Santiago Gimenez Meksika'nın en önemli gol silahlarından biri EN DEĞERLİ İSİM SANTIAGO GIMENEZ Meksika Milli Takımı'nın güncel piyasa değeri en yüksek oyuncusu Santiago Gimenez. Hücum hattındaki yıldız isim listenin zirvesinde yer alırken onu 15 milyon euro piyasa değeriyle Edson Alvarez ve Armando Gonzalez takip ediyor. Üç futbolcu, Meksika'nın turnuvadaki en önemli kozları arasında gösteriliyor.

Raul Jimenez Meksika'nın en golcü ismi RAUL JIMENEZ TARİHE GEÇTİ Meksika Milli Takımı formasını mevcut kadro içerisinde en fazla giyen isim Raul Jimenez. 35 yaşındaki deneyimli santrfor, milli takım kariyerinde attığı 45 golle aynı zamanda aktif kadronun en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Themba Zwane Güney Afrika'nın en çok gol atan ismi GÜNEY AFRİKA'NIN EN SKORERİ ZWANE Güney Afrika Milli Takımı'nda hücumdaki en dikkat çekici isim Themba Zwane. Mamelodi Sundowns forması giyen tecrübeli futbolcu, milli takım kariyerinde 12 gol kaydetti. Takımın en fazla milli formayı giyen oyuncusu ise kaleci Ronwen Williams olarak öne çıkıyor.

Lyle Foster 8 milyon euro değerinde LYLE FOSTER DEĞER LİSTESİNİN ZİRVESİNDE Güney Afrika'nın en değerli futbolcusu Burnley forması giyen Lyle Foster. 25 yaşındaki golcüye 8 milyon euro değer biçiliyor. Foster'ın ardından 3.5 milyon euro ile Mbekezeli Mbokazi gelirken, Relebohile Mofokeng üçüncü sırada yer alıyor.