Rakiplerimiz sahada! ABD ile Paraguay karşı karşıya
2026 Dünya Kupası D Grubu'nda perde açılıyor. A Milli Futbol Takımımızın rakipleri ABD ve Paraguay kozlarını paylaşacak. Taraftarı önünde mücadele verecek olan ABD, turnuvaya damga vurmak, Paraguay ise 16 yıl sonra katıldığı organizasyonda adından söz ettirmek amacında. Zorlu sınav öncesi son durum haberimizde...
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- ABD, Kanada ve Meksika ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ve eleme oynamadan turnuvaya katılma hakkı elde etti.
- Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino 2024'te ABD Milli Takımı'nın başına geçti.
- Christian Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musah, Timothy Weah, Antonee Robinson ve Folarin Balogun gibi Avrupa liglerinde oynayan futbolcular ABD kadrosunda yer alıyor.
- Paraguay, Güney Amerika Elemeleri'nde istikrarlı performans göstererek 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı başardı.
- Gustavo Alfaro yönetimindeki Paraguay, eleme sürecinde savunma gücüyle öne çıktı ve Miguel Almiron liderliğinde başarı elde etti.
ABD Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahibi ülke olarak katılıyor. Kanada ve Meksika ile birlikte organizasyonu düzenleyen ABD, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparken turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı hedefliyor.
ELEME OYNAMADAN DÜNYA KUPASI BİLETİ ALDI
2026 Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden biri olan ABD, FIFA kuralları gereği eleme maçlarına katılmadan turnuvada yer alma hakkı elde etti. Böylece Amerikalılar tüm enerjilerini hazırlık sürecine ve takım yapılanmasına ayırdı.
POCHETTINO DÖNEMİ BAŞLADI
2024 yılında takımın başına geçen Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, ABD futbolunda yeni bir sayfa açtı. Genç ve dinamik kadroyu modern futbol anlayışıyla birleştiren deneyimli teknik adam, ülkenin Dünya Kupası hedeflerini büyüttü.
AVRUPA'DA OYNAYAN YILDIZLAR DİKKAT ÇEKİYOR
ABD'nin kadrosunda Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen birçok oyuncu bulunuyor. Christian Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musah, Timothy Weah, Antonee Robinson ve Folarin Balogun gibi isimler takımın en önemli kozları arasında yer alıyor.
1994'TEN SONRA EN BÜYÜK BEKLENTİ
ABD, son yıllarda futbol yatırımlarını artırırken MLS'in büyümesi ve genç oyuncuların Avrupa'ya transfer olmasıyla önemli bir gelişim gösterdi. Ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyen Amerikalılar, 2002'de ulaştıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor.
TARAFTAR DESTEĞİ EN BÜYÜK GÜÇ
Dünya Kupası boyunca New York, Los Angeles, Dallas, Miami, Seattle ve Atlanta gibi futbol tutkusunun yüksek olduğu şehirlerde maçlara çıkacak ABD, milyonlarca taraftarın desteğiyle tarihinin en başarılı Dünya Kupası performanslarından birini sergilemek istiyor.
HEDEF: DÜNYA FUTBOLUNDA KALICI GÜÇ OLMAK
ABD için 2026 Dünya Kupası yalnızca sportif bir organizasyon değil. Ülke futbolunun geleceği açısından da kritik öneme sahip olan turnuva, Amerikan futbolunun dünya sahnesindeki konumunu belirleyecek en önemli sınavlardan biri olarak görülüyor.
16 YILLIK ÖZLEM SONA ERDİ
Paraguay Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak uzun süren hasretine son verdi. Güney Amerika futbolunun köklü ülkelerinden biri olan Paraguay, 2010 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez futbolun en büyük sahnesinde boy gösterecek.
ELEMELERDE İSTİKRARLI PERFORMANS
Paraguay, dünyanın en zorlu eleme organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Güney Amerika Elemeleri'nde istikrarlı sonuçlar alarak Dünya Kupası bileti aldı. Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kolombiya ve Ekvador gibi güçlü rakiplerle mücadele eden ekip, özellikle iç sahadaki performansıyla öne çıktı.
GUSTAVO ALFARO ETKİSİ
Takımın başına getirilen Gustavo Alfaro, Paraguay'ın yeniden yükselişinde önemli rol oynadı. Savunma güvenliğini ön plana çıkaran deneyimli teknik adam, disiplinli oyun anlayışıyla ülkeye Dünya Kupası kapılarını açtı.
SAVUNMA GÜCÜYLE FARK YARATTILAR
Paraguay'ın başarısında sağlam savunma organizasyonu önemli yer tuttu. Rakiplerine kolay gol şansı vermeyen Güney Amerika temsilcisi, birçok kritik karşılaşmadan puan çıkarmayı başardı.
MİGUEL ALMİRON LİDERLİĞİNDE
Takımın en önemli yıldızlarından Miguel Almiron, eleme sürecinde kritik katkılar verdi. Hücum hattındaki yaratıcı oyunuyla öne çıkan deneyimli futbolcu, Paraguay'ın Dünya Kupası yolculuğunun sembol isimlerinden biri oldu.
TARİH YENİDEN YAZILMAK İSTENİYOR
Paraguay, Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısını 2010 yılında çeyrek finale çıkarak elde etmişti. Güney Amerika temsilcisi, 2026'da da sürpriz yaparak eleme turlarında ilerlemeyi amaçlıyor.
YENİDEN DÜNYA SAHNESİNDE
2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nı kaçıran Paraguay, 2026 ile birlikte yeniden futbolun zirvesine dönmüş oldu. Ülkede büyük heyecan yaratan başarı, Paraguay futbolunun yeniden yükselişe geçtiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.