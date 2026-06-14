Kırmızı Şeytanlar bu kez kararlı! Belçika'nın rakibi Mısır

Amadou Onana, Youri Tielemans, Zeno Debast, Arthur Theate ve Timothy Castagne takımın diğer önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Belçika'nın hücum hattında Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard ve Alexis Saelemaekers öne çıkıyor.

Jeremy Doku, hızı ve bire birdeki etkinliğiyle rakip savunmalar için dikkat çeken bir isim.

Kevin De Bruyne, Belçika'nın oyun kurucu lideri olarak takımın en önemli kozlarından biri.

Seattle Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Her iki ekip de turnuvaya galibiyetle başlamak ve grupta avantaj elde etmek istiyor.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda günün en dikkat çekici mücadelelerinden birinde Belçika ile Mısır karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun güçlü temsilcilerinden Belçika ile Afrika'nın en başarılı milli takımlarından Mısır arasındaki mücadele, grup dengeleri açısından büyük önem taşıyor.

Orta sahada Amadou Onana ve Youri Tielemans, savunmada ise Zeno Debast, Arthur Theate ve Timothy Castagne takımın önemli parçaları olarak gösteriliyor.

Belçika'nın hücum hattında Romelu Lukaku gol yollarındaki en büyük silah olarak dikkat çekerken, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard ve Alexis Saelemaekers de takımın hücum gücünü artıran isimler arasında bulunuyor.

Manchester City'nin yıldızı Jeremy Doku ise hızı, bire birdeki etkinliği ve patlayıcı oyun tarzıyla rakip savunmaların en çok dikkat etmesi gereken isimlerin başında geliyor.

Takımın lideri konumundaki Kevin De Bruyne, oyun kurucu kimliği ve tecrübesiyle Belçika'nın en önemli kozu olarak öne çıkıyor. Napoli forması giyen deneyimli orta saha, milli takımın hücum organizasyonlarının merkezinde yer alıyor.

Belçika Milli Takımı'nın kadrosunda Avrupa futbolunun en üst seviyesinde forma giyen birçok yıldız oyuncu bulunuyor.

Belçika 14. kez Dünya Kupası'nda

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde 14 kez finallerde mücadele etti.

1930 ile 1970 yılları arasında beş kez organizasyonda yer alan Belçika, bu dönemde ilk turu geçemedi. Kırmızı Şeytanlar, 1982 Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselerek önemli bir başarı elde etti.

Belçika'nın turnuvadaki ilk büyük çıkışı ise 1986 Dünya Kupası'nda geldi. Meksika'da düzenlenen organizasyonda yarı finale kadar yükselen Belçika, Diego Maradona'lı Arjantin'e mağlup oldu. Üçüncülük maçında Fransa'ya kaybeden ekip turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Belçika'nın Dünya Kupaları tarihindeki en büyük başarısı ise 2018 Rusya Dünya Kupası'nda geldi. Altın jenerasyonuyla dikkat çeken ekip, çeyrek finalde Brezilya'yı 2-1 mağlup etti. Yarı finalde Fransa'ya elenen Belçika, üçüncülük maçında İngiltere'yi 2-0 yenerek tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

2022 Katar Dünya Kupası'nda ise beklentilerin altında kalan Belçika, Fas, Hırvatistan ve Kanada'nın bulunduğu grupta üçüncü sırada kalarak turnuvaya erken veda etti.

Dünya Kupası tarihinde toplam 51 karşılaşmaya çıkan Belçika, 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı. Avrupa temsilcisi rakip fileleri 69 kez havalandırırken kalesinde 74 gol gördü.