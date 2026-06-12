2026 Dünya Kupası'nda Kanada sahne alıyor! Rakip Bosna Hersek
Üç ülkenin ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda Kanada ilk maçına çıkıyor. Altın jenerasyonuyla birlikte turnuvaya damga vurmak isteyen kırmızı beyazlı ülke, tarihi bir yolculuk sonrasında katılım bileti kazanan Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak. İşte maç öncesi son bakış...
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- Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ABD ve Meksika ile birlikte ev sahibi ülke olarak doğrudan katılım hakkı elde etti.
- Bosna Hersek, Avrupa Elemeleri play-off finalinde İtalya'yı penaltılarla eleleyerek 2014'ten sonra ikinci kez Dünya Kupası'na katılmayı başardı.
- Kanada Milli Takımı, teknik direktör Jesse Marsch yönetiminde B Grubu'nda Bosna Hersek, Katar ve İsviçre ile karşılaşacak.
- Kanada, 1986 ve 2022 Dünya Kupaları'nda oynadığı toplam altı maçın tamamını kaybetmiş ve ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
- Bosna Hersek, teknik direktör Sergej Barbarez yönetiminde Avrupa Elemeleri H Grubu'nu 17 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.
Kanada Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na alışılmışın dışında bir yoldan ulaştı. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Kanada, ABD ve Meksika ile birlikte organizasyona doğrudan katılım hakkı elde etti. Böylece "Akçaağaçlar", tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası sahnesinde yer alma fırsatı yakaladı.
EV SAHİBİ OLARAK DOĞRUDAN KATILDI
2026 Dünya Kupası'nın Kanada, ABD ve Meksika tarafından ortak düzenlenmesi nedeniyle Kanada Milli Takımı eleme oynamadan turnuvaya katıldı. Ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak olan Kanada, organizasyon öncesinde hazırlık karşılaşmaları ve uluslararası turnuvalarla ritmini korumaya çalıştı.
JESSE MARSCH İLE YÜKSELİŞ DÖNEMİ
Amerikalı teknik adam Jesse Marsch yönetimindeki Kanada, son yıllarda Kuzey Amerika'nın yükselen futbol ülkelerinden biri haline geldi. Özellikle 2024 Copa America'da elde edilen başarılı sonuçlar ve son dönemdeki istikrarlı performans, Dünya Kupası öncesinde ülkedeki beklentileri artırdı. Kanada, turnuva öncesindeki süreçte oynadığı maçlarda yalnızca bir kez mağlup olarak dikkat çekici bir form grafiği yakaladı.
ALTIN JENERASYON SAHNEDE
Kanada'nın en büyük kozları arasında Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, golcü oyuncu Jonathan David ve kanat oyuncusu Tajon Buchanan bulunuyor. Son yıllarda Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen oyuncuların sayısının artması, Kanada'nın Dünya Kupası hedeflerini büyütmesini sağladı.
DÜNYA KUPASI TARİHİNDEKİ İLK GALİBİYET HEDEFİ
Kanada daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupaları'nda mücadele etti. Ancak iki turnuvada da grup aşamasını puansız tamamladı. Toplamda oynadığı altı Dünya Kupası maçının tamamını kaybeden Kanada, 2026'da hem ilk puanını hem de ilk galibiyetini almak istiyor.
GRUP B'DE ZORLU MÜCADELE
Kanada, 2026 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Bosna Hersek, Katar ve İsviçre ile eşleşti. Turnuvadaki ilk maçını Toronto'da Bosna Hersek'e karşı oynayacak olan ev sahibi ekip, grup aşamasını geçerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda eleme turuna yükselmeyi hedefliyor.
KANADA'NIN HAYALİ: SON 32 TURU
48 takımlı yeni format Kanada'nın işini kolaylaştırabilecek önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekiplerin yanı sıra en iyi üçüncüler de üst tura yükselecek. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Kanada, taraftar desteğiyle Dünya Kupası tarihinin en başarılı performansına ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
BOSNA HERSEK TARİH YAZDI
Bosna Hersek Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na uzanan yolda Avrupa futbolunun en dikkat çekici başarı hikâyelerinden birini yazdı.
2014 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası ile ilk kez turnuva heyecanı yaşayan Balkan temsilcisi, uzun yıllar süren özlemin ardından yeniden futbolun en büyük sahnesine dönmeyi başardı.
ELEMELERE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, Güney Kıbrıs ve San Marino ile karşı karşıya geldi. Sergej Barbarez yönetimindeki ekip, elemelere Romanya deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı. Ardından Güney Kıbrıs karşısında gelen 2-1'lik zafer, Dünya Kupası hedefi adına önemli bir avantaj sağladı. San Marino karşısında alınan sonuçlarla puan hanesini güçlendiren Bosna Hersek, grup liderliği yarışını son haftalara kadar taşıdı.
DOĞRUDAN KATILIM KIL PAYI KAÇTI
Bosna Hersek, grup aşamasını 17 puanla ikinci sırada tamamladı. Avusturya ile oynanan kritik mücadelede alınacak galibiyet doğrudan Dünya Kupası bileti anlamına gelecekti. Ancak sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Bosnalılar, grup liderliğini rakibine kaptırdı ve play-off oynamak zorunda kaldı.
ÖNCE GALLER SONRA İTALYA
Mart 2026'da oynanan play-off karşılaşmalarında Bosna Hersek'in ilk rakibi Galler oldu. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışlarını 4-2 kazanan Bosna Hersek, finale yükselmeyi başardı. Finalde ise karşısına Avrupa futbolunun en güçlü ekiplerinden biri olan İtalya çıktı. Bir kez daha uzatmalara giden mücadelede pes etmeyen Bosnalılar, penaltı atışlarında rakibine üstünlük kurdu ve dört kez Dünya Kupası şampiyonu olmuş İtalya'yı eleyerek turnuva biletini aldı.
BARBAREZ FARKI
2024 yılında göreve gelen Sergej Barbarez, Bosna Hersek futbolunda yeni bir dönemin kapısını araladı. Eski milli futbolcu, genç oyunculara verdiği sorumluluk ve oluşturduğu takım kimliğiyle dikkat çekti. Takımın mücadele seviyesini yukarı taşıyan Barbarez, Bosna Hersek'i yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkarmayı başardı.
TARİHTE İKİNCİ KEZ
Bosna Hersek, böylece tarihindeki ikinci Dünya Kupası katılım hakkını elde etti. 2014'ten sonra ilk kez turnuvada yer alacak olan Balkan temsilcisi, 2026 Dünya Kupası'nda sürpriz yapmayı hedefliyor.