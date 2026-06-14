Hollanda - Japonya 2026 Dünya Kupası | CANLI

Japonya, 2022 Dünya Kupası'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek grup lideri olarak son 16 turuna yükselmiştir.

Japonya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası ile birlikte organizasyonda 8. kez mücadele ediyor.

Hollanda, Dünya Kupası tarihinde üç kez finale yükselmiş ancak şampiyonluk elde edememiştir.

Hollanda Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası ile birlikte organizasyonda 12. kez mücadele ediyor.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Gakpo, Malen.

Cody Gakpo



HOLLANDA'NIN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Hollanda Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası ile birlikte organizasyonda 12. kez mücadele ediyor.

1974, 1978 ve 2010 yıllarında Dünya Kupası finaline yükselen ancak kupaya uzanamayan Portakallar, turnuva tarihinin en başarılı şampiyonluk yaşayamayan ekiplerinden biri olarak gösteriliyor. Hollanda, Dünya Kupası tarihinde oynadığı 55 maçta 30 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 96 kez havalandıran Hollandalılar, kalesinde ise 52 gol gördü.

1974'teki ilk finalinde Batı Almanya'ya 2-1 mağlup olan Hollanda, 1978'de Arjantin'e 3-1 yenildi. 2010 Dünya Kupası finalinde ise İspanya karşısında uzatmalara giden mücadelede Andres Iniesta'nın golüne engel olamayarak kupayı son anda kaçırdı.

Portakallar, 2022 Katar Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans ortaya koydu. Çeyrek finale kadar yükselen Hollanda, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren mücadelede sonradan şampiyonluğa ulaşan Arjantin'e penaltı atışları sonucunda elendi.

Hollanda'nın Dünya Kupaları tarihindeki en farklı galibiyeti ise 1998 Fransa Dünya Kupası'nda geldi. Güney Kore ile karşılaşan Portakallar, rakibini 5-0 mağlup ederek turnuva tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti. Ayrıca Hollanda, 2014 Dünya Kupası'nda son şampiyon İspanya'yı da 5-1 yenerek organizasyonun unutulmaz sonuçlarından birine imza attı.