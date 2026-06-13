24 yıllık hasret sona eriyor! Türkiye - Avustralya maçı öncesi Montella 11'i belirledi
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına Avustralya karşısında çıkacak. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine dönen ay-yıldızlı ekipte Vincenzo Montella ilk 11'i şekillendirirken, Kenan Yıldız'ın durumu belirsizliğini koruyor. İşte maça dair detaylar ve millilerimizin muhtemel 11'i...
Hızlı Özet Göster
- Türkiye A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya ile Türkiye saatiyle 07.00'de Vancouver'daki BC Place Stadı'nda karşılaşacak.
- Sakatlığı bulunan Kenan Yıldız'ın forma giymesi belirsizliğini korurken, yerine Yunus Akgün'ün ilk 11'de yer alması bekleniyor.
- Teknik Direktör Vincenzo Montella, santrfor pozisyonunda Kerem Aktürkoğlu ile Deniz Gül arasında tercih yapacak.
- Montella yönetiminde 33 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan milli takım, Avustralya maçıyla 34. sınavına çıkacak.
- Türkiye, hazırlıklarını Vancouver'da tamamladı ve 54 bin 500 kişilik BC Place Stadı'nda Dünya Kupası yolculuğuna başlayacak.
24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, grup aşamasına galibiyetle başlayarak uzun maratonda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.
KADRODA KENAN YILDIZ BELİRSİZLİĞİ
Teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya karşılaşması öncesinde ilk 11'e son şeklini vermeye hazırlanırken, sakatlığını tam olarak atlatamayan Kenan Yıldız'ın forma giyip giyemeyeceği henüz netleşmedi.
Genç yıldızın mücadeleye yetişememesi halinde Yunus Akgün'ün ilk 11'de görev alması bekleniyor. Hücum hattında ise santrfor tercihi konusunda son karar verilmedi. Montella'nın bu bölgede Kerem Aktürkoğlu ile Deniz Gül arasında seçim yapacağı ifade ediliyor.
MONTELLA İLE 34. MAÇ
İtalyan teknik adam yönetiminde bugüne kadar 33 karşılaşmaya çıkan A Milli Takım, 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.
Bu süreçte rakip ağları 61 kez sarsan milliler, kalesinde ise 41 gol gördü. Avustralya mücadelesi, Montella döneminin 34'üncü sınavı olacak.
HAZIRLIKLAR VANCOUVER'DA TAMAMLANDI
Milli takım, Avustralya karşılaşmasının hazırlıklarını Vancouver'da sürdürdü. Antrenmanlarda moralli görüntüsüyle dikkat çeken ekipte, bir süredir bireysel çalışan Kenan Yıldız da yeniden takımla çalışmalara başladı. Ay-yıldızlı ekip, maç öncesindeki son idmanını Türkiye saatiyle 01.00'de gerçekleştirdi.
Turnuva öncesinde milli futbolcular da hedeflerini ortaya koyan mesajlar verdi. Hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya paylaşımında "Uzun yıllar bekledik, hep birlikte. Özlemi dindirmek için, güzel ülkemize mutluluklar yaşatmak için hazırız. Başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak 54 bin 500 kişilik BC Place Stadı ise daha önce 2010 Kış Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış törenleri ile 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış önemli organizasyon merkezleri arasında yer alıyor. A Milli Takım, Dünya Kupası yolculuğundaki ilk adımını bu statta atacak.
MUHTEMEL 11'LER
Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos, Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie, Toure.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Yunus, Barış, Kerem.