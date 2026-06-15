Yeşil Burun Adaları'nın kahramanı Vozinha sosyal medyı yıktı geçti

Vozinha Chaves'te oynuyor

DÜNYA KUPASI'NIN İLK HİKÂYELERİNDEN BİRİ

Yeşil Burun Adaları'nın turnuvadaki ilk Dünya Kupası deneyiminde ortaya koyduğu dirençli futbol kadar, Vozinha'nın performansı da organizasyonun en dikkat çekici hikâyelerinden biri haline geldi.

İspanya'nın yıldızlarla dolu hücum hattına karşı gösterdiği başarılı performansla adını dünya futbol gündemine yazdıran tecrübeli kaleci, turnuvanın ilk sürpriz kahramanlarından biri olarak gösteriliyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor