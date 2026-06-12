Rakiplerimiz sahada! ABD ile Paraguay karşı karşıya

Gustavo Alfaro yönetimindeki Paraguay, eleme sürecinde savunma gücüyle öne çıktı ve Miguel Almiron liderliğinde başarı elde etti.

Christian Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musah, Timothy Weah, Antonee Robinson ve Folarin Balogun gibi Avrupa liglerinde oynayan futbolcular ABD kadrosunda yer alıyor.

ABD, Kanada ve Meksika ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ve eleme oynamadan turnuvaya katılma hakkı elde etti.

ABD Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahibi ülke olarak katılıyor. Kanada ve Meksika ile birlikte organizasyonu düzenleyen ABD, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparken turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı hedefliyor.

ELEME OYNAMADAN DÜNYA KUPASI BİLETİ ALDI

2026 Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden biri olan ABD, FIFA kuralları gereği eleme maçlarına katılmadan turnuvada yer alma hakkı elde etti. Böylece Amerikalılar tüm enerjilerini hazırlık sürecine ve takım yapılanmasına ayırdı.