H grubunda perde açılıyor! İspanya'nın rakibi Yeşil Burun Adaları
2026 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu heyecanı başlıyor. Kupanın en önemli favorilerinden biri olan İspanya, turnuvaya ilk kez katılım gösteren Yeşil Burun Adaları ile kozlarını paylaşıyor. İki takımın zorlu randevusu öncesi son durum haberimizde yer alıyor...
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- İspanya, Dünya Kupası mesaisine Yeşil Burun Adaları maçı ile başlıyor.
- İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemeyebilir.
- İspanya, 2010 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.
- Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerinde yer alacak.
- Yeşil Burun Adaları'nın kadrosunda Trabzonspor'dan Wagner Pina dikkat çekiyor.
İspanya, Yeşil Burun Adaları maçı ile birlikte Dünya Kupası mesaisine başlıyor. Trabzonspor'dan Cabral ve Wagner Pina'nın formasını giydiği Afrika Kupası sürpriz yapmak isterken Boğalar ise favori olmanın verdiği avantajla kazanmayı hedefliyor.
İSPANYA'NIN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
İspanya Milli Takımı'nın yeni jenerasyonunun merkezinde Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal bulunuyor.
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünya futbolunun en dikkat çekici hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Yamal; sürati, bire birdeki etkinliği, oyun görüşü ve bitiriciliğiyle İspanya'nın en büyük hücum silahı konumunda yer alıyor.
İlk Dünya Kupası deneyimini yaşayacak genç yıldızın, adale sakatlığı nedeniyle Yeşil Burun Adaları ile oynanacak grup aşamasındaki ilk maçta forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor.
Orta sahada ise Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Gavi ve Martin Zubimendi gibi üst düzey isimler İspanya'nın oyun gücünü oluşturuyor. Avrupa futbolunun en kaliteli orta saha rotasyonlarından birine sahip olan İspanya, bu bölgede rakiplerine önemli üstünlük kurmayı hedefliyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 16 kez finallerde mücadele etti.
Toplam 67 karşılaşmaya çıkan İspanya, bu maçlarda 31 galibiyet, 17 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 109 kez havalandıran İspanyol ekibi, kalesinde ise 75 gol gördü.
İspanya'nın en büyük başarısı, 2010 Dünya Kupası'nda geldi. Andres Iniesta'nın finalde Hollanda'ya uzatma dakikalarında attığı golle şampiyonluğa ulaşan İspanya, futbol tarihinin unutulmaz jenerasyonlarından birine sahip olmuştu.
KADRO
Kaleciler: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia
Savunma: Marc Cucurella, Alex Grimaldo, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric Garcia, Marcos Llorente, Pedro Porro
Orta Sahalar: Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Gavi, Rodri, Alex Baena, Mikel Merino
Forvetler: Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Victor Munoz, Lamine YamalMAÇ TAKVİMİ
21 Haziran (TSİ 19.00) İspanya - Suudi Arabistan (Atlanta Stadı)
27 Haziran (TSİ 03.00) Uruguay - İspanya (Guadalajara Stadı)
YEŞİL BURUN ADALARI'NIN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kadrosunda hem Avrupa'da hem de Türkiye'de forma giyen dikkat çekici isimler bulunuyor.
Başakşehir forması giyen Nuno da Costa, Iğdır FK'de oynayan Ryan Mendes ve Swansea City'nin savunmacısı Ricardo Santos takımın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Hücum hattında ise Dailon Livramento öne çıkıyor. Rotterdam doğumlu futbolcu, elemelerde attığı kritik gollerle takımının Dünya Kupası yolculuğunda önemli rol oynadı.
Trabzonspor forması giyen Wagner Pina da kadrodaki dikkat çeken isimlerden biri olarak gösteriliyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Yeşil Burun Adaları, 2026 FIFA Dünya Kupası ile birlikte tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek.
1976 yılında bağımsızlığını kazanan ülke, uzun yıllar Afrika futbolunda alt sıralarda yer aldı. Son dönemde Avrupa'da yetişen oyuncularını milli takıma kazandıran Yeşil Burun Adaları, istikrarlı yükselişini Dünya Kupası biletiyle taçlandırdı.
Afrika elemelerinde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken ada ülkesi, tarihinde ilk kez futbolun en büyük organizasyonunda boy gösterecek.
KADRO
Kaleciler: Carlos dos Santos, Marcio Rosa, Vozinha
Savunma: Sidny Cabral, Diney Borges, Logan Costa, Roberto Lopes, Steven Moreira, Wagner Pina, Kelvin Pires, Stopira
Orta Sahalar: Telmo Arcanjo, Deroy Duarte, Laros Duarte, Joao Paulo Fernandes, Jamiro Monteiro, Kevin Pina, Yannick Semedo
Forvetler: Gilson Benchimol, Jovane Cabral, Dailon Livramento, Ryan Mendes, Nuno da Costa, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Helio Varela
MAÇ TAKVİMİ
22 Haziran (TSİ 01.00) Uruguay - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)
27 Haziran (TSİ 03.00) Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan (Houston Stadı)
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