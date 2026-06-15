Belçika - Mısır | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

Belçika ve Mısır, Dünya Kupası tarihinde ilk kez resmi bir maçta karşılaşıyor.

Belçika'nın en önemli oyuncuları arasında Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku yer alıyor.

Son yıllarda Dünya Kupası'nın istikrarlı ekiplerinden biri olan Belçika, organizasyondaki en büyük başarısını 2018'de üçüncü olarak elde etti. Tecrübeli jenerasyonun son büyük turnuvalarından biri olarak görülen 2026 Dünya Kupası, Belçika adına ayrı önem taşıyor.

Rudi Garcia yönetimindeki Belçika, Avrupa Elemeleri J Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı. Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan ve Lihtenştayn'ın yer aldığı grupta yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı Şeytanlar, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan topladı.

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DE BRUYNE VE DOKU LİDERLİĞİNDE

Belçika'nın en büyük kozu, Napoli forması giyen tecrübeli orta saha Kevin De Bruyne olacak. Oyun kurma becerisi, liderliği ve duran toplardaki etkisiyle takımın beyni konumundaki yıldız futbolcuya Manchester City'nin süratli kanat oyuncusu Jeremy Doku eşlik edecek.

Savunmada Zeno Debast, orta sahada Amadou Onana ve Youri Tielemans, hücum hattında ise Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere ve Leandro Trossard dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.