Virgil van Dijk su molalarına tepkili: Hoşuma gitmedi

Van Dijk, uygulamanın her maçta standart hale getirilmesine karşı çıkarak her maçın ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Van Dijk, bu uygulamanın televizyon başındaki futbolseverlerin deneyimini de olumsuz etkileyebileceğini savundu.

Virgil van Dijk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Su molaları biraz ilginç çünkü şimdiye kadar neredeyse tüm maçları izledim ve her reklam arasına girildiğinde bu durum biraz... Bu hoşuma gitmedi."

Van Dijk, "Bence televizyondan maçı izleyen tarafsız seyirciler için de pek hoş bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Virgil van Dijk Dünya Kupası'na golle başladı

SICAK HAVAYA VURGU YAPTI

Hollandalı yıldız, aşırı sıcak hava koşullarında su molalarının gerekli olabileceğini kabul ederken, uygulamanın her maçta standart hale getirilmesine karşı çıktı.

Van Dijk açıklamasını, "Hava gerçekten çok sıcaksa elbette bu molaların verilmesi iyi olur ama bence her maçı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Neyse, sanırım bu durumla ilgili yeterince konuştum." sözleriyle tamamladı.

2026 Dünya Kupası'nda FIFA'nın hayata geçirdiği yeni uygulama kapsamında karşılaşmalarda belirli dakikalarda hem oyuncuların sıvı ihtiyacını karşılaması hem de yayıncı kuruluşların reklam yayınlayabilmesi için kısa molalar veriliyor. Uygulama, futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Spor