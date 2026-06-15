N'golo Kante Fransa - Senegal maçı öncesi temkinli!

Deneyimli futbolcu, kadrodaki yetenekli oyunculara rağmen özgüven ile aşırı rehavet arasındaki çizgiye dikkat çekerek hiçbir şeyin önceden belli olmadığını ifade etti.

Kanté, finale ulaşmanın ortak hedef olduğunu ancak bunun kolay gerçekleşmeyeceğini ve maçları tek tek değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa'nın yer aldığı grubun kolay olmadığını ve sürpriz sonuç yaşamamak için galibiyetle başlamanın kritik olduğunu vurguladı.

Kante Fransa'nın kaptanlarından

ZORLU GRUBA DİKKAT ÇEKTİ

35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Fransa'nın yer aldığı grubun kolay olmadığını vurgulayarak rakiplerinin en iyi performanslarını ortaya koyacağını söyledi. Sürpriz bir sonuç yaşamamak adına turnuvaya galibiyetle başlamalarının kritik olduğunu dile getiren Kante, takım olarak kendilerini iyi hissettiklerini ve ilk maçın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kante, turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade ederken, finalin hem kendileri hem de birçok ülke için ortak hedef olduğunu ancak bunun kolay gerçekleşmeyeceğini söyledi. Deneyimli futbolcu, başarıya ulaşabilmek için karşılaşmaları tek tek değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizdi.