Yeşil Burun Adaları'nın kahramanı Vozinha sosyal medyı yıktı geçti
2026 Dünya Kupası ile birlikte ilk kez en büyük turnuvada boy gösterme şansı elde eden Yeşil Burun Adaları, İspanya ile kozlarını paylaştı. Afrika temsilcisi, dev rakibiyle 0-0 berabere kalırken alınan 1 puanın mimarı 40 yaşındaki kaleci Vozinha oldu. Deneyimli file bekçisinin gösterdiği başarı, sosyal medya hesaplarında adeta bir çığa dönüştü. Takipçi sayısı 56 binden 1 milyonun üzerine çıktı.
Hızlı Özet Göster
- Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya karşısında yaptığı 7 kritik kurtarışla dikkat çekti.
- Vozinha, İspanya maçında sergilediği performansla maçın oyuncusu seçildi.
- Kaleci Vozinha, Dünya Kupası'ndaki başarısının ardından sosyal medyada takipçi sayısını 56 binden 1,4 milyona çıkardı.
- Yeşil Burun Adaları'nın ilk Dünya Kupası deneyiminde Vozinha'nın performansı turnuvanın en dikkat çekici hikâyelerinden biri oldu.
- Vozinha, İspanya'nın hücum hattına karşı gösterdiği performansla dünya futbol gündeminde adından söz ettirdi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya karşısında sergilediği performansla adından söz ettiren Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha, saha içindeki başarısını sosyal medyaya da taşıdı.
İSPANYA'YA GEÇİT VERMEDİ
40 yaşındaki deneyimli file bekçisi, İspanya karşısında yaptığı 7 kritik kurtarışla takımının sahadan puanla ayrılmasında başrol oynadı. Özellikle ikinci yarıda yaptığı refleks kurtarışlarla dikkat çeken Vozinha, maçın oyuncusu seçildi.
TAKİPÇİ SAYISI PATLADI
İspanya karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabında yaklaşık 56 bin takipçisi bulunan tecrübeli kaleci, Dünya Kupası sahnesindeki performansının ardından büyük bir popülarite yakaladı.
Vozinha'nın takipçi sayısı maç sonrasında 1,4 milyona ulaşarak adeta katlandı.
DÜNYA KUPASI'NIN İLK HİKÂYELERİNDEN BİRİ
Yeşil Burun Adaları'nın turnuvadaki ilk Dünya Kupası deneyiminde ortaya koyduğu dirençli futbol kadar, Vozinha'nın performansı da organizasyonun en dikkat çekici hikâyelerinden biri haline geldi.
İspanya'nın yıldızlarla dolu hücum hattına karşı gösterdiği başarılı performansla adını dünya futbol gündemine yazdıran tecrübeli kaleci, turnuvanın ilk sürpriz kahramanlarından biri olarak gösteriliyor.