İskandinav ekibi Dünya Kupası'na farklı galibiyetle başladı: Norveç'ten Irak'a 4 gollü tarife
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Erling Haaland'ın iki golle yıldızlaştığı mücadelede İskandinav ekibi, gruptaki ilk sınavını farklı kazandı.
Hızlı Özet Göster
- Norveç, Dünya Kupası grup aşamasında Irak'ı 4-1 mağlup etti.
- Norveç'in gollerini Erling Haaland (2), Leo Østigård ve Kristian Thorstvedt kaydetti.
- Irak'ın tek golü 39. dakikada Eymen Hüseyin'den geldi.
- Norveç, bu galibiyetle grupta averaj avantajı sağladı.
- Irak, bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç ile Irak karşılaştı. Boston Stadyumu'nda oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen Norveç, rakibini 4-1 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.
Karşılaşmada Norveç'in gollerini 29 ve 43. dakikalarda Erling Haaland, 76. dakikada Leo Østigård ve 90+7. dakikada Kristian Thorstvedt kaydetti. Irak'ın tek sayısı ise 39. dakikada Eymen Hüseyin'den geldi.
HAALAND ŞOV YAPTI
Maça etkili başlayan Norveç, 29. dakikada Erling Haaland'ın golüyle öne geçti. Irak, 39. dakikada Eymen Hüseyin'in golüyle skoru eşitlese de Norveç'in baskısına direnemedi. İlk yarının son bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Haaland, takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Norveç, 76. dakikada Leo Østigård'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Uzatma dakikalarında Kristian Thorstvedt'in ağları sarsmasıyla skor 4-1'e geldi ve mücadele Norveç'in üstünlüğüyle sona erdi.
NORVEÇ'TEN GÜÇ GÖSTERİSİ
Fransa ve Senegal'in de bulunduğu grupta kritik bir galibiyet alan Norveç, averaj avantajını da hanesine yazdırdı. Dünya Kupası'na etkileyici bir başlangıç yaptı.
Irak ise zaman zaman etkili ataklar geliştirse de güçlü rakibi karşısında sahadan puansız ayrıldı.
İLK 11'LER
Irak: Hassan, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Al-Ammari, Ismael, Jasim, Hussein, Al-Hamadi
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Aursnes, Berge, Odegaard, Nusa, Sörloth, Haaland
SONRAKİ FİKSTÜR
Irak, grup aşamasındaki ikinci maçında 22 Haziran'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Norveç ise aynı tarihte Senegal ile mücadele edecek.
Grup etabının son haftasında Norveç-Fransa ve Senegal-Irak karşılaşmaları oynanacak ve son 32 turuna yükselecek ekipler netlik kazanacak.
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