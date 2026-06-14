F Grubu'nda denge maçı! İsveç ile Tunus kozlarını paylaşacak
2026 FIFA Dünya Kupası'nada F Grubu büyük bir heyecana sahne olacak. O maçlardan biri de İsveç ile Tunus arasında oynanacak. İki ülke de kazanarak galibiyetle başlamak amacında. Mücadele öncesindeki son durum haberimizde.
Hızlı Özet Göster
- İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda üst turlara yükselmeyi hedefliyor.
- Tunus, F Grubu'nda tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmeyi amaçlıyor.
- İsveç, Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısını 1958'de finale çıkarak elde etti.
- Tunus, Afrika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini 1978'de Meksika'ya karşı aldı.
- İsveç-Tunus maçı, F Grubu'nun kaderini belirleyebilecek kritik bir mücadele olarak görülüyor.
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan İsveç ve Tunus, turnuvaya farklı hedeflerle geliyor. Dünya Kupası tarihinde önemli başarılara imza atan İsveç, yeniden üst turlara yükselmeyi amaçlarken; Tunus ise tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmenin peşinde.
İSVEÇ'İN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
İsveç, Dünya Kupası tarihinin en köklü Avrupa ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor.
Dünya Kupası Karnesi
- 13 Dünya Kupası katılımı
- En büyük başarı: Dünya ikinciliği (1958)
- 4 yarı final
- 1 üçüncülük (1994)
- Dünya Kupası tarihinde 20'den fazla galibiyet
İsveç, ev sahipliği yaptığı 1958 Dünya Kupası'nda finale kadar yükselerek tarihinin en büyük başarısını elde etti. Finalde Brezilya'ya mağlup olan İskandinav ekibi, buna rağmen turnuva tarihinin önemli takımları arasına adını yazdırdı.
1994 Dünya Kupası'nda üçüncü olan İsveç, son büyük başarısını ise 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek elde etti. Sarı-mavililer, disiplinli oyun yapısı ve fizik gücüyle her zaman turnuvaların tehlikeli ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.
2026 Dünya Kupası'nda da hedef, grup aşamasını geçerek yeniden son 16 ve çeyrek final yarışında yer almak.
TUNUS'UN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
Tunus, Afrika kıtasının Dünya Kupası'na en fazla katılan ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.
Dünya Kupası Karnesi
- 7 Dünya Kupası katılımı
- İlk katılım: 1978
- Afrika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini alan ülke
- Dünya Kupası tarihinde grup aşamasını hiç geçemedi
- Toplam 18 Dünya Kupası maçı
- 3 galibiyet
Tunus, 1978 Dünya Kupası'nda Meksika'yı 3-1 mağlup ederek Afrika kıtasının Dünya Kupaları tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuç, Afrika futbolu açısından dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
Kuzey Afrika temsilcisi daha sonraki yıllarda Dünya Kupaları'na düzenli olarak katılmayı başarsa da henüz son 16 turuna yükselme başarısı gösteremedi. 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen grup aşamasında elenmişti.
2026 Dünya Kupası'nda Tunus'un temel hedefi, tarihinde ilk kez grup aşamasını geçerek son 32 turuna yükselmek.
F GRUBU'NDA DENGEYİ BELİRLEYEBİLECEK MAÇ
Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'un yer aldığı F Grubu'nda İsveç ile Tunus arasındaki mücadele büyük önem taşıyor. Hollanda'nın favori gösterildiği grupta Japonya, İsveç ve Tunus'un üst tur mücadelesi vermesi bekleniyor.
Bir tarafta Dünya Kupası tarihinde final ve yarı final görmüş tecrübeli İsveç, diğer tarafta ilk kez eleme turlarına yükselmek isteyen Tunus bulunuyor. Bu nedenle İsveç-Tunus karşılaşması, F Grubu'nun kaderini belirleyebilecek mücadelelerden biri olarak değerlendiriliyor.
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