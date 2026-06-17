Filenin Sultanları'ndan geçit yok! Türkiye Belçika'yı 3-0 yendi

Türkiye, Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.

İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Türkiye, 25-13'lük skorla durumu 2-0 yaptı.

Türkiye, VNL ikinci etap ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

İlk sette üstün bir oyun ortaya koyan milliler, rakibine yalnızca 14 sayı şansı tanıdı ve seti 25-14 kazandı. İkinci sette de temposunu düşürmeyen ay-yıldızlılar, 25-13'lük skorla durumu 2-0'a getirdi.

Türkiye sonraki maçlarında Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak

Karşılaşmanın en çekişmeli bölümü üçüncü set oldu. Belçika'nın direncine rağmen kritik anlarda hata yapmayan Filenin Sultanları, seti 25-23 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla VNL ikinci etap serüvenine moralli başlayan Türkiye, Ankara'daki organizasyonda sırasıyla Fransa, Almanya ve Çin ile karşı karşıya gelecek.