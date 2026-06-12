ABD - Paraguay maçının 2026 Dünya Kupası maçının ilk 11'leri belli oldu
2026 Dünya Kupası'nda sıra grubumuza geldi. A Milli Takımımızın rakipleri ABD ve Paraguay karşı karşıya geliyor. Amerikalılar evinde 3 puanla başlamak, konuk takım ise sürpriz yaparak turnuvada sürprize imza atmak amacında. Teknik direktörler kararlarını verdi ve ilk 11'ler belli oldu. ABD - Paraguay maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Kanada ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yapıyor.
- ABD, FIFA kuralları gereği eleme oynamadan 2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.
- Mauricio Pochettino, 2024 yılında ABD Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak göreve başladı.
- Paraguay, 2010'dan sonra ilk kez 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
- Paraguay'ın teknik direktörü Gustavo Alfaro, takımın savunma organizasyonunu güçlendirdi.
Amerika Birleşik Devletleri, evinde Paraguay'ı ağırlıyor.
İLK 11'LER
ABD: Freese, Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic, Balogun.
Paraguay: Gill, Alderete, Caceres, Alonso, Gustavo Gomez, Diego Gomez, Almiron, Cubas, Bobadilla, Sanabria, Enciso
AMERİKA EV SAHİBİ OLDU
ABD Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahibi ülke olarak katılıyor. Kanada ve Meksika ile birlikte organizasyonu düzenleyen ABD, futbolun en büyük sahnesinde yalnızca ev sahibi kimliğiyle değil, sahadaki performansıyla da dikkat çekmek istiyor.
ELEME OYNAMADAN TURNUVAYA KATILDI
2026 Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden biri olan ABD, FIFA kuralları gereği eleme maçlarına çıkmadan turnuvaya katılım hakkı elde etti. Bu süreçte hazırlık maçlarına ve takım yapılanmasına odaklanan Amerikalılar, Dünya Kupası için uzun soluklu bir planlama gerçekleştirdi.
POCHETTINO İLE YENİ DÖNEM
2024 yılında göreve başlayan Mauricio Pochettino, ABD futbolunda yeni bir dönemin kapısını açtı. Arjantinli teknik adam, genç ve dinamik oyuncu grubunu modern futbol anlayışıyla birleştirerek takımın rekabet seviyesini yükseltmeyi amaçladı.
AVRUPA'DA FORMA GİYEN YILDIZLAR
ABD kadrosunda Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen birçok oyuncu bulunuyor. Christian Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musah, Timothy Weah, Antonee Robinson ve Folarin Balogun gibi isimler takımın en önemli silahları arasında gösteriliyor.
1994'TEN BU YANA EN BÜYÜK HEYECAN
Amerikan futbolu son yıllarda yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. MLS'in büyümesi ve genç oyuncuların Avrupa kulüplerine transfer olmasıyla birlikte ülke futbolunun seviyesinde önemli artış yaşandı. ABD, 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor.
TARAFTAR DESTEĞİ EN BÜYÜK KOZ
New York, Los Angeles, Miami, Seattle, Atlanta ve Dallas gibi şehirlerde oynanacak maçlarda tribün desteğini arkasına alacak olan ABD, ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Milyonlarca taraftarın desteğiyle sahaya çıkacak Amerikalılar, turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı amaçlıyor.
HEDEF KALICI GÜÇ OLMAK
ABD için 2026 Dünya Kupası yalnızca bir turnuva değil. Organizasyon, ülke futbolunun geleceği ve dünya futbolundaki konumu açısından da büyük önem taşıyor. Amerikalılar, ev sahibi oldukları turnuvada hem sportif başarı elde etmeyi hem de dünya futbolunda kalıcı bir güç haline gelmeyi hedefliyor.
2010'DAN SONRA İLK KEZ
Paraguay Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak uzun yıllar süren özlemini sona erdirdi. Güney Amerika futbolunun köklü ülkelerinden biri olan Paraguay, 2010 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez futbolun en büyük sahnesinde yer alma hakkı elde etti. Ülkede büyük heyecan yaratan başarı, Paraguay futbolunun yeniden yükselişe geçtiğinin en önemli göstergelerinden biri olarak görülüyor.
CONMEBOL ELEMELERİNDE İSTİKRARLI PERFORMANS
Paraguay, dünyanın en zorlu eleme maratonlarından biri olarak kabul edilen Güney Amerika Elemeleri'nde dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kolombiya ve Ekvador gibi güçlü rakiplerle mücadele eden ekip, özellikle iç sahada topladığı puanlarla Dünya Kupası yarışında önemli avantaj elde etti. Savunma disiplini ve mücadele gücüyle öne çıkan Paraguay, eleme sürecinin büyük bölümünde istikrarlı görüntüsünü korumayı başardı.
GUSTAVO ALFARO TAKIMI DEĞİŞTİRDİ
Paraguay'ın yeniden yükselişinde teknik direktör Gustavo Alfaro'nun etkisi büyük oldu. Deneyimli çalıştırıcı göreve geldikten sonra takımın savunma organizasyonunu güçlendirirken oyuncular arasındaki birlikteliği de artırdı. Alfaro'nun disiplinli futbol anlayışı, Paraguay'ın Dünya Kupası yolundaki en önemli silahlarından biri haline geldi.
SAVUNMA KİMLİĞİ ÖNE ÇIKTI
Paraguay, eleme sürecinde hücumdan çok savunma gücüyle dikkat çekti. Rakiplerine kolay pozisyon vermeyen Güney Amerika temsilcisi, kritik maçlarda aldığı puanlarla Dünya Kupası biletini elde etmeyi başardı. Takımın kompakt oyun yapısı ve mücadeleci kimliği birçok karşılaşmada belirleyici oldu.
ALMIRON TAKIMIN LİDERİ OLDU
Paraguay'ın en önemli kozlarından biri yine Miguel Almiron'du. Deneyimli futbolcu, hücum hattındaki üretkenliği ve liderliğiyle takımın en kritik isimleri arasında yer aldı. Eleme sürecinde ortaya koyduğu performansla öne çıkan Almiron, taraftarların da en büyük umutlarından biri konumunda bulunuyor.
2010'DAN İLHAM ALIYORLAR
Paraguay, Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısını 2010 yılında Güney Afrika'da elde etmişti. O turnuvada çeyrek finale kadar yükselen Güney Amerika temsilcisi, tarihinin en başarılı Dünya Kupası performansına imza atmıştı. Paraguaylı futbolseverler, 2026'da benzer bir sürprizin yeniden yaşanmasını umut ediyor.
YENİDEN DÜNYA SAHNESİNDE
2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'na katılamayan Paraguay için 2026 turnuvası yeni bir başlangıç anlamı taşıyor. Uzun süren hasreti sonlandıran Paraguay, yeniden dünya futbolunun vitrinine çıkarken turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmayı hedefliyor.
ABD'NİN KADROSU
Kaleci: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution)
Defans: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
Orta saha: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marsilya), Alejandro Zendejas (Club America)
Forvet: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City)
PARAGUAY'IN KADROSU
Kaleci: Orlando Gill, Gaston Olveira, Gatito Fernandez
Defans: Gustavo Gomez, Junior Alonso, Fabian Balbuena, Omar Alderete, Juan Caceres, Jose Canale, Alexandro Maidana, Gustavo Velazquez
Orta saha: Miguel Almiron, Andres Cubas, Ramon Sosa, Diego Gomez, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Matias Galarza, Mauricio, Gustavo Caballero
Forvet: Antonio Sanabria, Julio Enciso, Gabriel Avalos, Alex Arce, Isidro Pitta, Alejandro Romero Gamarra