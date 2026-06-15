Virgil van Dijk su molalarına tepkili: Hoşuma gitmedi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlayan su ve reklam molaları futbol dünyasında tartışma yaratırken, Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı Virgil van Dijk da konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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- Virgil van Dijk, maçlarda verilen su ve reklam aralarının oyunun akışını olumsuz etkilediğini belirtti.
- Van Dijk, bu uygulamanın televizyon başındaki futbolseverlerin deneyimini de olumsuz etkileyebileceğini savundu.
- Hollandalı oyuncu, aşırı sıcak hava koşullarında su molalarının gerekli olabileceğini kabul etti.
- Van Dijk, uygulamanın her maçta standart hale getirilmesine karşı çıkarak her maçın ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
- 2026 Dünya Kupası'nda FIFA, belirli dakikalarda su ve reklam molaları uygulamasını hayata geçirdi.
Tecrübeli savunmacı, maçlarda verilen su ve reklam aralarının oyunun akışını olumsuz etkilediğini belirterek uygulamaya eleştirel yaklaştı.
Virgil van Dijk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Su molaları biraz ilginç çünkü şimdiye kadar neredeyse tüm maçları izledim ve her reklam arasına girildiğinde bu durum biraz... Bu hoşuma gitmedi."
"TARAFTARLAR İÇİN DE İYİ DEĞİL"
Deneyimli stoper, uygulamanın televizyon başındaki futbolseverlerin deneyimini de olumsuz etkileyebileceğini savundu.
Van Dijk, "Bence televizyondan maçı izleyen tarafsız seyirciler için de pek hoş bir durum değil." ifadelerini kullandı.
SICAK HAVAYA VURGU YAPTI
Hollandalı yıldız, aşırı sıcak hava koşullarında su molalarının gerekli olabileceğini kabul ederken, uygulamanın her maçta standart hale getirilmesine karşı çıktı.
Van Dijk açıklamasını, "Hava gerçekten çok sıcaksa elbette bu molaların verilmesi iyi olur ama bence her maçı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Neyse, sanırım bu durumla ilgili yeterince konuştum." sözleriyle tamamladı.
2026 Dünya Kupası'nda FIFA'nın hayata geçirdiği yeni uygulama kapsamında karşılaşmalarda belirli dakikalarda hem oyuncuların sıvı ihtiyacını karşılaması hem de yayıncı kuruluşların reklam yayınlayabilmesi için kısa molalar veriliyor. Uygulama, futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
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