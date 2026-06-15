N'golo Kante Fransa - Senegal maçı öncesi temkinli!
Fransa Milli Takımı'nın deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Senegal maçı öncesinde gruplarının zorluğuna dikkat çekti. Turnuvaya galibiyetle başlamanın önemini vurgulayan yıldız futbolcu, hedeflerinin final olduğunu ancak her maça ayrı odaklanmaları gerektiğini söyledi.
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- Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçında salı günü Senegal ile karşılaşacak.
- N'Golo Kanté, turnuvanın ilk maçının büyük önem taşıdığını ve takımın konsantrasyonunu koruması gerektiğini belirtti.
- 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa'nın yer aldığı grubun kolay olmadığını ve sürpriz sonuç yaşamamak için galibiyetle başlamanın kritik olduğunu vurguladı.
- Kanté, finale ulaşmanın ortak hedef olduğunu ancak bunun kolay gerçekleşmeyeceğini ve maçları tek tek değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.
- Deneyimli futbolcu, kadrodaki yetenekli oyunculara rağmen özgüven ile aşırı rehavet arasındaki çizgiye dikkat çekerek hiçbir şeyin önceden belli olmadığını ifade etti.
Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında salı günü Senegal ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan N'Golo Kanté, turnuvanın ilk maçının büyük önem taşıdığını belirterek takımın konsantrasyonunu koruması gerektiğini ifade etti.
ZORLU GRUBA DİKKAT ÇEKTİ
35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Fransa'nın yer aldığı grubun kolay olmadığını vurgulayarak rakiplerinin en iyi performanslarını ortaya koyacağını söyledi. Sürpriz bir sonuç yaşamamak adına turnuvaya galibiyetle başlamalarının kritik olduğunu dile getiren Kante, takım olarak kendilerini iyi hissettiklerini ve ilk maçın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Kante, turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade ederken, finalin hem kendileri hem de birçok ülke için ortak hedef olduğunu ancak bunun kolay gerçekleşmeyeceğini söyledi. Deneyimli futbolcu, başarıya ulaşabilmek için karşılaşmaları tek tek değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizdi.
"KENDİMİZİ ABARTMAMALIYIZ"
Takıma verilen taraftar desteğine teşekkür eden Kante, teknik direktörlerinin liderliğinde uzun süredir Dünya Kupası'nın başlamasını beklediklerini söyledi. Oyuncuların yüzde yüzlerini vermeye çalıştığını belirten yıldız isim, teknik ekibin talimatlarına bağlı kaldıklarını ifade etti.
Fransa kadrosunda çok sayıda yetenekli oyuncu bulunduğunu ancak rakip ekiplerin de önemli kaliteye sahip olduğunu hatırlatan Kante, özgüven ile aşırı rehavet arasındaki çizgiye dikkat çekti. Deneyimli futbolcu, "Kendimize güvenmemiz gerekiyor ancak kendimizi fazla abartmamalı ve dikkatli olmalıyız. Maçları tek tek ele alacağız. Hiçbir şey kesin değil, hiçbir şey önceden belli olmuyor." mesajını verdi.