2026 Dünya Kupası'nda Kanada sahne alıyor! Rakip Bosna Hersek

Kanada, 1986 ve 2022 Dünya Kupaları'nda oynadığı toplam altı maçın tamamını kaybetmiş ve ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Kanada Milli Takımı, teknik direktör Jesse Marsch yönetiminde B Grubu'nda Bosna Hersek, Katar ve İsviçre ile karşılaşacak.

Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ABD ve Meksika ile birlikte ev sahibi ülke olarak doğrudan katılım hakkı elde etti.

Kanada Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası 'na alışılmışın dışında bir yoldan ulaştı. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Kanada, ABD ve Meksika ile birlikte organizasyona doğrudan katılım hakkı elde etti. Böylece "Akçaağaçlar", tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası sahnesinde yer alma fırsatı yakaladı.

Jesse March'tan beklentiler yüksek

EV SAHİBİ OLARAK DOĞRUDAN KATILDI

2026 Dünya Kupası'nın Kanada, ABD ve Meksika tarafından ortak düzenlenmesi nedeniyle Kanada Milli Takımı eleme oynamadan turnuvaya katıldı. Ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak olan Kanada, organizasyon öncesinde hazırlık karşılaşmaları ve uluslararası turnuvalarla ritmini korumaya çalıştı.

JESSE MARSCH İLE YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Amerikalı teknik adam Jesse Marsch yönetimindeki Kanada, son yıllarda Kuzey Amerika'nın yükselen futbol ülkelerinden biri haline geldi. Özellikle 2024 Copa America'da elde edilen başarılı sonuçlar ve son dönemdeki istikrarlı performans, Dünya Kupası öncesinde ülkedeki beklentileri artırdı. Kanada, turnuva öncesindeki süreçte oynadığı maçlarda yalnızca bir kez mağlup olarak dikkat çekici bir form grafiği yakaladı.