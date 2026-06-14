Kırmızı Şeytanlar bu kez kararlı! Belçika'nın rakibi Mısır
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Avrupa futbolunun en önemli temsilcilerinden Belçika, Afrika kıtasının en çok şampiyon olan takımlarından Mısır ile kozlarını paylaşıyor. İki güçlü ülkenin mücadelesi öncesindeki son gelişmeler haberimizde...
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- Belçika Milli Takımı, Avrupa futbolunun üst seviyesinde oynayan birçok yıldız oyuncuya sahip.
- Kevin De Bruyne, Belçika'nın oyun kurucu lideri olarak takımın en önemli kozlarından biri.
- Jeremy Doku, hızı ve bire birdeki etkinliğiyle rakip savunmalar için dikkat çeken bir isim.
- Belçika'nın hücum hattında Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard ve Alexis Saelemaekers öne çıkıyor.
- Amadou Onana, Youri Tielemans, Zeno Debast, Arthur Theate ve Timothy Castagne takımın diğer önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda günün en dikkat çekici mücadelelerinden birinde Belçika ile Mısır karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun güçlü temsilcilerinden Belçika ile Afrika'nın en başarılı milli takımlarından Mısır arasındaki mücadele, grup dengeleri açısından büyük önem taşıyor.
Seattle Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Her iki ekip de turnuvaya galibiyetle başlamak ve grupta avantaj elde etmek istiyor.
BELÇİKA'NIN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Belçika Milli Takımı'nın kadrosunda Avrupa futbolunun en üst seviyesinde forma giyen birçok yıldız oyuncu bulunuyor.
Takımın lideri konumundaki Kevin De Bruyne, oyun kurucu kimliği ve tecrübesiyle Belçika'nın en önemli kozu olarak öne çıkıyor. Napoli forması giyen deneyimli orta saha, milli takımın hücum organizasyonlarının merkezinde yer alıyor.
Manchester City'nin yıldızı Jeremy Doku ise hızı, bire birdeki etkinliği ve patlayıcı oyun tarzıyla rakip savunmaların en çok dikkat etmesi gereken isimlerin başında geliyor.
Belçika'nın hücum hattında Romelu Lukaku gol yollarındaki en büyük silah olarak dikkat çekerken, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard ve Alexis Saelemaekers de takımın hücum gücünü artıran isimler arasında bulunuyor.
Orta sahada Amadou Onana ve Youri Tielemans, savunmada ise Zeno Debast, Arthur Theate ve Timothy Castagne takımın önemli parçaları olarak gösteriliyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 14 kez finallerde mücadele etti.
1930 ile 1970 yılları arasında beş kez organizasyonda yer alan Belçika, bu dönemde ilk turu geçemedi. Kırmızı Şeytanlar, 1982 Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselerek önemli bir başarı elde etti.
Belçika'nın turnuvadaki ilk büyük çıkışı ise 1986 Dünya Kupası'nda geldi. Meksika'da düzenlenen organizasyonda yarı finale kadar yükselen Belçika, Diego Maradona'lı Arjantin'e mağlup oldu. Üçüncülük maçında Fransa'ya kaybeden ekip turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
Belçika'nın Dünya Kupaları tarihindeki en büyük başarısı ise 2018 Rusya Dünya Kupası'nda geldi. Altın jenerasyonuyla dikkat çeken ekip, çeyrek finalde Brezilya'yı 2-1 mağlup etti. Yarı finalde Fransa'ya elenen Belçika, üçüncülük maçında İngiltere'yi 2-0 yenerek tarihinin en iyi derecesine ulaştı.
2022 Katar Dünya Kupası'nda ise beklentilerin altında kalan Belçika, Fas, Hırvatistan ve Kanada'nın bulunduğu grupta üçüncü sırada kalarak turnuvaya erken veda etti.
Dünya Kupası tarihinde toplam 51 karşılaşmaya çıkan Belçika, 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı. Avrupa temsilcisi rakip fileleri 69 kez havalandırırken kalesinde 74 gol gördü.
DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleciler: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders
Savunma: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate
Orta Sahalar: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel
Forvetler: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard
MAÇ TAKVİMİ
21 Haziran (TSİ 22.00) Belçika - İran (Los Angeles Stadı)
27 Haziran (TSİ 06.00) Yeni Zelanda - Belçika (BC Place, Vancouver)
MISIR'IN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Mısır Milli Takımı'nın en büyük yıldızı kuşkusuz Mohamed Salah. Uzun yıllardır Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele eden deneyimli futbolcu, milli takımın hücum hattındaki en önemli silahı konumunda bulunuyor. 113 kez giydiği milli forma ile 65 gol kaydeden Salah, ülke tarihinin en etkili oyuncuları arasında gösteriliyor.
Mısır'ın bir diğer önemli kozu ise Manchester City forması giyen Omar Marmoush. Hızı, teknik kapasitesi ve skor katkısıyla dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyerinde çıktığı 48 karşılaşmada 11 gol attı.
Hücum hattındaki bir diğer deneyimli isim olan Mostafa Mohamed de takımın gol yollarındaki önemli alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce Galatasaray forması giyen forvet oyuncusu, fizik gücü ve ceza sahası etkinliğiyle dikkat çekiyor.
Orta sahada Emam Ashour, Ahmed Zizo ve Mahmoud Trezeguet gibi tecrübeli isimler takımın yaratıcı gücünü oluştururken, savunmada Mohamed Abdelmonem ve Rami Rabia ön plana çıkıyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez finallerde mücadele etti.
Afrika temsilcisi ilk kez 1934 Dünya Kupası'nda sahne aldı ve Dünya Kupası'na katılan ilk Afrika ülkelerinden biri olarak tarihe geçti.
Daha sonra uzun yıllar organizasyona katılamayan Mısır, 1990 Dünya Kupası'nda yeniden finallerde boy gösterdi. Son Dünya Kupası deneyimini ise 2018 yılında yaşayan Kuzey Afrika temsilcisi, Rusya'daki organizasyonda Uruguay, Rusya ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu grupta mücadele etti.
Dünya Kupası tarihinde çıktığı 7 karşılaşmada henüz galibiyet elde edemeyen Mısır, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Afrika temsilcisi bu maçlarda 5 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
2026 Dünya Kupası, Mısır için hem ilk galibiyetini almak hem de tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmek adına büyük önem taşıyor.
DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleciler: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, El Mahdi Soliman, Mohamed Alaa
Savunma: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh, Karim Hafez
Orta Sahalar: Marwan Ateya, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Zizo, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Trezeguet, Ibrahim Adel, Haissem Hassan
Forvetler: Omar Marmoush, Mohamed Salah, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim
MAÇ TAKVİMİ
22 Haziran (TSİ 04.00) Yeni Zelanda - Mısır (BC Place Stadı, Vancouver)
27 Haziran (TSİ 06.00) Mısır - İran (Seattle Stadı)