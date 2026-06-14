Hollanda - Japonya 2026 Dünya Kupası | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portakallar sahne alıyor. Hollanda, Japonya ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak turnuvaya başlamak ve 3 puanla birlikte üst tura yükselmek adına önemli bir adım atmak amacında. Hollanda - Japonya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Hollanda Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası ile birlikte organizasyonda 12. kez mücadele ediyor.
- Hollanda, Dünya Kupası tarihinde üç kez finale yükselmiş ancak şampiyonluk elde edememiştir.
- Hollanda'nın en farklı galibiyeti 1998 Fransa Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 5-0 mağlup etmesiyle gerçekleşmiştir.
- Japonya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası ile birlikte organizasyonda 8. kez mücadele ediyor.
- Japonya, 2022 Dünya Kupası'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek grup lideri olarak son 16 turuna yükselmiştir.
Hollanda ile Japonya F Grubu'nda karşılaşıyor.
CANLI TAKİP
Hollanda - Japonya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Gakpo, Malen.
Japonya: Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Ito, Kubo, Doan, Maeda, Nakamura, Kamada, Sano, Ueda.
HOLLANDA'NIN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Hollanda Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası ile birlikte organizasyonda 12. kez mücadele ediyor.
1974, 1978 ve 2010 yıllarında Dünya Kupası finaline yükselen ancak kupaya uzanamayan Portakallar, turnuva tarihinin en başarılı şampiyonluk yaşayamayan ekiplerinden biri olarak gösteriliyor. Hollanda, Dünya Kupası tarihinde oynadığı 55 maçta 30 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 96 kez havalandıran Hollandalılar, kalesinde ise 52 gol gördü.
1974'teki ilk finalinde Batı Almanya'ya 2-1 mağlup olan Hollanda, 1978'de Arjantin'e 3-1 yenildi. 2010 Dünya Kupası finalinde ise İspanya karşısında uzatmalara giden mücadelede Andres Iniesta'nın golüne engel olamayarak kupayı son anda kaçırdı.
Portakallar, 2022 Katar Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans ortaya koydu. Çeyrek finale kadar yükselen Hollanda, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren mücadelede sonradan şampiyonluğa ulaşan Arjantin'e penaltı atışları sonucunda elendi.
Hollanda'nın Dünya Kupaları tarihindeki en farklı galibiyeti ise 1998 Fransa Dünya Kupası'nda geldi. Güney Kore ile karşılaşan Portakallar, rakibini 5-0 mağlup ederek turnuva tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti. Ayrıca Hollanda, 2014 Dünya Kupası'nda son şampiyon İspanya'yı da 5-1 yenerek organizasyonun unutulmaz sonuçlarından birine imza attı.
HOLLANDA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
Defans: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton)
Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olimpik Marsilya), Mats Wieffer (Brighton)
Forvet: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray/Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)
HOLLANDA'NIN MAÇ TAKVİMİ
20 Haziran (TSİ 20.00): Hollanda-İsveç (Houston Stadı)
26 Haziran (TSİ 02.00) Tunus-Hollanda (Kansas City Stadı)
JAPONYA'NIN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Japonya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası ile birlikte organizasyonda 8. kez mücadele ediyor.
1998 Fransa Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alan Mavi Samuraylar, o tarihten bu yana düzenlenen tüm Dünya Kupaları'na katılmayı başardı. Turnuva tarihinde 25 maça çıkan Japonya, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Asya temsilcisi rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 33 gol gördü.
Dünya Kupası tarihinde dört kez grup aşamasını geçmeyi başaran Japonya, 2002, 2010, 2018 ve 2022 yıllarında son 16 turuna yükseldi. Ancak Japonlar, bugüne kadar çeyrek final biletini alamadı.
Japonya'nın en dikkat çekici performanslarından biri 2022 Katar Dünya Kupası'nda geldi. Almanya ve İspanya'nın yer aldığı zorlu grubu lider tamamlayan Mavi Samuraylar, iki Avrupa devini de mağlup ederek turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri oldu. Son 16 turunda Hırvatistan ile karşılaşan Japonya, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda turnuvaya veda etti.
Asya futbolunun son yıllardaki en başarılı temsilcilerinden biri olan Japonya, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez çeyrek finale yükselerek tarih yazmayı hedefliyor.
JAPONYA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleciler: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)
Defanslar: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Ko Itakura (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Ayumu Seko (Le Havre), Junnosuke Suzuki (Copenhagen)
Orta Sahalar: Wataru Endo (Liverpool), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Junya Ito (Genk), Kaishu Sano (Mainz 05)
Forvetler: Ayase Ueda (Feyenoord), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Yuito Suzuki (SC Freiburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg)
JAPONYA'NIN MAÇ TAKVİMİ
20 Haziran (TSİ 07.00): Tunus-Japonya (Monterrey Stadyumu)
26 Haziran (TSİ 02.00): Japonya-İsveç (Dallas Stadyumu)
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