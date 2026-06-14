F Grubu'nda denge maçı! İsveç ile Tunus kozlarını paylaşacak

İsveç-Tunus maçı, F Grubu'nun kaderini belirleyebilecek kritik bir mücadele olarak görülüyor.

İsveç, Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısını 1958'de finale çıkarak elde etti.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan İsveç ve Tunus, turnuvaya farklı hedeflerle geliyor. Dünya Kupası tarihinde önemli başarılara imza atan İsveç, yeniden üst turlara yükselmeyi amaçlarken; Tunus ise tarihinde ilk kez grup aşamasını geçmenin peşinde.

Tunus sürpriz peşinde

İSVEÇ'İN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU

İsveç, Dünya Kupası tarihinin en köklü Avrupa ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dünya Kupası Karnesi

13 Dünya Kupası katılımı

En büyük başarı: Dünya ikinciliği (1958)

4 yarı final

1 üçüncülük (1994)

Dünya Kupası tarihinde 20'den fazla galibiyet

İsveç, ev sahipliği yaptığı 1958 Dünya Kupası'nda finale kadar yükselerek tarihinin en büyük başarısını elde etti. Finalde Brezilya'ya mağlup olan İskandinav ekibi, buna rağmen turnuva tarihinin önemli takımları arasına adını yazdırdı.

1994 Dünya Kupası'nda üçüncü olan İsveç, son büyük başarısını ise 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek elde etti. Sarı-mavililer, disiplinli oyun yapısı ve fizik gücüyle her zaman turnuvaların tehlikeli ekiplerinden biri olarak gösteriliyor.

2026 Dünya Kupası'nda da hedef, grup aşamasını geçerek yeniden son 16 ve çeyrek final yarışında yer almak.