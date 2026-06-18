Dünya Kupası'nda casusluk krizi: Güney Kore antrenmanında drone düşürüldü

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Meksika'da güvenlik güçleri, Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın antrenman kampı yakınında izinsiz bir İHA tespit ederek etkisiz hale getirdi.

Güney Kore Teknik Direktörü Hong Myung-bo, İHA'nın Salı günü antrenman sırasında fark edildiğini ancak taktik çalışmaya başlamadan önce tespit edildiği için etkilenmediklerini açıkladı.

Olay, 2026 Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika ile Güney Kore arasında oynanacak kritik maç öncesinde yaşandı.

Meksikalı yetkililer, Mexico City, Guadalajara ve Monterrey'deki stadyumların güvenlik bölgelerine yaklaşan çok sayıda İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Kanada kadın milli takımı, Yeni Zelanda antrenmanını İHA ile izleme suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve iki antrenör görevden alınmıştı.

Meksika'da güvenlik güçleri, 2026 Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın antrenman kampı yakınında izinsiz bir insansız hava aracı tespit etti. Yapılan müdahaleyle İHA etkisiz hale getirildi.

Güney Kore antrenmanında drone düşürüldü. (Fotoğraflar AFP,Reuters'ten alınmıştır) CASUSLUK ŞÜPHESİ GÜNDEMDE Associated Press (AP) ajansına konuşan Meksikalı bir federal yetkili, İHA'nın tespit edilerek anında etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Ev sahibi Meksika ile Güney Kore arasında oynanacak kritik maç öncesi yaşanan bu olay, "casusluk" şüphelerini beraberinde getirdi ancak İHA'nın gözetleme amacıyla gönderilip gönderilmediği henüz netleşmedi.