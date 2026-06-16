2026 Dünya Kupası: Fransa - Senegal | CANLI

Fransa ikinci maçında 22 Haziran'da Irak ile, Senegal aynı gün Norveç ile oynayacak.

İki takım en son 2002 Dünya Kupası'nda karşılaşmış ve Senegal o maçı kazanmıştı.

Fransa'da Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve N'Golo Kante öne çıkarken, Senegal'de Sadio Mane, Nicolas Jackson ve Kalidou Koulibaly dikkat çekiyor.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, güçlü kadrosuyla ilk maçından üç puan çıkarmak isterken, Afrika futbolunun önemli temsilcilerinden Senegal ise sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının en dikkat çeken mücadelelerinden biri Fransa ile Senegal arasında oynanıyor.





FRANSA-SENEGAL MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé.

Senegal: Mendy, E. Diouf, Niakhaté, Koulibaly, Diatta, P. Gueye, I. Gueye, Camara, Mané, Jackson, I. Sarr.

YILDIZ OYUNCULAR SAHNE ALIYOR

Fransa'nın en büyük kozu takım kaptanı Kylian Mbappe olacak. Hücum hattında Ousmane Dembele ve Michael Olise gibi formda isimlere sahip olan Avrupa temsilcisi, orta sahada ise Aurelien Tchouameni ve N'Golo Kante'nin dinamizmine güveniyor. Teknik direktör Didier Deschamps'ın hızlı hücum organizasyonlarıyla rakibini zorlaması bekleniyor.

Senegal cephesinde ise gözler uzun yıllardır takımın lideri konumundaki Sadio Mane'de olacak. Premier Lig deneyimi bulunan Nicolas Jackson ve Ismaila Sarr hücum hattında önemli silahlar arasında yer alırken, savunmanın liderliğini Kalidou Koulibaly üstleniyor. Orta sahada Idrissa Gana Gueye'nin tecrübesi de takımın en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.