2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya

Uruguay'ın kadrosunda Real Madrid'den Federico Valverde ve Barcelona'dan Ronald Araujo gibi önemli isimler yer alıyor.

Uruguay, Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu olup, toplamda iki kez kupayı kazandı.

Takımın başına Georgios Donis getirilirken, kaptan Salem Al Dawsari en önemli oyuncu olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yedinci kez mücadele edecek.

Milli takımımızın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası 'nda heyecan devam ediyor. Sırada H Grubu var. Suudi Arabistan ile Uruguay kozlarını paylaşacak. Tarafların tek hedefi 3 puan. Zorlu randevu hakkındaki bilgiler haberimizde.

Suudi Arabistan sürpriz peşinde

SUUDİ ARABİSTAN'IN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Turnuvanın başlamasına kısa süre kala teknik direktör değişikliğine giden Suudi Arabistan'da takımın başına Georgios Donis getirildi. Son yıllarda futbola yapılan yatırımların karşılığını almaya başlayan Asya temsilcisi, büyük ölçüde yerel ligde forma giyen oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor.

Takımın en önemli yıldızı ve lideri ise kaptan Salem Al Dawsari. Tecrübeli futbolcu, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı unutulmaz golle adını Dünya Kupası tarihine yazdırmıştı. Hücum hattındaki üretkenliği ve liderliğiyle Suudi Arabistan'ın en büyük kozu olmaya devam ediyor.

Orta sahada Mohammed Kanno ve Abdullah Al Khaibari takımın oyun dengesini sağlayan isimler arasında yer alırken, savunmada Saud Abdulhamid ve Hassan Tambakti öne çıkıyor. Hücum hattında ise Firas Al Buraikan ve Saleh Al Shehri takımın skor yükünü taşıması beklenen oyuncular arasında bulunuyor.