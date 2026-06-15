2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya
FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Miami Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İki ülke de kazanarak 3 puanla turnuvaya başlamak ve kalan iki maç öncesinde moral bulmak amacında. Kritik randevuya dair detaylar haberimizde...
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- Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yedinci kez mücadele edecek.
- Takımın başına Georgios Donis getirilirken, kaptan Salem Al Dawsari en önemli oyuncu olarak öne çıkıyor.
- 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek dikkat çeken Suudi Arabistan, üst tura çıkmayı başaramadı.
- Uruguay, Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu olup, toplamda iki kez kupayı kazandı.
- Uruguay'ın kadrosunda Real Madrid'den Federico Valverde ve Barcelona'dan Ronald Araujo gibi önemli isimler yer alıyor.
Milli takımımızın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sırada H Grubu var. Suudi Arabistan ile Uruguay kozlarını paylaşacak. Tarafların tek hedefi 3 puan. Zorlu randevu hakkındaki bilgiler haberimizde.
SUUDİ ARABİSTAN'IN ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Turnuvanın başlamasına kısa süre kala teknik direktör değişikliğine giden Suudi Arabistan'da takımın başına Georgios Donis getirildi. Son yıllarda futbola yapılan yatırımların karşılığını almaya başlayan Asya temsilcisi, büyük ölçüde yerel ligde forma giyen oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor.
Takımın en önemli yıldızı ve lideri ise kaptan Salem Al Dawsari. Tecrübeli futbolcu, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı unutulmaz golle adını Dünya Kupası tarihine yazdırmıştı. Hücum hattındaki üretkenliği ve liderliğiyle Suudi Arabistan'ın en büyük kozu olmaya devam ediyor.
Orta sahada Mohammed Kanno ve Abdullah Al Khaibari takımın oyun dengesini sağlayan isimler arasında yer alırken, savunmada Saud Abdulhamid ve Hassan Tambakti öne çıkıyor. Hücum hattında ise Firas Al Buraikan ve Saleh Al Shehri takımın skor yükünü taşıması beklenen oyuncular arasında bulunuyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası ile birlikte organizasyonda yedinci kez mücadele edecek.
İlk kez 1994 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Yeşil Şahinler, tarihindeki en büyük başarısını da aynı turnuvada elde etti. Grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselen Suudi Arabistan, bu derecenin üzerine çıkamadı.
Asya temsilcisi, 2022 Katar Dünya Kupası'nda ise turnuvanın en dikkat çekici sonuçlarından birine imza attı. Grup aşamasındaki ilk maçında son dünya şampiyonu Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan, futbol dünyasında büyük ses getirdi. Ancak Polonya ve Meksika karşısında aldığı mağlubiyetler nedeniyle üst tura yükselemedi.
Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1994 - Son 16 Turu
1998 - Grup Aşaması
2002 - Grup Aşaması
2006 - Grup Aşaması
2018 - Grup Aşaması
2022 - Grup Aşaması
KADRO
Kaleciler: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah)
Savunma: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr)
Orta Sahalar: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr)
Forvetler: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)
MAÇ TAKVİMİ
Suudi Arabistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı şöyle:
21 Haziran (TSİ 19.00) İspanya - Suudi Arabistan (Atlanta Stadı)
27 Haziran (TSİ 03.00) Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan (Houston Stadı)
URUGUAY'IN YILDIZLARI
Uruguay Milli Takımı'nın en önemli yıldızı, Real Madrid forması giyen Federico Valverde olarak öne çıkıyor. Hem savunma hem de hücum yönüyle takımın merkezindeki en kritik isimlerden biri olan tecrübeli orta saha, oyun temposunu belirleyen oyuncuların başında geliyor.
Savunmada Barcelona'nın yıldızı Ronald Araujo, sertliği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekerken, Atletico Madrid forması giyen Jose Maria Gimenez de savunmanın liderlerinden biri olarak görev yapıyor.
Orta sahada Manchester United'ın ön liberosu Manuel Ugarte, agresif pres gücü ve mücadeleci yapısıyla takımın en önemli parçaları arasında yer alıyor.
Hücum hattında ise Darwin Nunez, Giorgian De Arrascaeta, Brian Rodriguez, Rodrigo Bentancur ve Maximiliano Araujo gibi isimler Uruguay'ın skor üretme noktasındaki en büyük kozları olarak öne çıkıyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Dünya Kupası tarihinin en köklü ülkelerinden biri olan Uruguay, organizasyonun ilk şampiyonu unvanını taşıyor.
1930 yılında kendi ev sahipliğinde düzenlenen ilk Dünya Kupası'nı kazanan Güney Amerika temsilcisi, 1950 yılında ise Maracana Stadı'nda Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez kupaya uzandı.
Yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusuyla Dünya Kupası kazanan en küçük ülke olma özelliğini sürdüren Uruguay, futbol tarihinin en başarılı milli takımları arasında yer alıyor.
Modern dönemdeki en büyük başarısını 2010 Dünya Kupası'nda dördüncü olarak elde eden Uruguay, 2018'de ise çeyrek finale kadar yükselmeyi başarmıştı.
Uruguay'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1930 - Şampiyon
1950 - Şampiyon
1954 - Dördüncü
1962 - Grup Aşaması
1966 - Çeyrek Final
1970 - Dördüncü
1974 - Grup Aşaması
1986 - Son 16 Turu
1990 - Son 16 Turu
2002 - Grup Aşaması
2010 - Dördüncü
2014 - Son 16 Turu
2018 - Çeyrek Final
2022 - Grup Aşaması
KADRO
Kaleciler: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)
Savunma: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastian Caceres (CF America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate)
Orta Sahalar: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolas De La Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting), Brian Rodriguez (CF America)
Forvetler: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al-Hilal)
MAÇ TAKVİMİ
22 Haziran (TSİ 01.00) Uruguay - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)
27 Haziran (TSİ 03.00) Uruguay - İspanya (Guadalajara Stadı)