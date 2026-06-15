İran - Yeni Zelanda | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda ikinci maç İran ile Yeni Zelanda arasında oynanıyor. Belçika ve Mısır'ın berabere kalmasının ardından gözler bu randevuya çevrildi. İki ülkenin de hedefi kazanarak 3 puanla başlangıç yapmak amacında. İran - Yeni Zelanda maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- İran, 2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
- İran'ın kadrosunda kaleci olarak Alireza Beyranvand, Sayed Hosein Hoseini ve Payam Niazmand yer alıyor.
- Yeni Zelanda'nın kadrosunda kaleci olarak Max Crocombe, Alex Paulsen ve Michael Woud bulunuyor.
- İran'ın Dünya Kupası G Grubu'ndaki ilk maçı 21 Haziran'da Belçika ile Los Angeles'ta oynanacak.
- Yeni Zelanda, G Grubu'ndaki ilk maçını 22 Haziran'da Mısır ile Vancouver'da oynayacak.
İran, 2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile kozlarını paylaşıyor.
CANLI TAKİP
İran - Yeni Zelanda maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
İran: Beiranvand, Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi, Yousefi, Ghoddos, Ezatolahi, Mohebi, Moghanlou, Taremi.
Yeni Zelanda: Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just, Wood.
İRAN'IN KADROSU
Kaleci: Alireza Beyranvand (Tractor), Sayed Hosein Hoseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)
Defans: Shoja Khalilzadeh (Tractor), Hossein Kanaani (Persepolis), Ali Nemati Omid Noorafkan (Foolad), Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Milad Mohammadi (Persepolis), Ramin Rezaeian (Foolad)
Orta saha: Saman Ghoddos (Kalba), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Aria Yousefi (Sepahan), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi (Tractor)
Forvet: Mehdi Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Dennis Dargahi (Standard Liege), Ali Alipour (Persepolis), Shahriyar Moghanloo (Kalba)
MAÇ TAKVİMİ
İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:
21 Haziran Pazar: 22.00 Belçika-İran (Los Angeles Stadı-Los Angeles)
27 Haziran Cumartesi: 06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)
YENİ ZELANDA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland)
Defans: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town)
Orta saha: Joe Bell (Viking), Marko Stamenic (Swansea), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)
Forvet: Matt Garbett (Peterborough), Chris Wood (Nottingham Forest), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland)
MAÇ TAKVİMİ
Yeni Zelanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:
22 Haziran Pazartesi: 04.00 Yeni Zelanda-Mısır (BC Place Stadı-Vancouver)
27 Haziran Cumartesi: 06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place-Vancouver)
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