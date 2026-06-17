Özbekistan - Kolombiya | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

Jeffrey Lerma Kolombiya'ya katkı vermek istiyor

EN İDDİALI ÜLKELER ARASINDA

Kolombiya, Güney Amerika Elemeleri'nde sergilediği başarılı performansla Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde etti. Arjantin, Brezilya ve Uruguay gibi güçlü rakiplere karşı topladığı kritik puanlarla dikkat çeken ekip, yeniden Dünya Kupası'nın iddialı takımları arasına girdi.

Teknik direktör Nestor Lorenzo yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Kolombiya, son yılların en formda Güney Amerika ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.