Özbekistan - Kolombiya | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun ilk hafta maçlarından birinde Özbekistan ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin de yer aldığı grupta oynanacak mücadele, son 32 turu yarışında büyük önem taşıyor. Dünya Kupası tarihinde ilk kez sahne alan Özbekistan, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde koşarken, Kolombiya ise turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Özbekistan - Kolombiya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Kolombiya, 2026 Dünya Kupası'na Özbekistan maçıyla başlıyor.
- Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
- Kolombiya, Güney Amerika Elemeleri'nde başarılı bir performans sergileyerek doğrudan katılım hakkı elde etti.
- Özbekistan, genç jenerasyonuyla dikkat çekerken, teknik direktör Timur Kapadze yönetiminde sürpriz takım olmayı hedefliyor.
- Kolombiya, teknik direktör Nestor Lorenzo yönetiminde son yılların en formda Güney Amerika ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.
Güney Amerika futbolunun güçlü ekiplerinden Kolombiya, 2026 Dünya Kupası macerasına Özbekistan karşılaşmasıyla başlıyor. K Grubu'nun favorileri arasında gösterilen Kolombiyalılar, ilk maçtan üç puan çıkararak son 32 turu yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.
CANLI TAKİP
Özbekistan - Kolombiya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Özbekistan: Yusupov, Karimov, Ashurmatov, Khusanov, Avdullaev, Nasrullaev, Shukurov, Mozgovoy, Fayzullaev, Urunov, Shomurodov.
Kolombiya: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Puerta, Rodriguez, Arias, Diaz, Suarez.
GENÇ JENERASYONLA GELDİ
Özbekistan futbolu tarihinin en önemli başarısına imza atarak ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Asya Elemeleri boyunca istikrarlı sonuçlar alan Özbekler, yıllardır hayalini kurdukları Dünya Kupası biletini sonunda kaptı.
Son dönemde Avrupa'nın önemli liglerine oyuncu göndermeye başlayan Özbekistan, özellikle genç jenerasyonuyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Timur Kapadze yönetimindeki ekip, turnuvanın sürpriz takımlarından biri olmayı hedefliyor.
ÖZBEKİSTAN'IN KADROSU
Kaleciler: Abduvokhid Nematov (Nasaf Qarshi), Utkir Yusupov (Navbahor Namangan), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana)
Savunma: Abdukodir Khusanov (Manchester City), Rustam Ashurmatov (Esteghlal FC), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (FC OKMK Olmaliq), Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Taşkent), Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana), Khozhiakbar Alizhonov (Pakhtakor Taşkent), Bekhruz Karimov (Surkhon Termiz)
Orta Saha: Odildzhon Khamrobekov (Tractor FC), Abdulla Abdullaev (Dibba SCC), Aziz Ganiev (Al-Bataeh CSC), Otabek Shukurov (FC Baniyas), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Taşkent), Sherzod Esanov (FC Buxoro), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fergana)
Forvet: Eldor Shomurodov (Başakşehir FK), Abbosbek Fayzullaev (Başakşehir FK), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal FC), Oston Urunov (Persepolis FC), Khozhimat Erkinov (Pakhtakor Taşkent), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor Taşkent), Igor Sergeev (Persepolis FC), Azizbek Amanov (Dinamo Samarqand)
ÖZBEKLERİN KALAN MAÇLARI
23 Haziran 2026: Portekiz - Özbekistan
27 Haziran 2026: Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan
EN İDDİALI ÜLKELER ARASINDA
Kolombiya, Güney Amerika Elemeleri'nde sergilediği başarılı performansla Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde etti. Arjantin, Brezilya ve Uruguay gibi güçlü rakiplere karşı topladığı kritik puanlarla dikkat çeken ekip, yeniden Dünya Kupası'nın iddialı takımları arasına girdi.
Teknik direktör Nestor Lorenzo yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Kolombiya, son yılların en formda Güney Amerika ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.
KOLOMBİYA KADROSU
Kaleci: Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional)
Savunma: Jhon Lucumí (Bologna), Davinson Sánchez (Galatasaray), Willer Ditta (Cruz Azul), Yerry Mina (Cagliari), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Lens), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Bahia)
Orta Saha: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Gustavo Puerta (Hull City), Juan Portilla (Talleres), James Rodríguez (León), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (América de Cali)
Forvet: Luis Díaz (Liverpool), Jhon Arias (Fluminense), Andrés Gómez (Rennes), Jáminton Campaz (Grêmio), Luis Suárez (Almería), Cucho Hernández (Real Betis), Jhon Córdoba (Krasnodar)
KOLOMBİYA'NIN KALAN MAÇLARI
23 Haziran 2026: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
27 Haziran 2026: Kolombiya - Portekiz
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