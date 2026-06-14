H grubunda perde açılıyor! İspanya'nın rakibi Yeşil Burun Adaları

İspanya, Yeşil Burun Adaları maçı ile birlikte Dünya Kupası mesaisine başlıyor. Trabzonspor'dan Cabral ve Wagner Pina'nın formasını giydiği Afrika Kupası sürpriz yapmak isterken Boğalar ise favori olmanın verdiği avantajla kazanmayı hedefliyor.

Alejandro Grimaldo'nun adı Süper Lig devleri ile anılıyor

İSPANYA'NIN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

İspanya Milli Takımı'nın yeni jenerasyonunun merkezinde Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal bulunuyor.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünya futbolunun en dikkat çekici hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Yamal; sürati, bire birdeki etkinliği, oyun görüşü ve bitiriciliğiyle İspanya'nın en büyük hücum silahı konumunda yer alıyor.

İlk Dünya Kupası deneyimini yaşayacak genç yıldızın, adale sakatlığı nedeniyle Yeşil Burun Adaları ile oynanacak grup aşamasındaki ilk maçta forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor.

Orta sahada ise Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Gavi ve Martin Zubimendi gibi üst düzey isimler İspanya'nın oyun gücünü oluşturuyor. Avrupa futbolunun en kaliteli orta saha rotasyonlarından birine sahip olan İspanya, bu bölgede rakiplerine önemli üstünlük kurmayı hedefliyor.