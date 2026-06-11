Meksika - Güney Afrika Dünya Kupası maçında ilk 11'ler belli oldu | CANLI TAKİP
2026 Dünya Kupası'nda perde açılıyor. Ev sahibi ekiplerden Meksika, seyircisi önünde Güney Afrika ile karşı karşıya geliyor. İki ülkenin de tek hedefi kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapabilmek. Teknik direktörler kararlarını vedi ve zorlu randevunun ilk 11'leri belli oldu. Meksika - Güney Afirka maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Meksika ve Güney Afrika, Mexico City'de karşı karşıya geliyor.
- Santiago Gimenez, Meksika'nın en değerli oyuncusu olarak öne çıkıyor.
- Raul Jimenez, Meksika Milli Takımı formasını en fazla giyen ve en çok gol atan oyuncu.
- Themba Zwane, Güney Afrika Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu.
- Lyle Foster, Güney Afrika'nın en değerli futbolcusu olarak dikkat çekiyor.
Meksika, Mexico City'de Güney Afrika ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Meksika: Rangel, Monte,s Vasquez, Reyes, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutierrez, Jimenez, Alvarado, Quinones
Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams, Foster, Rayners
EN DEĞERLİ İSİM SANTIAGO GIMENEZ
Meksika Milli Takımı'nın güncel piyasa değeri en yüksek oyuncusu Santiago Gimenez. Hücum hattındaki yıldız isim listenin zirvesinde yer alırken onu 15 milyon euro piyasa değeriyle Edson Alvarez ve Armando Gonzalez takip ediyor. Üç futbolcu, Meksika'nın turnuvadaki en önemli kozları arasında gösteriliyor.
RAUL JIMENEZ TARİHE GEÇTİ
Meksika Milli Takımı formasını mevcut kadro içerisinde en fazla giyen isim Raul Jimenez. 35 yaşındaki deneyimli santrfor, milli takım kariyerinde attığı 45 golle aynı zamanda aktif kadronun en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.
GÜNEY AFRİKA'NIN EN SKORERİ ZWANE
Güney Afrika Milli Takımı'nda hücumdaki en dikkat çekici isim Themba Zwane. Mamelodi Sundowns forması giyen tecrübeli futbolcu, milli takım kariyerinde 12 gol kaydetti. Takımın en fazla milli formayı giyen oyuncusu ise kaleci Ronwen Williams olarak öne çıkıyor.
LYLE FOSTER DEĞER LİSTESİNİN ZİRVESİNDE
Güney Afrika'nın en değerli futbolcusu Burnley forması giyen Lyle Foster. 25 yaşındaki golcüye 8 milyon euro değer biçiliyor. Foster'ın ardından 3.5 milyon euro ile Mbekezeli Mbokazi gelirken, Relebohile Mofokeng üçüncü sırada yer alıyor.
MEKSİKA'NIN KADROSU
Kaleciler: Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raul Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Defans: Jorge Sanchez (PAOK FC), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ Alkmaar), Luis Romo (Chivas)
Orta saha: Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutierrez (Chivas), Gilberto Mora (Club Tijuana), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Obed Vargas (Atletico Madrid), Orbelin Pineda (AEK Athens), Edson Alvarez (Fenerbahce), Luis Chavez (Dinamo Moscow)
Forvetler: Alexis Vega (Toluca), Cesar Huerta (Anderlecht), Armando Gonzalez (Chivas), Guillermo Martinez (Pumas UNAM), Roberto Alvarado (Chivas), Julian Quinones (Al Qadsiyah), Raul Jimenez (Fulham), Santiago Gimenez (AC Milan)
GÜNEY AFRİKA'NIN KADROSU
Kaleciler: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Defans: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)
Orta saha: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela)
Forvet: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol)