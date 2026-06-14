İsveç Dünya Kupası'na 5-1'lik Tunus galibiyeti ile başladı
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç ile Tunus karşı karşıya geldi. Avrupa'nın önemli temsilcilerinden biri olan Viking ekibi, 6 gollü maçta rakinini 5-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.
Hızlı Özet Göster
- İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki maçta Tunus'u 5-1 mağlup etti.
- Alexander Isak, Viktor Gyökeres ve Anthony Elanga, İsveç'in hücum hattındaki öne çıkan oyuncular olarak dikkat çekti.
- Graham Potter yönetimindeki İsveç Milli Takımı, 12. kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
- İsveç, 1958 Dünya Kupası'nda ev sahipliği yaparak finale kadar yükselmiş ve Brezilya'ya mağlup olmuştu.
- Tunus, Dünya Kupası tarihinde 6 kez finallerde mücadele etmiş ancak henüz üst tura çıkamamıştı.
İsveç ile Tunus, Dünya Kupası'nda kozlarını paylaştı.
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçta Avrupa temsilcisi İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
İSVEÇ: 5 - TUNUS: 1
Stat: Monterrey
Hakemler: Yael Falcon Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)
İLK 11'LER
İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardson (Dk. 90 Svensson), Karlstörm (Dk. 84 Svanberg), Ayari, Gudmundsson (Dk. 64 Stroud), Nygren (Dk. 64 Bergvall), Gyökeres, Isak (Dk. 90 Elanga)
Tunus: Chamakh, Valery (Dk. 72 Hadj Mahmoud), Talbi, Rekik, Ben Hmida, Khedira (Dk. 84 Gharbi), Skhiri (Dk. 72 Achouri), Ben Slimane (Dk. 84 Chaouat), Hannibal, Abdi, Saad (Dk. 72 Tounekti)
Goller: Dk. 7 ve Dk. 90+6 Ayari, Dk. 30 Isak, Dk. 59 Gyökeres, Dk. 84 Svanberg (İsveç), Dk. 43 Rekik (Tunus)
Sarı kart: Dk. 54 Khedira (Tunus)
İSVEÇ'İN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
İsveç Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'nın en dikkat çekici hücum hatlarından biriyle geliyor.
Takımın en büyük yıldızları arasında Premier Lig'de forma giyen Alexander Isak, Viktor Gyökeres ve Anthony Elanga bulunuyor. Gol yollarındaki etkinlikleriyle öne çıkan üçlü, İsveç'in hücum gücünün temelini oluşturuyor.
Orta sahada Lucas Bergvall ve Yasin Ayari gibi genç yetenekler dikkat çekerken, takımın oyun temposunu belirleyen isimler arasında yer alıyorlar.
Savunma hattında ise Atalanta forması giyen Isak Hien, Leeds United'da oynayan Gabriel Gudmundsson ve Borussia Dortmund'un genç sol beki Daniel Svensson öne çıkıyor. Tecrübeli stoper Victor Lindelöf de savunmanın liderlerinden biri olarak gösteriliyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
İsveç Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinin en köklü ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce 12 kez organizasyonda mücadele eden İsveç, bir turnuvalık aranın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesine dönüyor.
İskandinav ekibi, tarihindeki en büyük başarısını ev sahipliği yaptığı 1958 Dünya Kupası'nda elde etti. Finale kadar yükselen İsveç, şampiyonluk maçında Brezilya'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
1994 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen İsveç, 2018'de ise çeyrek final oynayarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.
Dünya Kupası tarihinde 51 karşılaşmaya çıkan İsveç, 19 galibiyet ve 13 beraberlik elde ederken 19 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rakip fileleri 80 kez havalandıran İsveç, kalesinde ise 73 gol gördü.
MAÇ TAKVİMİ
2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek İsveç'in grup aşamasındaki kalan maçları şöyle:
20 Haziran (TSİ 20.00)
Hollanda - İsveç (Houston Stadyumu)
26 Haziran (TSİ 02.00)
Japonya - İsveç (Dallas Stadyumu)
KADRO
Teknik direktör Graham Potter yönetimindeki İsveç'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Widell Zetterström
Savunma: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Daniel Svensson
Orta Sahalar: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli
Forvetler: Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson
TUNUS'UN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Tunus Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki en önemli kozlarının başında Hannibal Mejbri geliyor. Burnley forması giyen genç orta saha oyuncusu, dinamizmi ve oyun kurma becerisiyle takımın hücum organizasyonlarında kilit rol üstlenecek.
Orta sahada Eintracht Frankfurt'un deneyimli futbolcusu Ellyes Skhiri de Tunus'un en güvendiği isimler arasında yer alıyor. Savunma ve hücum arasındaki bağlantıyı sağlayan Skhiri, tecrübesiyle takımın liderlerinden biri konumunda bulunuyor.
Augsburg'da forma giyen Ismael Gharbi ile Celtic'te şampiyonluk yaşayan Sebastian Tounekti de hücum hattında fark yaratması beklenen oyuncular arasında gösteriliyor.
Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'da oynayan Mortadha Ben Ouanes ve Adem Arous da kadroda yer alırken, Türkiye'de edindikleri deneyimi Dünya Kupası sahnesine taşımaya hazırlanıyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Tunus Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 6 kez finallerde mücadele etti.
Afrika temsilcisi; 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 ve 2022 yıllarında Dünya Kupası'nda boy gösterdi ancak henüz grup aşamasını geçme başarısı elde edemedi.
Tunus'un Dünya Kupası tarihindeki en dikkat çekici performanslarından biri 2022 Katar Dünya Kupası'nda geldi. Danimarka ile golsüz berabere kalan Kartaca Kartalları, Avustralya'ya mağlup olmasına rağmen son maçta turnuvanın finalisti Fransa'yı 1-0 yenmeyi başardı. Ancak topladığı 4 puan üst tura yükselmesi için yeterli olmadı.
Dünya Kupası tarihinde toplam 18 karşılaşmaya çıkan Tunus, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Afrika temsilcisi, 13 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.
2026 Dünya Kupası'nda tarihindeki ilk eleme turu başarısını elde etmek isteyen Tunus, güçlü rakiplerine karşı sürpriz sonuçlar almayı hedefliyor.
KADRO
Kaleciler: Sabri Ben Hassan, Abdelmouhib Chamakh, Aymen Dahmene
Savunma: Ali Abdi, Mohamed Amine Ben Hamida, Adem Arous, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Moutaz Neffati, Omar Rekik, Montassar Talbi, Yan Valery
Orta Sahalar: Mortadha Ben Ouanes, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi, Rani Khedira, Hadj Mahmoud, Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri
Forvetler: Elias Achouri, Khalil Ayari, Firas Chaouat, Rayan Elloumi, Hazem Mastouri, Elias Saad, Sebastian Tounekti
MAÇ TAKVİMİ
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele eden Tunus'un kalan maç programı şöyle:
21 Haziran (TSİ 07.00)
Tunus - Japonya (Monterrey Stadyumu)
26 Haziran (TSİ 02.00)
Tunus - Hollanda (Kansas City Stadyumu)
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