24 yıllık hasret sona eriyor! Türkiye - Avustralya maçı öncesi Montella 11'i belirledi

Millilerimiz gruptan lider çıkmanın peşinde

HAZIRLIKLAR VANCOUVER'DA TAMAMLANDI

Milli takım, Avustralya karşılaşmasının hazırlıklarını Vancouver'da sürdürdü. Antrenmanlarda moralli görüntüsüyle dikkat çeken ekipte, bir süredir bireysel çalışan Kenan Yıldız da yeniden takımla çalışmalara başladı. Ay-yıldızlı ekip, maç öncesindeki son idmanını Türkiye saatiyle 01.00'de gerçekleştirdi.

Turnuva öncesinde milli futbolcular da hedeflerini ortaya koyan mesajlar verdi. Hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya paylaşımında "Uzun yıllar bekledik, hep birlikte. Özlemi dindirmek için, güzel ülkemize mutluluklar yaşatmak için hazırız. Başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak 54 bin 500 kişilik BC Place Stadı ise daha önce 2010 Kış Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış törenleri ile 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış önemli organizasyon merkezleri arasında yer alıyor. A Milli Takım, Dünya Kupası yolculuğundaki ilk adımını bu statta atacak.