turu yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada karşı karşıya geliyor. İngiltere - Hırvatistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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- İngiltere, 2026 Dünya Kupası'na Avrupa Elemeleri'nde başarılı performans göstererek katılma hakkı kazandı.
- İngiltere, genç yıldızlar ve deneyimli oyunculardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alıyor.
- Hırvatistan, üst üste dördüncü kez Dünya Kupası'na katılma başarısını gösterdi.
- Hırvatistan, Luka Modric önderliğinde altın jenerasyonunun son temsilcileriyle turnuvada yer alacak.
- İngiltere ve Hırvatistan arasındaki mücadele grup liderliği açısından büyük önem taşıyor.
İngiltere, dünya futbolunun en değerli kadrolarından biriyle kupaya uzanmayı hedeflerken, Hırvatistan ise tecrübeli jenerasyonuyla bir kez daha turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmayı amaçlıyor. Son yıllarda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda istikrarlı performans sergileyen iki ekip arasındaki mücadele, grup liderliği açısından da büyük önem taşıyor.
CANLI TAKİP
İngiltere - Hırvatistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane
Hırvatistan: Livaković; Stanišić, Gvardiol, Šutalo, Perišić; Modrić, Baturina, Pašalić, P. Sučić; Vušković, Musa
İNGİLİZLERİN KATILIM MACERASI
İngiltere, Avrupa Elemeleri'nde gösterdiği başarılı performansla 2026 Dünya Kupası biletini aldı. Son yıllarda Gareth Southgate sonrası yeni teknik yapılanmasını sürdüren İngilizler, genç yıldızlarla deneyimli isimleri harmanlayan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor.
1966'dan bu yana ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu arayan İngiltere, 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024'te elde ettiği başarıların ardından bu kez kupayı kazanmayı hedefliyor.
İNGİLTERE'NİN KADROSU
Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford
Defans: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence, John Stones
Orta saha: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers
Forvet: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Fikstürü
23 Haziran 2026: İngiltere - Gana
27 Haziran 2026: Panama - İngiltere
HIRVATLARIN DÜNYA KUPASI HİKAYESİ
2018 Dünya Kupası finalisti ve 2022 Dünya Kupası üçüncüsü olan Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde başarılı sonuçlar alarak üst üste dördüncü kez Dünya Kupası'na katılmayı başardı.
Altın jenerasyonun son temsilcileriyle yoluna devam eden Balkan ekibi, Luka Modric önderliğinde yeniden Dünya Kupası sahnesinde boy gösterecek. Hırvatlar, son yıllarda turnuva takımı kimliğiyle dikkat çekiyor.
HIRVATİSTAN'IN KADROSU
Kaleci: Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Dominik Kotarski (Kopenhag), Ivor Pandur (Hull City)
Savunma: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Münih), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)
Orta saha: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)
Forvet: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg)
HIRVATİSTAN'IN KALAN MAÇLARI
23 Haziran 2026: Panama - Hırvatistan
27 Haziran 2026: Hırvatistan - Gana