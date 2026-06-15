Belçika - Mısır | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan G Grubu'nda sürüyor. Uzun süredir beklenen patlamayı yapamayan ve turnuvalardan hüsranla ayrılan Belçika, Afrika'nın en önemli temsilcilerinden Mısır ile karşılaşıyor. İki ülkenin de tek hedefi 3 puanla başlamak. Belçika - Mısır maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır ile karşılaşıyor.
- Rudi Garcia yönetimindeki Belçika, Avrupa Elemeleri J Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
- Belçika'nın en önemli oyuncuları arasında Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku yer alıyor.
- Mısır, Afrika Elemeleri A Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katıldı.
- Belçika ve Mısır, Dünya Kupası tarihinde ilk kez resmi bir maçta karşılaşıyor.
Belçika ile Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor.
CANLI TAKİP
Belçika - Mısır maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Belçika: Courtais, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Tielemans, Onana, Doku, K. De Bruyne, Trossard, Ketelaere
Mısır: Shoubeir, Hany, Ibrahim, Fathi, Fatouh, Attia, Lasheen, Zico, Ashour, Salah, Marmoush
BELÇİKA 15. KEZ SAHNEDE
Rudi Garcia yönetimindeki Belçika, Avrupa Elemeleri J Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı. Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan ve Lihtenştayn'ın yer aldığı grupta yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı Şeytanlar, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan topladı.
Son yıllarda Dünya Kupası'nın istikrarlı ekiplerinden biri olan Belçika, organizasyondaki en büyük başarısını 2018'de üçüncü olarak elde etti. Tecrübeli jenerasyonun son büyük turnuvalarından biri olarak görülen 2026 Dünya Kupası, Belçika adına ayrı önem taşıyor.
DE BRUYNE VE DOKU LİDERLİĞİNDE
Belçika'nın en büyük kozu, Napoli forması giyen tecrübeli orta saha Kevin De Bruyne olacak. Oyun kurma becerisi, liderliği ve duran toplardaki etkisiyle takımın beyni konumundaki yıldız futbolcuya Manchester City'nin süratli kanat oyuncusu Jeremy Doku eşlik edecek.
Savunmada Zeno Debast, orta sahada Amadou Onana ve Youri Tielemans, hücum hattında ise Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere ve Leandro Trossard dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.
MISIR, SALAH'A GÜVENİYOR
Afrika Elemeleri A Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Mısır, 2026 Dünya Kupası'na etkileyici bir performansla geldi. Hossam Hassan'ın öğrencileri oynadıkları maçlarda yalnızca 2 gol yiyerek savunma performanslarıyla öne çıktı.
Firavunlar'ın en büyük kozu ise kuşkusuz Mohamed Salah. Milli takım kariyerinde 65 gole ulaşan yıldız futbolcu, Mısır'ın hücum hattındaki en önemli silahı olacak.
Manchester City forması giyen Omar Marmoush ile daha önce Galatasaray'da da oynayan Mostafa Mohamed, Salah'a destek verecek isimler arasında yer alıyor.
TARİHLERİNDE İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR
Belçika ve Mısır, Dünya Kupası tarihinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geliyor. Kadro kalitesi ve turnuva tecrübesi bakımından Belçika bir adım önde görünse de Mısır'ın disiplinli savunması ve Salah liderliğindeki hücum hattı sürpriz yapabilecek kapasiteye sahip.