İskandinav ekibi Dünya Kupası'na farklı galibiyetle başladı: Norveç'ten Irak'a 4 gollü tarife

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Norveç, Dünya Kupası grup aşamasında Irak'ı 4-1 mağlup etti.

Norveç'in gollerini Erling Haaland (2), Leo Østigård ve Kristian Thorstvedt kaydetti.

Irak'ın tek golü 39. dakikada Eymen Hüseyin'den geldi.

Norveç, bu galibiyetle grupta averaj avantajı sağladı.

Irak, bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç ile Irak karşılaştı. Boston Stadyumu'nda oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen Norveç, rakibini 4-1 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.



Karşılaşmada Norveç'in gollerini 29 ve 43. dakikalarda Erling Haaland, 76. dakikada Leo Østigård ve 90+7. dakikada Kristian Thorstvedt kaydetti. Irak'ın tek sayısı ise 39. dakikada Eymen Hüseyin'den geldi.

HAALAND ŞOV YAPTI Maça etkili başlayan Norveç, 29. dakikada Erling Haaland'ın golüyle öne geçti. Irak, 39. dakikada Eymen Hüseyin'in golüyle skoru eşitlese de Norveç'in baskısına direnemedi. İlk yarının son bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Haaland, takımını yeniden üstünlüğe taşıdı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Norveç, 76. dakikada Leo Østigård'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Uzatma dakikalarında Kristian Thorstvedt'in ağları sarsmasıyla skor 4-1'e geldi ve mücadele Norveç'in üstünlüğüyle sona erdi.