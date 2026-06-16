2026 Dünya Kupası: Fransa - Senegal | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası I grubunda Fransa ile Senegal kozlarını paylaşıyor. Dünya futbolunun iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getiren mücadelede yıldız isimler sahne alırken, iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Fransa - Senegal maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Hızlı Özet Göster
- Fransa ile Senegal, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında karşı karşıya geliyor.
- Fransa'da Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve N'Golo Kante öne çıkarken, Senegal'de Sadio Mane, Nicolas Jackson ve Kalidou Koulibaly dikkat çekiyor.
- İki takım en son 2002 Dünya Kupası'nda karşılaşmış ve Senegal o maçı kazanmıştı.
- Fransa ikinci maçında 22 Haziran'da Irak ile, Senegal aynı gün Norveç ile oynayacak.
- Grup aşamasının son haftasında Fransa-Norveç ve Senegal-Irak maçları oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının en dikkat çeken mücadelelerinden biri Fransa ile Senegal arasında oynanıyor.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, güçlü kadrosuyla ilk maçından üç puan çıkarmak isterken, Afrika futbolunun önemli temsilcilerinden Senegal ise sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor.
İki ekip, 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'in tarihi galibiyetiyle hafızalara kazınan eşleşmenin ardından yeniden Dünya Kupası sahnesinde karşı karşıya geliyor.
FRANSA-SENEGAL MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fransa: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé.
Senegal: Mendy, E. Diouf, Niakhaté, Koulibaly, Diatta, P. Gueye, I. Gueye, Camara, Mané, Jackson, I. Sarr.
YILDIZ OYUNCULAR SAHNE ALIYOR
Fransa'nın en büyük kozu takım kaptanı Kylian Mbappe olacak. Hücum hattında Ousmane Dembele ve Michael Olise gibi formda isimlere sahip olan Avrupa temsilcisi, orta sahada ise Aurelien Tchouameni ve N'Golo Kante'nin dinamizmine güveniyor. Teknik direktör Didier Deschamps'ın hızlı hücum organizasyonlarıyla rakibini zorlaması bekleniyor.
Senegal cephesinde ise gözler uzun yıllardır takımın lideri konumundaki Sadio Mane'de olacak. Premier Lig deneyimi bulunan Nicolas Jackson ve Ismaila Sarr hücum hattında önemli silahlar arasında yer alırken, savunmanın liderliğini Kalidou Koulibaly üstleniyor. Orta sahada Idrissa Gana Gueye'nin tecrübesi de takımın en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.
GENİŞ KADROLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Malo Gusto, Maxence Lacroix, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, Manu Kone, Warren Zaire-Emery, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Desire Doue, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram ve Jean-Philippe Mateta gibi önemli isimler bulunuyor.
Senegal ise Edouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Abdoulaye Seck, Mamadou Sarr, Krepin Diatta, Antoine Mendy, El Hadji Malick Diouf, Ismail Jakobs, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pape Matar Sarr, Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Habib Diallo ve Cherif Ndiaye gibi deneyimli ve genç oyuncuları kadrosunda bulunduruyor.
SONRAKİ KARŞILAŞMALAR
Karşılaşmanın ardından Fransa, grup aşamasındaki ikinci maçında 22 Haziran'da Irak ile karşılaşacak. Senegal ise aynı gün Norveç karşısına çıkacak.
Grup etabının son haftasında ise Fransa-Norveç ve Senegal-Irak mücadeleleri oynanacak ve son 32 turuna yükselecek takımlar belli olacak.