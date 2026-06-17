İngiltere - Hırvatistan 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

İngiltere, dünya futbolunun en değerli kadrolarından biriyle kupaya uzanmayı hedeflerken, Hırvatistan ise tecrübeli jenerasyonuyla bir kez daha turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmayı amaçlıyor. Son yıllarda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda istikrarlı performans sergileyen iki ekip arasındaki mücadele, grup liderliği açısından da büyük önem taşıyor.

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İngiltere - Hırvatistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Hırvatistan: Livaković; Stanišić, Gvardiol, Šutalo, Perišić; Modrić, Baturina, Pašalić, P. Sučić; Vušković, Musa