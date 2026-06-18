Dünya Kupası'nda casusluk krizi: Güney Kore antrenmanında drone düşürüldü
Meksika güvenlik güçleri, Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Güney Kore milli takımının antrenman kampı yakınlarında izinsiz bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Ev sahibi Meksika ile oynanacak maç öncesi yaşanan olay, turnuvadaki güvenlik ve casusluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
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- Meksika'da güvenlik güçleri, Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın antrenman kampı yakınında izinsiz bir İHA tespit ederek etkisiz hale getirdi.
- Güney Kore Teknik Direktörü Hong Myung-bo, İHA'nın Salı günü antrenman sırasında fark edildiğini ancak taktik çalışmaya başlamadan önce tespit edildiği için etkilenmediklerini açıkladı.
- Olay, 2026 Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika ile Güney Kore arasında oynanacak kritik maç öncesinde yaşandı.
- Meksikalı yetkililer, Mexico City, Guadalajara ve Monterrey'deki stadyumların güvenlik bölgelerine yaklaşan çok sayıda İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- 2024 Paris Olimpiyatları'nda Kanada kadın milli takımı, Yeni Zelanda antrenmanını İHA ile izleme suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve iki antrenör görevden alınmıştı.
Meksika'da güvenlik güçleri, 2026 Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın antrenman kampı yakınında izinsiz bir insansız hava aracı tespit etti. Yapılan müdahaleyle İHA etkisiz hale getirildi.
CASUSLUK ŞÜPHESİ GÜNDEMDE
Associated Press (AP) ajansına konuşan Meksikalı bir federal yetkili, İHA'nın tespit edilerek anında etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Ev sahibi Meksika ile Güney Kore arasında oynanacak kritik maç öncesi yaşanan bu olay, "casusluk" şüphelerini beraberinde getirdi ancak İHA'nın gözetleme amacıyla gönderilip gönderilmediği henüz netleşmedi.
"TAKTİK ÇALIŞMAMIZDAN ÖNCE FARK ETTİK"
Yaşanan krizin ardından açıklama yapan Güney Kore Teknik Direktörü Hong Myung-bo, olayı şu sözlerle değerlendirdi:
"Salı günü antrenmanımız sırasında gökyüzünde bir İHA olduğunu öğrendik. Neyse ki taktik çalışmamıza başlamadan hemen önce fark ettik, bu yüzden bizi etkilemedi. Ancak maça hazırlandığımız en kritik dönemde yaşanması talihsizdi."
STADYUM ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Meksikalı yetkililer, son günlerde turnuvanın oynandığı üç ev sahibi şehir olan Mexico City, Guadalajara ve Monterrey'deki stadyumların güvenlik bölgelerine yaklaşan çok sayıda İHA'nın da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
OLİMPİYATLARDAKİ BENZER OLAY YENİDEN GÜNDEMDE
Futbolda İHA ile gözetleme iddiaları daha önce de büyük cezalara yol açmıştı. 2024 Paris Olimpiyatları'nda Kanada kadın milli takımı, Yeni Zelanda antrenmanını İHA ile izlettiği gerekçesiyle suçlanmış; olay sonrası iki antrenörün görevine son verilirken baş antrenör Bev Priestman da takımdan uzaklaştırılmıştı.