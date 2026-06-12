Matt Turner ABD'nin kalecileri arasında en öndeki isim olarak gözüküyor AMERİKA EV SAHİBİ OLDU ABD Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahibi ülke olarak katılıyor. Kanada ve Meksika ile birlikte organizasyonu düzenleyen ABD, futbolun en büyük sahnesinde yalnızca ev sahibi kimliğiyle değil, sahadaki performansıyla da dikkat çekmek istiyor. ELEME OYNAMADAN TURNUVAYA KATILDI 2026 Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden biri olan ABD, FIFA kuralları gereği eleme maçlarına çıkmadan turnuvaya katılım hakkı elde etti. Bu süreçte hazırlık maçlarına ve takım yapılanmasına odaklanan Amerikalılar, Dünya Kupası için uzun soluklu bir planlama gerçekleştirdi.

Mauricio Pochettino ABD ile başarı kovalayacak POCHETTINO İLE YENİ DÖNEM 2024 yılında göreve başlayan Mauricio Pochettino, ABD futbolunda yeni bir dönemin kapısını açtı. Arjantinli teknik adam, genç ve dinamik oyuncu grubunu modern futbol anlayışıyla birleştirerek takımın rekabet seviyesini yükseltmeyi amaçladı. AVRUPA'DA FORMA GİYEN YILDIZLAR ABD kadrosunda Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen birçok oyuncu bulunuyor. Christian Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musah, Timothy Weah, Antonee Robinson ve Folarin Balogun gibi isimler takımın en önemli silahları arasında gösteriliyor.

Folarin Balogun rakip kalelerde gol arayacak 1994'TEN BU YANA EN BÜYÜK HEYECAN Amerikan futbolu son yıllarda yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. MLS'in büyümesi ve genç oyuncuların Avrupa kulüplerine transfer olmasıyla birlikte ülke futbolunun seviyesinde önemli artış yaşandı. ABD, 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. TARAFTAR DESTEĞİ EN BÜYÜK KOZ New York, Los Angeles, Miami, Seattle, Atlanta ve Dallas gibi şehirlerde oynanacak maçlarda tribün desteğini arkasına alacak olan ABD, ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Milyonlarca taraftarın desteğiyle sahaya çıkacak Amerikalılar, turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı amaçlıyor. HEDEF KALICI GÜÇ OLMAK ABD için 2026 Dünya Kupası yalnızca bir turnuva değil. Organizasyon, ülke futbolunun geleceği ve dünya futbolundaki konumu açısından da büyük önem taşıyor. Amerikalılar, ev sahibi oldukları turnuvada hem sportif başarı elde etmeyi hem de dünya futbolunda kalıcı bir güç haline gelmeyi hedefliyor.

Paraguay 3 puanla başlamak amacında 2010'DAN SONRA İLK KEZ Paraguay Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak uzun yıllar süren özlemini sona erdirdi. Güney Amerika futbolunun köklü ülkelerinden biri olan Paraguay, 2010 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez futbolun en büyük sahnesinde yer alma hakkı elde etti. Ülkede büyük heyecan yaratan başarı, Paraguay futbolunun yeniden yükselişe geçtiğinin en önemli göstergelerinden biri olarak görülüyor. CONMEBOL ELEMELERİNDE İSTİKRARLI PERFORMANS Paraguay, dünyanın en zorlu eleme maratonlarından biri olarak kabul edilen Güney Amerika Elemeleri'nde dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kolombiya ve Ekvador gibi güçlü rakiplerle mücadele eden ekip, özellikle iç sahada topladığı puanlarla Dünya Kupası yarışında önemli avantaj elde etti. Savunma disiplini ve mücadele gücüyle öne çıkan Paraguay, eleme sürecinin büyük bölümünde istikrarlı görüntüsünü korumayı başardı. GUSTAVO ALFARO TAKIMI DEĞİŞTİRDİ Paraguay'ın yeniden yükselişinde teknik direktör Gustavo Alfaro'nun etkisi büyük oldu. Deneyimli çalıştırıcı göreve geldikten sonra takımın savunma organizasyonunu güçlendirirken oyuncular arasındaki birlikteliği de artırdı. Alfaro'nun disiplinli futbol anlayışı, Paraguay'ın Dünya Kupası yolundaki en önemli silahlarından biri haline geldi.