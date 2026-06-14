Almanya - Curaçao 2026 Dünya Kupası maçı | CANLI

Curaçao'nun kadrosunda Türkiye'de forma giyen Riechedly Bazoer ve Leandro Bacuna gibi isimler dikkat çekiyor.

Almanya, son iki Dünya Kupası'ndaki başarısızlıkları unutturmak için sahaya çıkıyor.

Curaçao'nun ilk 11'inde Room, Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus, Comenencia, Bacuna, J. Bacuna, T. Chong, Locadia ve Hansen bulunuyor.

Almanya'nın ilk 11'inde Neuer, Kimmich, Tah, Scholotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz ve Havertz yer alıyor.

Almanya ve Curaçao, Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Almanya, Curaçao ile Dünya Kupası 'nda kozlarını paylaşıyor.

Florian Wirtz Almanların en çok umut beslediği isimlerden biri

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann ve Lothar Matthaus gibi isimlerin forma giydiği Almanya, son 2 Dünya Kupası'nda (2018, 2022) yaşadığı başarısızlıkları unutturmaya çalışacak.

Panzerler; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Kai Havertz, Lennart Karl gibi isimlerin sergileyeceği performanslarla Dünya Kupası'nda kürsüye çıkmak için mücadele edecek.

Curaçao'nun güncel kadrosunda Türkiye'de forma giyen isimler yer alıyor. Takımın en önemli isimlerinden birisi Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibinde oynayan savunma oyuncusu Armando Obispo. TÜMOSAN Konyaspor'da oynayan defans Riechedly Bazoer ve Iğdır FK forması giyen kaptan Leandro Bacuna, Türk futbolseverlerin tanıdığı isimler arasında.

Volendam'da oynayan orta saha oyuncusu Juninho Bacuna da Curaçao'nun güvendiği isimler arasında yer alıyor.