Filenin Sultanları'ndan geçit yok! Türkiye Belçika'yı 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci etap ilk maçında Belçika'yı set vermeden mağlup etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları, rakibini 3-0'lık skorla geçerek ikinci etaba galibiyetle başladı.
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- Türkiye, VNL ikinci etap ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti.
- İlk seti 25-14 kazanan Türkiye, rakibine üstünlük sağladı.
- İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Türkiye, 25-13'lük skorla durumu 2-0 yaptı.
- Üçüncü seti 25-23 kazanan Türkiye, maçı 3-0 tamamladı.
- Türkiye, Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.
İlk sette üstün bir oyun ortaya koyan milliler, rakibine yalnızca 14 sayı şansı tanıdı ve seti 25-14 kazandı. İkinci sette de temposunu düşürmeyen ay-yıldızlılar, 25-13'lük skorla durumu 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın en çekişmeli bölümü üçüncü set oldu. Belçika'nın direncine rağmen kritik anlarda hata yapmayan Filenin Sultanları, seti 25-23 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla VNL ikinci etap serüvenine moralli başlayan Türkiye, Ankara'daki organizasyonda sırasıyla Fransa, Almanya ve Çin ile karşı karşıya gelecek.
SETLERE GÖRE SKORLAR
1. Set: Türkiye 25-14 Belçika
2. Set: Türkiye 25-13 Belçika
3. Set: Türkiye 25-23 Belçika
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor