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Filenin Sultanları'ndan geçit yok! Türkiye Belçika'yı 3-0 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci etap ilk maçında Belçika'yı set vermeden mağlup etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları, rakibini 3-0'lık skorla geçerek ikinci etaba galibiyetle başladı.

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Filenin Sultanları'ndan geçit yok! Türkiye Belçika'yı 3-0 yendi
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  • Türkiye, VNL ikinci etap ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti.
  • İlk seti 25-14 kazanan Türkiye, rakibine üstünlük sağladı.
  • İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Türkiye, 25-13'lük skorla durumu 2-0 yaptı.
  • Üçüncü seti 25-23 kazanan Türkiye, maçı 3-0 tamamladı.
  • Türkiye, Ankara'da Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.

İlk sette üstün bir oyun ortaya koyan milliler, rakibine yalnızca 14 sayı şansı tanıdı ve seti 25-14 kazandı. İkinci sette de temposunu düşürmeyen ay-yıldızlılar, 25-13'lük skorla durumu 2-0'a getirdi.

Türkiye sonraki maçlarında Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacakTürkiye sonraki maçlarında Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak

Karşılaşmanın en çekişmeli bölümü üçüncü set oldu. Belçika'nın direncine rağmen kritik anlarda hata yapmayan Filenin Sultanları, seti 25-23 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla VNL ikinci etap serüvenine moralli başlayan Türkiye, Ankara'daki organizasyonda sırasıyla Fransa, Almanya ve Çin ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları Belçika'ya set vermediFilenin Sultanları Belçika'ya set vermedi

SETLERE GÖRE SKORLAR

1. Set: Türkiye 25-14 Belçika
2. Set: Türkiye 25-13 Belçika
3. Set: Türkiye 25-23 Belçika

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