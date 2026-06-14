Almanya - Curaçao 2026 Dünya Kupası maçı | CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya ile Curaçao karşı karşıya geliyor. Panzerler, eksi günlerine dönmek isterken ilk kez katılma başarısı gösteren Mavi Dalga ise sürpriz peşinde. Almanya - Curaçao maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Almanya ve Curaçao, Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor.
- Almanya'nın ilk 11'inde Neuer, Kimmich, Tah, Scholotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz ve Havertz yer alıyor.
- Curaçao'nun ilk 11'inde Room, Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus, Comenencia, Bacuna, J. Bacuna, T. Chong, Locadia ve Hansen bulunuyor.
- Almanya, son iki Dünya Kupası'ndaki başarısızlıkları unutturmak için sahaya çıkıyor.
- Curaçao'nun kadrosunda Türkiye'de forma giyen Riechedly Bazoer ve Leandro Bacuna gibi isimler dikkat çekiyor.
Almanya, Curaçao ile Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor.
CANLI TAKİP
Almanya - Curaçao maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
ALMANYA: Neuer, Kimmich, Tah, Scholotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz
CURAÇAO: Room, Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus, Comenencia, Bacuna, J. Bacuna, T. Chong, Locadia, Hansen
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann ve Lothar Matthaus gibi isimlerin forma giydiği Almanya, son 2 Dünya Kupası'nda (2018, 2022) yaşadığı başarısızlıkları unutturmaya çalışacak.
Panzerler; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Kai Havertz, Lennart Karl gibi isimlerin sergileyeceği performanslarla Dünya Kupası'nda kürsüye çıkmak için mücadele edecek.
Curaçao'nun güncel kadrosunda Türkiye'de forma giyen isimler yer alıyor. Takımın en önemli isimlerinden birisi Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibinde oynayan savunma oyuncusu Armando Obispo. TÜMOSAN Konyaspor'da oynayan defans Riechedly Bazoer ve Iğdır FK forması giyen kaptan Leandro Bacuna, Türk futbolseverlerin tanıdığı isimler arasında.
Volendam'da oynayan orta saha oyuncusu Juninho Bacuna da Curaçao'nun güvendiği isimler arasında yer alıyor.
ALMANYA KADROSU
Kaleciler: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel.
Defans: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw.
Orta saha: Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Pascal Gros, Leon Goretzka, Kai Havertz, Nadiem Amiri, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller.
Forvet: Lennart Karl, Jamie Leweling, Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Maxi Beier, Deniz Undav, Nick Woltemade.
ALMANYA'NIN MAÇLARI
20 Haziran Cumartesi: 23.00 Almanya-Fildişi Sahili (Toronto Stadı-Toronto)
25 Haziran Perşembe: 23.00 Ekvador-Almanya (New York New Jersek Stadı-New York)
CURAÇAO KADROSU
Kaleci: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (Venlo), Eloy Room (Miami)
Defans: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
Orta saha: Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Iğdır FK), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (Waalwijk)
Forvet: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (Volendam), Jurgen Locadia (Miami), Jearl Margaritha (Beveren)
CURAÇAO'NUN MAÇLARI
21 Haziran Pazar: 03.00 Ekvador-Curaçao (Kansas Şehir Stadı-Kansas)
25 Haziran Perşembe: 23.00 Curaçao-Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı-Philadelphia)